Le Barça ouvre un nouveau chapitre de son histoire institutionnelle. Les socios ont récemment confirmé leur confiance envers la direction actuelle, offrant au club catalan une continuité dans sa gouvernance. Cette réélection marque le début d’un nouveau cycle de cinq ans qui devrait consolider les orientations sportives et économiques engagées ces dernières saisons. Mais au-delà de la stabilité affichée, certaines décisions commencent déjà à émerger en interne. Entre gestion de l’effectif actuel et préparation du prochain mercato, Joan Laporta semble déterminée à poser rapidement les bases de son nouveau mandat.
Barça, la décision forte de Joan Laporta pour son nouveau mandat
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Les socios du Barça réitèrent leur confiance à Joan Laporta
Le scrutin organisé au sein du club catalan s’est conclu par une victoire nette de Joan Laporta, reconduit à la tête du Barça pour un nouveau mandat de cinq ans. Cette décision des socios traduit une volonté claire de poursuivre le projet mis en place ces dernières années, malgré les turbulences économiques et sportives traversées par l’institution.
Dans cette logique de continuité, l’organigramme sportif ne devrait pas connaître de bouleversements majeurs. Joan Laporta souhaite conserver la structure actuelle avec Deco dans son rôle de directeur sportif et Hansi Flick sur le banc de l’équipe première. Cette stabilité doit permettre au Barça de poursuivre son travail de reconstruction tout en restant compétitif sur la scène nationale et européenne.
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Un mercato stratégique déjà en préparation
Si la direction sportive privilégie la continuité dans son fonctionnement, plusieurs dossiers importants sont déjà sur la table pour le prochain mercato. Joan Laporta sait que certaines positions devront être renforcées afin de maintenir le niveau de compétitivité du Barça dans les années à venir.
Le poste d’attaquant de pointe apparaît notamment comme une priorité stratégique. Avec l’âge avançant de Robert Lewandowski, le club catalan envisage de recruter un successeur capable de porter l’attaque sur le long terme. Dans ce contexte, le nom de Julian Alvarez, actuellement à l’Atlético de Madrid, circule régulièrement dans les discussions internes.
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Les premiers dossiers sensibles de Laporta
En parallèle de cette recherche d’un nouveau numéro neuf, plusieurs autres dossiers sont à l’étude au sein de la direction sportive. Joan Laporta souhaite également renforcer certains secteurs du jeu tout en profitant d’opportunités de marché intéressantes.
Parmi les pistes évoquées figure celle de Marcus Rashford. L’attaquant de Manchester United serait ciblé dans le cadre d’une opération incluant une option d’achat estimée à environ 30 millions d’euros. Toutefois, selon Foot Mercato, les dirigeants du Barça chercheraient à renégocier ce montant à la baisse afin de rendre l’opération plus compatible avec les contraintes financières du club.
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Joan Laporta veut conserver João Cancelo au Barça
Au-delà des recrues potentielles, certaines décisions concernent également les joueurs déjà présents dans l’effectif. Selon les informations de Sport, reprises par Foot Mercato, Joan Laporta aurait notamment validé la volonté du club de conserver João Cancelo, prêté cette saison et auteur de performances jugées très convaincantes ces dernières semaines. Le défenseur portugais s’est progressivement imposé comme une option crédible dans le couloir gauche de la défense, profitant notamment de la blessure d’Alejandro Baldé. Sa complémentarité avec certains joueurs offensifs, notamment Raphinha sur son côté, a également été remarquée au sein du staff technique.
Si l’intention de conserver le latéral est bien réelle, l’opération reste toutefois conditionnée à plusieurs paramètres contractuels. Joan Laporta souhaite en effet sécuriser définitivement la présence du joueur, actuellement lié au club saoudien d’Al-Hilal jusqu’en 2027. Pour que l’opération aboutisse, une résiliation de contrat avec la formation saoudienne serait nécessaire. Le joueur devrait alors accepter de renoncer à une partie de ses revenus afin de faciliter ce scénario. Reste à savoir si João Cancelo est prêt à sacrifier ses émoluments pour rester au Barça.