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Barcelone subit un coup dur sur le plan des blessures à l'approche de la fin de saison, Raphinha ayant déclaré forfait pour la sélection brésilienne
Alerte rouge pour la Seleção
La Confédération brésilienne de football (CBF) a officiellement confirmé que Raphinha ne pourra pas poursuivre sa participation avec l'équipe nationale suite aux douleurs ressenties lors du dernier match. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a été contraint de renvoyer l'ailier après que des examens d'imagerie ont confirmé la présence d'une blessure physique.
Dans un communiqué officiel, la fédération a expliqué la situation : « Les joueurs Raphinha et Wesley ont été écartés de l'équipe ce vendredi par l'entraîneur Ancelotti. Tous deux ont ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse droite lors du match contre la France. » Le communiqué ajoute que « vendredi, les joueurs ont subi des examens qui ont confirmé des blessures musculaires. Les joueurs sont libérés pour poursuivre leur traitement. Aucun autre joueur ne sera appelé pour les remplacer. »
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Un revers au pire moment possible
Raphinha figurait dans le onze de départ d'Ancelotti pour le match contre la France à Boston, mais sa participation a été écourtée. Alors qu'il avait initialement été question d'une légère gêne, le FC Barcelone a publié un communiqué officiel confirmant la gravité de la blessure : « Raphinha souffre d'une blessure aux ischio-jambiers droits, comme l'ont confirmé les examens médicaux effectués par la Fédération brésilienne de football (CBF) à la suite de la gêne ressentie lors du match Brésil-France disputé jeudi à Boston. Le joueur retourne à Barcelone pour commencer le traitement approprié. La durée estimée de la convalescence est de cinq semaines. »
Un calendrier éprouvant pour Barcelone
Le Camp Nou va s'inquiéter sérieusement compte tenu du calendrier chargé qui attend l'équipe. Les Blaugrana ont des affrontements décisifs à venir, et il est désormais confirmé que Raphinha manquera les prochains matchs contre l'Atlético de Madrid, les deux manches des quarts de finale de la Ligue des champions, ainsi que le derby catalan contre l'Espanyol. Alors que l'équipe joue son va-tout sur plusieurs fronts, perdre un joueur doté du talent et du leadership du Brésilien à ce stade est un coup dur pour les plans de l'entraîneur Hansi Flick.
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Concernant les antécédents médicaux
Ce n'est pas la première fois que l'ailier de 29 ans est confronté à des problèmes à cet endroit précis depuis le début de la saison. Raphinha avait déjà souffert d'une blessure aux ischio-jambiers droits fin septembre, qui l'avait tenu éloigné des terrains pendant deux mois, plusieurs rechutes ayant compliqué son retour à la compétition.