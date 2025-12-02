Le FC Barcelone recevait l’Atlético Madrid, mardi soir, à l’occasion de la 15e journée de Liga. Un choc très bouillant entre les deux cadors espagnols qui a fini par tourner à l’avantage des Blaugranas.
Le Barça s’offre le scalp de l’Atlético Madrid (3-1)
- Getty Images Sport
L’Atlético Madrid climatise le Camp Nou
C’était un choc de titans à Barcelone ce soir. Le Camp Nou a été le théâtre d’un duel électrique entre le Barça et l’Atlético Madrid. Dès le coup d’envoi, l’Atlético Madrid mettait de l’impact dans le jeu et obligeait le Barça à exploiter la profondeur. Les Blaugranas parvenaient enfin à reprendre le ballon et à faire reculer les Colchoneros.
Mais les hommes de Diego Simeone ne manquaient pas l’occasion de climatiser le Camp Nou dès que l’occasion s’est présentée. Trouvé dans le dos de la défense par Nahuel Molina, Alex Baena allait défier Joan Garcia qu’il ajustait d’un lob subtil. Refusé dans un premier temps, le but était finalement invalidé après l’intervention de la Var (0-1, 20e).
- AFP
Le Barça remet les pendules à l’heure
Un but qui, loin de refroidir les Catalans, les réveillaient puisqu’ils allaient égaliser dans la foulée. C’est le capitaine du soir, Raphinha, qui réceptionnait une passe en profondeur de Pedri avant d’éliminer Jan Oblak pour marquer dans le but vide (1-1, 26e). Le Barça avait ensuite l’occasion de prendre les devants après un penalty sifflé contre l’Atlético pour une faute de Pablo Barrios sur Dani Olmo (35e).
Mais Robert Lewandowski envoyait le ballon dans les airs face à Jan Oblak (36e). Les deux équipes se rendaient ensuite coup pour coup avec un léger avantage pour les Blaugranas au nombre d’occasions mais le score restait inchangé jusqu’à la pause.
- AFP
Le Barça dompte l’Atlético
Au retour des vestiaires, les deux équipes affichaient le même état d’esprit et sollicitaient déjà les deux gardiens. Joan Garcia s’interposait d’abord devant Julian Alvarez (52e) avant que Raphinha n’envoie ballon à côté des buts de Jan Oblak (53e) dans la foulée. Les duels devenaient rugueux avec une grosse bataille du milieu de terrain entre Blaugranas et Colchoneros. Ce sont les locaux qui allaient enflammer finalement la rencontre avec Dani Olmo qui se servait d’un une-deux avec Lewandowski pour ajuster Oblak (2-1, 65e). Les Madrilènes, obnubilés par l’égalisation, laissaient des espaces derrière dont le Barça ne profitait à l’image de Lamine Yamal qui voyait sa frappe enroulée échapper au cadre (69e).
Thiago Almada avait la balle d’égalisation dans les pieds, mais l’ancien lyonnais faisait preuve de gourmandise et manquait le cadre alors qu’il avait éliminé toute la défense barcelonaise (79e). Les Colchoneros tentaient le tout pour le tout, mais ne parvenaient pas à égaliser jusqu’au coup de sifflet final. C’est même le Barça qui corsait l’addition sur un centre d’Alejandro Baldé pour Ferran Torres qui tuait tout suspense et parachevait le succès des Catalans (3-1, 90e+7). Le FC Barcelone (1er, 37 pts) prend ainsi provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid (2e, 33 pts) tout en s’échappant du viseur de l’Atlético Madrid (4e, 31 pts).