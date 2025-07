Lamine Yamal, le nouveau n°10 du Barça : Le poids de l'héritage de Messi et le piège Neymar

Le prodige espagnol semble prêt à assumer l'héritage de Messi. Mais pour devenir une légende, il devra déjouer les pièges de la célébrité.

Après de longs mois d'attente, Lamine Yamal a enfin signé son nouveau contrat de six ans avec le FC Barcelone ce mercredi. Un accord qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'effectif d'Hansi Flick, avec un salaire annuel de 30 millions d'euros. Une juste récompense pour sa contribution exceptionnelle au triplé national de 2024-2025.

Mais le plus important est ailleurs. Yamal s'est également vu confier le mythique maillot n°10, celui de Lionel Messi. Un numéro laissé vacant par le départ en prêt d'Ansu Fati, un autre prodige de la Masia qui, lui, n'a pas su supporter le poids de l'histoire qui l'accompagne.

Difficile, cependant, d'imaginer Lamine Yamal connaître le même sort. « Je ne ressens pas la pression. Je suis dans le meilleur club du monde. Messi a fait son chemin, je vais faire le mien. Et de toute façon, le '10' vient d'Ansu. Je vais essayer de tracer ma propre voie », a-t-il déclaré aux médias officiels du club.

C'est cette insouciance qui distingue Yamal de ses pairs depuis son éclosion fulgurante. Marcher dans les pas de Messi, et avant lui de Ronaldinho, Romario ou Maradona, ne semble pas l'effrayer. Après tout, avant même de fêter ses 18 ans, il comptait déjà 74 contributions décisives (buts et passes) et quatre titres majeurs, dont un Euro.

Il pourrait même devenir le plus jeune Ballon d'Or de l'histoire cette année. Le ciel semble être sa seule limite. Mais pour cela, il devra éviter de tomber dans le même piège que Neymar, à l'époque où le Brésilien avait lui aussi le monde à ses pieds en Catalogne.