L'Italie affronte l'Irlande du Nord en demi-finale des barrages pour la qualification à la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'enjeu est la finale, qui se jouera à l'extérieur contre le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine, afin de décrocher son billet et de revenir en Coupe du monde 12 ans après sa dernière participation. En cas de défaite, un match amical sera tout de même organisé contre le perdant de l'autre demi-finale.





Les équipes nationales dirigées par Rino Gattuso et Michael O'Neill s'affrontent ce soir à 20h45 au stade Atleti Azzurri d'Italia de Bergame.

ITALIE - IRLANDE DU NORD

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