Barcelone sous pression : la lutte des grands d'Europe brise les rêves de Flick sur le marché des transferts

La plupart des grands clubs tentent de réaliser de nouvelles recrues cet été par souci de confort et pour renforcer certains postes en particulier, à l'image du Paris Saint-Germain, qui ne souffrira nullement après l'échec de la transaction Diomandé, et même s'il ne parvient pas à signer Ferran Torres dans les derniers jours du mercato, car les titulaires et les remplaçants dont dispose Luis Enrique lui permettent de jouer les titres de la Ligue 1 et de la Ligue des champions.

Il en va de même si l'on considère le lien entre Rodri et un transfert au Real Madrid : malgré la grande valeur qu'ajouterait la star de Manchester City, le club merengue dispose de Tchouaméni, capable de jouer le même rôle, en plus de la possibilité d'utiliser également Eduardo Camavinga dans des rôles similaires.

De même, Arsenal, qui rivalise avec le Barça pour la signature d'Alvarez, compte Viktor Gyökeres, Kai Havertz et Gabriel Jesus, des noms qui ont mené les Gunners au sacre en Premier League et à la finale de la Ligue des champions.

Quant au Barça, il cherche un élément essentiel sans lequel il ne peut aborder la nouvelle saison pour continuer à rivaliser en Liga et réaliser le rêve absent en Ligue des champions. De plus, le Barça ne dispose pas du confort financier lui permettant de surenchérir sur une transaction face à un club de Premier League.

Les rapports indiquent qu'Alvarez est le seul nom du mercato du Barça qui décrochera une place de titulaire au « Spotify Camp Nou », tandis qu'Asllani et Kroupi devront gagner la confiance après avoir porté le maillot du Barça, d'autant plus que ni l'un ni l'autre n'a brillé avec un grand club ou une grande sélection.