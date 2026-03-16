Barça, la décision forte de Joan Laporta pour son nouveau mandat

Le scrutin organisé au sein du club catalan s’est conclu par une victoire nette de Joan Laporta, reconduit à la tête du Barça pour un nouveau mandat de cinq ans. Cette décision des socios traduit une volonté claire de poursuivre le projet mis en place ces dernières années, malgré les turbulences économiques et sportives traversées par l’institution.

Dans cette logique de continuité, l’organigramme sportif ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs. Joan Laporta souhaite conserver la structure actuelle avec Deco dans son rôle de directeur sportif et Hansi Flick sur le banc de l’équipe première. Cette stabilité doit permettre au Barça de poursuivre son travail de reconstruction tout en restant compétitif sur la scène nationale et européenne.