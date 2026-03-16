Joan Laporta a été réélu président du FC Barcelone avec une large majorité, après avoir surmonté les révélations controversées de Xavi concernant Lionel Messi

Après sa victoire, Laporta a remercié les membres pour leur « démonstration de démocratie » et a promis une période de stabilité sans précédent. « Tout d’abord, je tiens à adresser quelques mots de gratitude à ce merveilleux club qui est le nôtre », a-t-il déclaré. « C’est formidable de voir que les membres peuvent encore choisir ceux qui nous représentent. Cette passion est une joie ; elle rend le club unique, alors merci au Barça et à tous les membres qui ont voté aujourd’hui dans un élan de démocratie. Le résultat en lui-même est sans appel, et il nous donne beaucoup de force — tellement de force que cela nous rendra imparables. Nous continuerons à défendre Barcelone contre tout et contre tous. Les années à venir seront passionnantes. Elles seront les meilleures de notre vie. »