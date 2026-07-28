La plupart des grands clubs tentent de boucler de nouvelles recrues cet été par confort et pour renforcer certains postes précis, à l'image du Paris Saint-Germain, qui ne souffrira nullement après l'échec du transfert de Diomandé, et ce même s'il ne signe pas Ferran Torres dans les derniers jours du mercato, car les titulaires et les remplaçants dont dispose Luis Enrique lui permettent de rivaliser pour les titres de Ligue 1 et de Ligue des champions.

Il en va de même si l'on considère la piste menant Rodri au Real Madrid : malgré la grande valeur qu'apporterait la star de Manchester City, le club madrilène possède Tchouaméni, capable de tenir le même rôle, en plus de la possibilité d'utiliser également Eduardo Camavinga dans des positions similaires.

De son côté, Arsenal, qui rivalise avec le Barça pour le transfert d'Alvarez, dispose de Viktor Gyökeres, Kai Havertz et Gabriel Jesus, des noms qui ont conduit les Gunners au sacre en Premier League et jusqu'en finale de la Ligue des champions.

Quant au Barça, il cherche une pièce maîtresse sans laquelle il ne peut entamer la nouvelle saison pour continuer à rivaliser en Liga et réaliser le rêve manquant en Ligue des champions. Le Barça ne dispose pas non plus du confort financier lui permettant de surenchérir sur un transfert face à un club de Premier League.

Les rapports indiquent qu'Alvarez est le seul nom du mercato barcelonais qui décrochera une place de titulaire au « Spotify Camp Nou », tandis qu'Asllani et Kroupi devront gagner la confiance après avoir revêtu le maillot du Barça, d'autant plus qu'aucun des deux n'a brillé avec un grand club ou une grande sélection.