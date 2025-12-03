La soirée qui devait célébrer une victoire convaincante du FC Barcelone contre l’Atlético a finalement laissé un goût amer. Dani Olmo, auteur d’une prestation solide, a quitté la pelouse avec une douleur vive à l’épaule. Les examens réalisés dans la foulée ont scellé son sort : l’international espagnol ne rejouera plus en 2025. Une vraie complication pour Hansi Flick et son staff, alors que les échéances s’enchaînent.
Barça : le verdict est tombé, année terminée pour Dani Olmo (Officiel)
- Getty Images Sport
Une blessure qui refroidit la belle victoire du Barça
Le Barça sortait d’un succès maîtrisé face à l’Atlético de Madrid (3-1), une rencontre avancée de la 19e journée de Liga. Au cœur de cette soirée animée, Dani Olmo avait trouvé le chemin des filets pour inscrire le deuxième but blaugrana, preuve qu’il montait en puissance.
Mais un contact mal négocié a bouleversé sa fin d’année. Après son but, l’Espagnol s’est immédiatement tenu l’épaule, conscient que quelque chose n’allait pas. Le staff médical a réagi vite, mais l’inconfort était trop important pour qu’il puisse poursuivre.
- Getty Images Sport
Le communiqué du Barça tombe et calme les espoirs
Le club catalan a communiqué ce mercredi midi. Le message est clair, précis, sans ambiguïté : « Le joueur de l'équipe première, Dani Olmo, a subi une luxation de l'épaule gauche lors du match de mardi contre l'Atlético Madrid. Après examens, il a été décidé de suivre un traitement conservateur. Le temps de convalescence est d'environ un mois ».
Une annonce qui confirme les craintes nées dès mardi soir. La luxation impose un protocole strict, et même si l’opération n’a pas été retenue, la récupération prendra du temps.
Un mois, c’est long quand le Barça enchaîne les matchs tous les trois jours. Hansi Flick devra donc composer sans un joueur capable de donner du rythme et des solutions offensives dans les petits espaces.
- AFP
Un calendrier dense sans Dani Olmo
L’équipe devra avancer sans lui, en espérant qu’il revienne début janvier sans séquelle. Le club, prudent, veut éviter toute rechute. En attendant, les Blaugrana misent sur la profondeur de leur banc pour maintenir leur place de leader.
Dani Olmo devrait manquer le déplacement à Betis (06 décembre), la réception de Francfort (09), la réception d’Osasuna (13) et le déplacement à Villarreal (21). Sa présence contre l’Espanyol (03 janvier 2026) reste incertaine.
L’année 2025 se termine donc sur une note amère pour Dani Olmo, qui avait commencé à retrouver de la confiance. L’Espagnol devra patienter avant de retrouver ses sensations.