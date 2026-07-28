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Barcelone assiégé : la lutte des grands d'Europe anéantit les rêves de Flick sur le marché des transferts

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Le séisme des transferts

Les grands clubs européens vivent un mercato estival compliqué en raison du conflit d'intérêts qui les oppose sur un grand nombre de transferts, une situation qui ne se limite pas à la surenchère financière pour s'attacher la signature du joueur convoité, mais qui s'étend à un véritable « effet domino » faisant que d'autres clubs sont fortement affectés par la conclusion ou l'échec de transactions situées en dehors de leur liste d'objectifs.

Ce bras de fer implique principalement : le Real Madrid, le Barça, l'Atlético Madrid, Leipzig, Manchester United, Arsenal et le Paris Saint-Germain. Du côté des joueurs, la concurrence fait rage autour de Vinicius Junior, Julian Alvarez, Rodri, Yan Diomande, Vesnik Aslani, Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola, Junior Kroupi et Ferran Torres.

  • Objectifs du Barça

    Si l'on décide d'analyser les noms cités précédemment, on constate que Barcelone n'est directement lié qu'à 4 joueurs seulement. Il s'agit de Julian Alvarez, la cible principale de l'entraîneur Hansi Flick lors de ce mercato afin de compenser le départ de Robert Lewandowski, mais le Barça fait face à une grande intransigeance de la part de l'Atlético Madrid concernant la conclusion de ce transfert.

    La liste des cibles du Barça comprend également Vesnik Aslani, la deuxième option à laquelle Barcelone pourrait recourir en cas d'échec du dossier Alvarez. Mais il s'agit d'un joueur convoité par Leipzig en championnat d'Allemagne, ce qui rend la tâche de Barcelone loin d'être facile dans la surenchère financière.

    Junior Kroupi constitue l'option la moins probable pour Barcelone en raison d'une division au sein de la direction concernant son recrutement, mais il bénéficie pour l'instant de l'accord de Flick.

    Quant au dernier nom, il s'agit de Ferran Torres, qui n'a toujours pas prolongé son contrat avec Barcelone, bien qu'il soit entré dans sa dernière année au « Spotify Camp Nou ». Son avenir pourrait dépendre de la réussite du Barça à signer précisément Alvarez.

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  • Pourquoi le Barça est-il le plus touché par l'effet domino ?

    La plupart des grands clubs tentent de boucler de nouvelles recrues cet été par confort et pour renforcer certains postes précis, à l'image du Paris Saint-Germain, qui ne souffrira nullement après l'échec du transfert de Diomandé, et ce même s'il ne signe pas Ferran Torres dans les derniers jours du mercato, car les titulaires et les remplaçants dont dispose Luis Enrique lui permettent de rivaliser pour les titres de Ligue 1 et de Ligue des champions.

    Il en va de même si l'on considère la piste menant Rodri au Real Madrid : malgré la grande valeur qu'apporterait la star de Manchester City, le club madrilène possède Tchouaméni, capable de tenir le même rôle, en plus de la possibilité d'utiliser également Eduardo Camavinga dans des positions similaires.

    De son côté, Arsenal, qui rivalise avec le Barça pour le transfert d'Alvarez, dispose de Viktor Gyökeres, Kai Havertz et Gabriel Jesus, des noms qui ont conduit les Gunners au sacre en Premier League et jusqu'en finale de la Ligue des champions.

    Quant au Barça, il cherche une pièce maîtresse sans laquelle il ne peut entamer la nouvelle saison pour continuer à rivaliser en Liga et réaliser le rêve manquant en Ligue des champions. Le Barça ne dispose pas non plus du confort financier lui permettant de surenchérir sur un transfert face à un club de Premier League.

    Les rapports indiquent qu'Alvarez est le seul nom du mercato barcelonais qui décrochera une place de titulaire au « Spotify Camp Nou », tandis qu'Asllani et Kroupi devront gagner la confiance après avoir revêtu le maillot du Barça, d'autant plus qu'aucun des deux n'a brillé avec un grand club ou une grande sélection.

  • Le piège du Real Madrid

    Le Real Madrid représente un obstacle sur le marché des transferts du Barça au moins aussi difficile que l'Atlético Madrid dans le dossier de la signature d'Álvarez. Cela intervient après que le Real a mis son rival historique dans l'embarras en formulant une offre de 150 millions d'euros pour recruter l'attaquant argentin.

    Florentino Pérez, le président du Real Madrid, savait que l'offre serait rejetée, mais il a ainsi fermé à l'Atlético la porte à l'acceptation de toute autre offre du Barça inférieure à 150 millions d'euros.

    Par ailleurs, « l'effet domino » sur le marché des transferts lie le dossier Álvarez au départ de Vinicius Junior du Real Madrid, car le transfert de l'ailier brésilien à Arsenal amènerait les Gunners à renoncer à concurrencer le Barça.

    Mais il est difficile d'imaginer que le Real Madrid laisse partir Vinicius Junior cet été, ce qui conduirait Arsenal à resserrer l'étau sur le Barça dans la surenchère financière pour le dossier Álvarez.

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  • Souvenirs terrifiants

    Le Barça garde des souvenirs douloureux des transferts que le PSG parvient à conclure au sein de son effectif, avec le cauchemar de Neymar da Silva encore présent dans les esprits, sans oublier Ousmane Dembélé, dont le transfert au Parc des Princes a représenté un tournant majeur dans sa carrière.

    Et parce que le Barça ne prendra pas le risque de perdre Ferran Torres gratuitement en janvier prochain, on pourrait le voir accepter son transfert au PSG, notamment en raison de la bonne relation qui lie l'attaquant à Luis Enrique, alors que le joueur craint de se retrouver relégué au rang d'option marginale lors de la nouvelle saison.

    Tout ce qui précède signifie que, à cette heure, le Barça n'a pas la garantie d'aborder la nouvelle saison avec un attaquant de haut niveau comme Álvarez, ni même de prendre le risque avec une option de moindre qualité comme Ferran Torres.