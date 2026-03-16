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Joan Laporta a été réélu président du FC Barcelone avec une large majorité, après avoir surmonté les révélations controversées de Xavi concernant Lionel Messi
Une victoire éclatante dans un contexte tumultueux
Dans une démonstration décisive de soutien démocratique, Laporta a conservé sa présidence en recueillant 32 934 voix, éclipsant largement les 14 385 voix de Font. L'élection s'est déroulée dans un contexte de tensions institutionnelles, suite aux récentes déclarations de Xavi selon lesquelles Laporta aurait personnellement bloqué le retour de Messi en 2023. Malgré cette « bombe », avec un taux de participation de 42,34 % des membres éligibles, la majorité a soutenu la ligne actuelle de Laporta. Les bureaux de vote à travers la Catalogne et Andorre ont été très fréquentés tout au long de la journée de dimanche, tandis que le Camp Nou, partiellement rénové, accueillait plus de 60 000 supporters pour une victoire 5-2 contre Séville au moment où les résultats étaient finalisés.
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Le discours de victoire provocateur de Laporta
Après sa victoire, Laporta a remercié les membres pour leur « démonstration de démocratie » et a promis une période de stabilité sans précédent. « Tout d’abord, je tiens à adresser quelques mots de gratitude à ce merveilleux club qui est le nôtre », a-t-il déclaré. « C’est formidable de voir que les membres peuvent encore choisir ceux qui nous représentent. Cette passion est une joie ; elle rend le club unique, alors merci au Barça et à tous les membres qui ont voté aujourd’hui dans un élan de démocratie. Le résultat en lui-même est sans appel, et il nous donne beaucoup de force — tellement de force que cela nous rendra imparables. Nous continuerons à défendre Barcelone contre tout et contre tous. Les années à venir seront passionnantes. Elles seront les meilleures de notre vie. »
L'ombre de Messi plane toujours sur le Barça
L'élection risquait d'être éclipsée par la révélation de Xavi selon laquelle le retour de Messi avait été bloqué pour éviter une « guerre de pouvoir ». Font a tenté de tirer parti de cette situation, exhortant Messi à révéler la « vérité » et promettant une présidence d'honneur à la légende du club. Cependant, Laporta a réussi à recentrer le débat sur les succès de l'équipe de Flick. Alors que Font affirmait que le fait de ne pas exploiter l'image de Messi coûtait des millions au club, les socios ont finalement donné raison à Laporta, estimant que l'Argentin méritait une statue à l'avenir, mais que son nom ne devait pas être « exploité » à des fins politiques.
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La route qui nous attend
Laporta doit désormais relever le défi de gérer la situation financière précaire du club tout en supervisant la phase finale de la troisième phase de construction du stade. Sur le terrain, l'équipe de Flick compte bien conserver son avance de quatre points sur son grand rival, le Real Madrid, en Liga, tout en se préparant pour un match retour décisif en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Newcastle United, après un match nul 1-1 à l'aller.
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