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Barcelone attend le feu vert de De Jong sur une décision difficile

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Le FC Barcelone entamera la nouvelle saison sans sa star néerlandaise Frenkie de Jong, mais le club doit encore déterminer la gravité de sa blessure au genou et la durée prévue de son absence. 

Le club catalan attend le retour du joueur néerlandais de ses vacances pour parvenir à un diagnostic définitif, mais les indications actuelles ne semblent pas rassurantes.

Le journal « Sport » a rapporté que, si la gravité de la blessure venait à se confirmer, l'intention du Barça serait d'inscrire le joueur sur la liste des absences de longue durée, afin de dégager davantage de marge dans le plafond salarial de l'équipe première, une démarche qui devra recevoir l'accord du joueur lui-même. 

Un climat de mécontentement règne au sein du Barça en raison de la manière dont ce dossier a été géré par la sélection néerlandaise et par le joueur, et le club souhaite trancher définitivement la question cette semaine.

  • Frenkie de JongGetty

    La période d'absence de De Jong pourrait dépasser 4 mois

    De Jong est revenu de la Coupe du monde en souffrant d'une grave blessure au genou, après avoir été contraint, selon les rapports, de forcer sur lui-même et de disputer les derniers matches de sa sélection nationale. 

    Durant sa période de vacances, le milieu de terrain a décidé de se rendre à la cité sportive du club, où il a passé des examens précis et complets menés par le staff médical afin de confirmer la nature de la blessure.

    Les examens ont bel et bien été effectués, et les premières estimations indiquent que sa période d'absence pourrait dépasser les 4 mois.

    Dans ce scénario, le Barça se dirigera vers l'activation de l'option d'absence de longue durée, s'il se confirme que le joueur ne sera pas prêt, au minimum, avant le mois de décembre prochain. 

    Le club catalan percevra une indemnité de la FIFA, qui pourrait dépasser les deux millions d'euros en raison de la blessure, et pourra également bénéficier de la part proportionnelle du salaire du joueur jusqu'à son retour dans l'effectif de l'équipe.

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  • barcelona-frenkie-de-jong(C)Getty Images

    Le Barça envisage-t-il de recruter un nouveau milieu de terrain ?

    Le salaire de De Jong figure parmi les plus élevés au sein de l'équipe, ce qui permettra au club de libérer une somme importante pouvant être utilisée pour enregistrer d'autres joueurs.

    De Jong devrait reprendre les entraînements de l'équipe au cours de cette semaine, mais il ne participera pas aux séances collectives de manière normale, et il ne se rendra pas non plus au stage de l'équipe en Angleterre. 

    Le Barça doit annoncer la durée de son absence ainsi que son protocole de rééducation, une situation qui représente un coup dur pour le nouveau projet de l'entraîneur Hansi Flick.

    Flick considère l'absence de l'international néerlandais comme un revers majeur, étant donné qu'il est l'un des éléments essentiels de son onze.

    En revanche, le Barça n'a pas l'intention de recruter un nouveau milieu de terrain, la direction estimant que ce poste est bien couvert et préférant donner leur chance aux joueurs capables de tenir le rôle de sentinelle devant la défense.

    Marc Bernal se distingue comme la principale alternative disponible, et cette opportunité pourrait constituer le véritable lancement de la carrière du jeune joueur, qui bénéficie d'une grande confiance de la part de Flick depuis son arrivée au club. 

    Quant à la blessure de De Jong, elle n'affectera pas la situation de Marc Casadó, le club continuant d'étudier les offres présentées pour le joueur formé au club afin de parvenir à un transfert convenant à toutes les parties.

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