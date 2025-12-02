Le Barça s’offre le scalp de l’Atlético Madrid (3-1)

Au retour des vestiaires, les deux équipes affichaient le même état d’esprit et sollicitaient déjà les deux gardiens. Joan Garcia s’interposait d’abord devant Julian Alvarez (52e) avant que Raphinha n’envoie ballon à côté des buts de Jan Oblak (53e) dans la foulée. Les duels devenaient rugueux avec une grosse bataille du milieu de terrain entre Blaugranas et Colchoneros. Ce sont les locaux qui allaient enflammer finalement la rencontre avec Dani Olmo qui se servait d’un une-deux avec Lewandowski pour ajuster Oblak (2-1, 65e). Les Madrilènes, obnubilés par l’égalisation, laissaient des espaces derrière dont le Barça ne profitait à l’image de Lamine Yamal qui voyait sa frappe enroulée échapper au cadre (69e).

Thiago Almada avait la balle d’égalisation dans les pieds, mais l’ancien lyonnais faisait preuve de gourmandise et manquait le cadre alors qu’il avait éliminé toute la défense barcelonaise (79e). Les Colchoneros tentaient le tout pour le tout, mais ne parvenaient pas à égaliser jusqu’au coup de sifflet final. C’est même le Barça qui corsait l’addition sur un centre d’Alejandro Baldé pour Ferran Torres qui tuait tout suspense et parachevait le succès des Catalans (3-1, 90e+7). Le FC Barcelone (1er, 37 pts) prend ainsi provisoirement quatre points d’avance sur le Real Madrid (2e, 33 pts) tout en s’échappant du viseur de l’Atlético Madrid (4e, 31 pts).