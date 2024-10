Après les sorties du Real Madrid sur le Ballon d’Or, l’instance européenne du football, UEFA, répond à la Maison Blanche.

Le ton monte entre l’UEFA et le Real Madrid. Après le projet de Super League sur lequel le club espagnol et l’instance dirigeante du cuir rond européen ne s’entendaient pas, la cérémonie du 68e Ballon d’Or France Football vient d’envenimer la relation déjà dégradée entre les deux parties. Depuis, le Real Madrid attaque l’UEFA à travers des sorties médiatiques. Outrepassée, l’instance sort de son mutisme et répond au club merengue.