Ballon d'Or : Messi défend Lautaro Martinez, mais est-il à la hauteur ?

Meilleur buteur de la Serie A et Soulier d’Or de la Copa America, Lautaro Martinez peine encore à convaincre qu’il appartient aux plus grands.

Tandis que le monde du football se divisait entre Rodri et Vinicius Junior pour le Ballon d’Or 2024, Lionel Messi, huit fois lauréat, plaidait en faveur de son compatriote Lautaro Martinez. « Il a eu une année spectaculaire, étant meilleur buteur de la Copa America et en marquant en finale. Il le mérite plus que quiconque », a-t-il déclaré en octobre. Mais, contre toute attente, Lautaro s’est contenté de la septième place, à plus de 500 points du podium. Pire, il n’a même pas été nommé pour le trophée The Best FIFA Men's Player. Une injustice pour certains, une conséquence logique pour d'autres.