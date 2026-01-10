À l’approche d’un nouveau Clásico décisif, la tension monte d’un cran entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ce dimanche, les deux géants du football espagnol se disputent la Supercoupe d’Espagne, un trophée déjà symbolique pour lancer l’année. Dans ce contexte, Hansi Flick et Kylian Mbappé cristallisent l’attention. Le premier, maître d’œuvre du Barça, affiche une confiance assumée. Le second, atout offensif majeur du Real Madrid, signe son retour après blessure, au cœur de toutes les projections.
Barça - Real Madrid, Hansi Flick pique Kylian Mbappé
- AFP
Hansi Flick se fiche du retour de Mbappé pour Barça - Real
Le contexte sportif donne encore plus de relief à cette affiche. La saison passée, le Barça avait souvent pris le dessus dans les confrontations directes, mais le Real Madrid a repris la main lors du premier Clásico de l’exercice en cours. Pour espérer confirmer, les Madrilènes comptent sur Kylian Mbappé, récemment remis et présent dans le groupe. De son côté, Hansi Flick entend s’appuyer sur la continuité et l’identité de jeu du Barça, sans céder à l’agitation extérieure provoquée par le retour de l’attaquant français.
En conférence de presse samedi, Hansi Flick a tenu à désamorcer toute dramatisation autour de Kylian Mbappé. Le technicien allemand, concentré sur son projet collectif, a livré un message clair et sans détours : « combien de Clásicos avons-nous joués ces dix-huit derniers mois ? Et combien en avons-nous perdus ? Un seul. C’est tout. » Une manière pour Hansi Flick de rappeler la solidité récente du Barça face au Real Madrid, malgré la menace que représente Kylian Mbappé.
- AFP
Hansi Flick n’a pas peur de Kylian Mbappé
Hansi Flick n’a toutefois pas nié le danger incarné par l’international français. « Je sais que Mbappé est un joueur fantastique et qu’il est phénoménal lorsqu’il a de l’espace derrière la défense. » Pour autant, le coach blaugrana a écarté toute adaptation excessive : « Nous allons adapter certaines choses, comme toujours. Mais pas spécifiquement à cause de Mbappé. Nous nous concentrons sur notre philosophie, sur nos idées. » Un discours ferme, qui place la maîtrise collective au-dessus des individualités, même face à un joueur du calibre de Kylian Mbappé.
À quelques heures du coup d’envoi (dimanche, 20h), ce duel verbal ajoute une couche supplémentaire à l’enjeu sportif. Hansi Flick affiche une confiance tranquille, tandis que Kylian Mbappé s’apprête à retrouver la scène d’un Clásico sous haute pression. La Supercoupe d’Espagne pourrait ainsi servir de premier révélateur de l’équilibre des forces entre le Barça et le Real Madrid en ce début d’année.