Barça - Real Madrid, Hansi Flick pique Kylian Mbappé

Le contexte sportif donne encore plus de relief à cette affiche. La saison passée, le Barça avait souvent pris le dessus dans les confrontations directes, mais le Real Madrid a repris la main lors du premier Clásico de l’exercice en cours. Pour espérer confirmer, les Madrilènes comptent sur Kylian Mbappé, récemment remis et présent dans le groupe. De son côté, Hansi Flick entend s’appuyer sur la continuité et l’identité de jeu du Barça, sans céder à l’agitation extérieure provoquée par le retour de l’attaquant français.

En conférence de presse samedi, Hansi Flick a tenu à désamorcer toute dramatisation autour de Kylian Mbappé. Le technicien allemand, concentré sur son projet collectif, a livré un message clair et sans détours : « combien de Clásicos avons-nous joués ces dix-huit derniers mois ? Et combien en avons-nous perdus ? Un seul. C’est tout. » Une manière pour Hansi Flick de rappeler la solidité récente du Barça face au Real Madrid, malgré la menace que représente Kylian Mbappé.