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Gianluca Minchiotti

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Barrages de la Coupe du monde : Italie - Irlande du Nord EN DIRECT à 20 h 45

Italie vs Irlande du Nord
Italie
Irlande du Nord
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour

Les Azzurri disputent la demi-finale des barrages pour se qualifier pour la Coupe du monde 2026

L'Italie affronte l'Irlande du Nord en demi-finale des barrages pour la qualification à la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique. L'enjeu est la finale, qui se jouera à l'extérieur contre le vainqueur du match entre le Pays de Galles et la Bosnie-Herzégovine, afin de décrocher son billet et de revenir en Coupe du monde 12 ans après sa dernière participation. En cas de défaite, un match amical sera tout de même organisé contre le perdant de l'autre demi-finale.


Les équipes nationales dirigées par Rino Gattuso et Michael O'Neill s'affrontent ce soir à 20h45 au stade Atleti Azzurri d'Italia de Bergame.

ITALIE - IRLANDE DU NORD

Buteurs :


  • BUTS ET FAITS MARQUANTS

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  • COMPOSITIONS OFFICIELLES ET FICHE DE MATCH

    ITALIE - IRLANDE DU NORD

    Buteurs :


    ITALIE (3-5-2) : Donnarumma ; Mancini, Bastoni, Calafiori ; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco ; Retegui, Kean. Sélectionneur : Gattuso.


    IRLANDE DU NORD (3-5-2) : Hazard ; McNair, McConville, Brown ; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis ; Price, Donley. Entraîneur : O'Neill.


    Arbitre :

    Avertissements :

    Expulsés :


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