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Barcelone élabore un nouveau plan pour garder Marcus Rashford alors qu'elle peine à payer sa clause libératoire de 30 millions d'euros, le joueur prêté par Manchester United souhaitant désespérément rester en Espagne
Les Blaugrana se frayent un chemin dans le labyrinthe financier
Rashford a clairement fait part de ses intentions à la direction du FC Barcelone : il ne souhaite pas retourner à Old Trafford. Depuis son arrivée en prêt, le joueur de 28 ans a redonné un nouveau souffle à sa carrière en Liga, retrouvant la régularité et le plaisir qui lui faisaient défaut durant ses derniers mois à Manchester.
Cependant, la voie vers un transfert définitif est bloquée par un obstacle bien connu du grand club catalan. Malgré une clause libératoire relativement modeste de 30 millions d’euros, les contraintes financières bien connues du Barça ont rendu difficile un rachat direct, obligeant le directeur sportif Deco à chercher des solutions alternatives pour satisfaire à la fois le joueur et son club d’origine.
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Deuxième stratégie de prêt
Manchester United a campé sur ses positions tout au long des négociations, considérant le montant de 30 millions d’euros comme une offre au rabais, bien inférieure à la valeur réelle du joueur. Selon certaines informations, le club de Premier League aurait fait savoir à Barcelone dès janvier qu’il n’envisagerait aucune offre inférieure à ce montant fixe, son objectif étant de se débarrasser définitivement de l’importante masse salariale que représente ce joueur.
Afin de sortir de l'impasse, Barcelone a proposé un deuxième prêt d'une saison, selon talkSPORT. Cet arrangement permettrait théoriquement aux Blaugrana de reporter le paiement initial tout en garantissant à Manchester United la valeur totale du transfert à une date ultérieure. Reste à voir si les Red Devils accepteront un nouveau prêt pour un joueur qu'ils ne semblent pas avoir l'intention de réintégrer.
Flick souhaite avant tout que Rashford reste
La volonté de garder Rashford s'explique par la vision tactique de Flick. L'entraîneur allemand aurait fait savoir à la direction que l'ailier était indispensable à son projet. Rashford a récompensé cette confiance par une saison prolifique, avec 10 buts et 13 passes décisives en 38 matches toutes compétitions confondues.
« J'essaie de parler à chaque joueur lorsqu'il n'est pas sélectionné, et la dernière fois que je lui ai demandé son avis, il m'a répondu : "Coach, vous n'avez pas besoin de me parler de vos décisions" », a déclaréFlick à propos de Rashford à la fin de l'année dernière. « "Le plus important, c'est l'équipe. Nous devons remporter les trois points. Le reste n'a pas tant d'importance." »
Les performances de Rashford ont également attiré l’attention du sélectionneur anglais Thomas Tuchel. Après avoir perdu sa place sous l’ancien régime, Rashford a fait son retour sur la scène internationale en septembre dernier et continue de se battre pour une place dans l’équipe des Three Lions en vue de la Coupe du monde 2026. Le joueur estimerait que rester au Camp Nou est crucial pour conserver sa place en équipe nationale.
- AFP
L'ambition de Rashford est de remporter un titre avec le Barça
Rashford souhaite sans aucun doute terminer sa première saison au Barça en beauté. Il aura pour objectif de mener les Blaugrana au titre cette saison, alors qu'ils occupent actuellement la tête de la Liga, avec quatre points d'avance sur le Real Madrid. Ils affronteront Séville au Camp Nou dimanche, avant de se mesurer à Newcastle lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le match aller s'étant soldé par un match nul 1-1.
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