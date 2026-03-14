Barcelone élabore un nouveau plan pour garder Marcus Rashford alors qu'elle peine à payer sa clause libératoire de 30 millions d'euros, le joueur prêté par Manchester United souhaitant désespérément rester en Espagne

La volonté de garder Rashford s'explique par la vision tactique de Flick. L'entraîneur allemand aurait fait savoir à la direction que l'ailier était indispensable à son projet. Rashford a récompensé cette confiance par une saison prolifique, avec 10 buts et 13 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues.

« J'essaie de parler à chaque joueur lorsqu'il n'est pas sélectionné, et la dernière fois que je lui ai demandé son avis, il m'a répondu : "Coach, vous n'avez pas besoin de me parler de vos décisions" », a déclaréFlick à propos de Rashford à la fin de l'année dernière. « "Le plus important, c'est l'équipe. Nous devons remporter les trois points. Le reste n'a pas tant d'importance." »

Les performances de Rashford ont également attiré l’attention du sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Après avoir perdu sa place sous l’ancien régime, Rashford a fait son retour sur la scène internationale en septembre dernier et continue de se battre pour une place dans l’équipe des Three Lions en vue de la Coupe du monde 2026. Le joueur estimerait que rester au Camp Nou est crucial pour conserver sa place en équipe nationale.