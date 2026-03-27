Barcelone subit un coup dur sur le plan des blessures à l'approche de la fin de saison, Raphinha ayant déclaré forfait pour la sélection brésilienne

La Confédération brésilienne de football (CBF) a officiellement confirmé que Raphinha ne pourra pas poursuivre sa participation avec l'équipe nationale suite aux douleurs ressenties lors du dernier match. Le sélectionneur Carlo Ancelotti a été contraint de renvoyer l'ailier après que des examens d'imagerie ont confirmé la présence d'une blessure physique.

Dans un communiqué officiel, la fédération a expliqué la situation : « Les joueurs Raphinha et Wesley ont été écartés de l'équipe ce vendredi par l'entraîneur Ancelotti. Tous deux ont ressenti une douleur à l'arrière de la cuisse droite lors du match contre la France. » Le communiqué ajoute que « vendredi, les joueurs ont subi des examens qui ont confirmé des blessures musculaires. Les joueurs sont libérés pour poursuivre leur traitement. Aucun autre joueur ne sera appelé pour les remplacer. »