Ballon d'Or : Rêve brisé pour Yamal et Raphinha ! L'Inter triomphe, le Barça s'effondre. Les gagnants et perdants d'une demie de C1 d'anthologie

À San Siro, le Barça touchait la finale du doigt avant un dénouement cruel lors d'un match européen d'anthologie.

Le football moderne peut parfois s'avérer une épreuve. Un cocktail souvent nauséabond d'inégalités financières criantes, de tournois à la taille et au format sans cesse élargis jusqu'à l'absurde, de calendriers surchargés et parfois grotesques, de frais d'abonnement aux chaînes de télévision qui s'envolent, de théoriciens du complot omniprésents sur les réseaux, de retards interminables liés à l'assistance vidéo (VAR), d'antijeu et de pertes de temps incessantes, de simulations éhontées, de "sportswashing" de plus en plus flagrant et de tentatives pathétiquement inefficaces pour éradiquer le racisme des stades... Autant de maux qui semblent parfois réussir à vider ce sport de la quasi-totalité de sa joie et de sa spontanéité originelles. Mais heureusement, pas de toute sa joie.

Car parfois, au milieu de ce marasme ambiant, il y a UN match. Un match qui, à lui seul, justifie presque toute cette misère et ces frustrations accumulées. Un match qui vous rappelle instantanément et puissamment pourquoi vous êtes tombé éperdument amoureux du football lorsque vous étiez enfant. Un match dont vous ne voudriez tout simplement jamais voir le coup de sifflet final. Et mardi soir, à San Siro, nous avons eu le privilège d'assister à un match de cette trempe exceptionnelle.

Ci-dessous, GOAL vous présente tous les grands gagnants de la victoire renversante (4-3) de l'Inter Milan sur le FC Barcelone. Un match qui réconcilie avec le football, au terme du match retour de ce qui restera sans aucun doute dans les annales comme la plus grande, la plus folle et la plus mémorable demi-finale de toute l'histoire de la Ligue des Champions...