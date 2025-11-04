Barça, Lamine Yamal bientôt opéré ?

Depuis plusieurs semaines, Lamine Yamal alterne entre éclats de génie et passages à vide. Sa pubalgie, récurrente depuis quelques mois, continue de perturber son rendement. Le joueur formé à La Masia ne parvient pas à enchaîner les performances au plus haut niveau sans ressentir de gêne.

Sous la houlette de Hansi Flick, le Barça a montré de nets progrès collectifs, mais l’état physique du jeune ailier inquiète. Les douleurs persistantes de Lamine Yamal ont déjà nécessité plusieurs consultations médicales. Le joueur a rencontré divers spécialistes pour déterminer la meilleure approche : un traitement conservateur ou une intervention chirurgicale.