Barça : le verdict est tombé, année terminée pour Dani Olmo (Officiel)

Le club catalan a communiqué ce mercredi midi. Le message est clair, précis, sans ambiguïté : « Le joueur de l'équipe première, Dani Olmo, a subi une luxation de l'épaule gauche lors du match de mardi contre l'Atlético Madrid. Après examens, il a été décidé de suivre un traitement conservateur. Le temps de convalescence est d'environ un mois ».

Une annonce qui confirme les craintes nées dès mardi soir. La luxation impose un protocole strict, et même si l’opération n’a pas été retenue, la récupération prendra du temps.

Un mois, c’est long quand le Barça enchaîne les matchs tous les trois jours. Hansi Flick devra donc composer sans un joueur capable de donner du rythme et des solutions offensives dans les petits espaces.