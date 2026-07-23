Le FC Barcelone entamera la nouvelle saison sans sa star néerlandaise Frenkie de Jong, mais le club doit encore déterminer la gravité de sa blessure au genou et la durée prévue de son absence.

Le club catalan attend le retour du joueur néerlandais de ses vacances pour parvenir à un diagnostic définitif, mais les indications actuelles ne semblent pas rassurantes.

Le journal « Sport » a rapporté que, si la gravité de la blessure venait à se confirmer, l'intention du Barça serait d'inscrire le joueur sur la liste des absences de longue durée, afin de dégager davantage de marge dans le plafond salarial de l'équipe première, une démarche qui devra recevoir l'accord du joueur lui-même.

Un climat de mécontentement règne au sein du Barça en raison de la manière dont ce dossier a été géré par la sélection néerlandaise et par le joueur, et le club souhaite trancher définitivement la question cette semaine.