Depuis longtemps déjà, de nombreuses rumeurs circulaient à son sujet, tandis que les discussions autour d’une prolongation anticipée de son contrat, qui expire en 2027, traînaient en longueur : Karim Adeyemi a désormais quitté le Borussia Dortmund pour rejoindre le FC Barcelone, où l’attend Hansi Flick, l’entraîneur qui lui avait autrefois permis de faire ses débuts en équipe d’Allemagne. C’est, à plusieurs égards, une bonne décision de la part du BVB, mais elle met aussi en lumière un plan raté.
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Aveu douloureux : le transfert de Karim Adeyemi révèle une amère vérité sur le BVB
Il y a quatre ans, les Westphaliens avaient déboursé 30 millions d’euros pour arracher à Salzbourg celui qui n’avait alors que 20 ans. Une somme très importante pour le Borussia, rares sont les joueurs qui ont coûté plus cher au club dans son histoire. Il s’agissait d’investir dans une promesse pour l’avenir proche, mais aussi à long terme.
Mais, on peut désormais le constater aisément : l’investissement n’a pas porté ses fruits comme le BVB l’espérait. Voilà l’aveu douloureux que Dortmund doit se faire. Adeyemi n’est jamais devenu un cadre incontestable chez les Schwarz-Gelben, il a même toujours été très loin de ce statut.
Il est néanmoins devenu international à Dortmund et a, par moments, livré des performances brillantes. Sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, Adeyemi est toutefois récemment devenu un réserviste à temps partiel, et non un point d’ancrage incontestable du jeu offensif. Il n’y est parvenu avec aucun de ses entraîneurs au BVB. Lors de la dernière saison de Bundesliga, l’ailier n’a disputé en moyenne que 42 minutes par match.
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BVB : pourquoi la vente de Karim Adeyemi est la bonne décision
Adeyemi a parfois apporté sur le terrain, lors d’éclairs comme en Ligue des champions, sa profondeur et sa vitesse inimitables, et a aussi signé par moments des semestres tout à fait corrects. Mais dans le gris du quotidien en championnat, et sur l’ensemble d’une saison, il lui a tout simplement manqué la constance, ainsi que le professionnalisme, pour franchir l’étape décisive suivante dans sa carrière.
Que le Borussia n’obtienne donc désormais pour lui qu’une indemnité de transfert fixe de seulement 22 millions d’euros en dit long, pour le joueur comme pour le club. Les recettes finales devraient certes, selon toute vraisemblance, dépasser le montant initialement investi grâce à des bonus faciles à atteindre ainsi qu’à un pourcentage de 35 % sur une future revente. Mais elles ne le dépasseront pas nettement, et c’était précisément l’objectif en 2022.
L’opération Adeyemi n’a donc pas été une réussite pour le BVB. Il possède sans aucun doute le potentiel pour apporter nettement plus, tant sur le plan des performances que du montant du transfert. Mais cela ne s’est manifesté que trop rarement. Il est donc juste de tourner la page et de se satisfaire de l’argent que l’on reçoit désormais pour un remplaçant et un non-partant au Mondial à qui il restait encore un an de contrat.
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Affaire Adeyemi : le BVB a-t-il appris de Julian Brandt ?
Le fait qu’Adeyemi soit désormais poussé vers la sortie et que ce capital soit réinvesti, au lieu de repartir avec lui dans un nouveau cycle de confirmation sportive, est une bonne nouvelle et représente déjà une forme de courbe d’apprentissage pour le Borussia. Cela montre aussi une nouvelle fermeté dans la direction sportive autour du trio Carsten Cramer, Lars Ricken et Ole Book. Le principe d’espoir, qui a trop souvent paralysé le club ces dernières saisons, semble céder la place à un pragmatisme plus froid, axé sur la performance.
Il est tout à fait possible que le club ait aussi tiré des leçons du cas Julian Brandt. Pour le dire de manière iconoclaste, le club a entretenu chez lui l’espoir de voir un jour ce technicien au talent immense, mais chroniquement inconstant, devenir le grand point d’ancrage et le leader incontesté. Mais Brandt, dont le contrat n’a pas été prolongé, a oscillé pendant sept ans entre classe mondiale et niveau amateur. Pas seulement dans son cas, le BVB s’est obstinément accroché à un récit que la réalité sur le terrain ne confirmait que rarement.
Dortmund est désormais bien sûr tenu de se renforcer offensivement. Cela collerait parfaitement à la nouvelle histoire que le club veut raconter à l’avenir s’il parvenait à s’attacher les services de Said El Mala, un joueur du calibre d’un phénomène de 19 ans.
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Qui pourrait remplacer Karim Adeyemi au BVB ?
Le Borussia porte un grand intérêt au joueur de Cologne, qui, lors de ses apparitions jusqu’ici, a incarné exactement l’inverse d’un Adeyemi souvent à l’allure léthargique. El Mala apporte une insouciance et une faim qui feraient du bien au jeu de Dortmund après les prestations laborieuses, souvent peu inspirées dans le jeu, de ces derniers mois.
Le départ d’Adeyemi ne devrait donc pas constituer une perte que le club regrettera encore longtemps. Il est le résultat logique d’une évolution au cours de laquelle les ambitions et la réalité se sont trop éloignées l’une de l’autre.
Car cela s’inscrit aussi dans le récit actuel du triumvirat de Dortmund : à l’avenir, quiconque veut jouer un rôle majeur au BVB sur la durée ne peut pas se contenter de briller lorsque les projecteurs de la Ligue des champions s’allument ou que l’adversaire laisse suffisamment d’espaces. Il doit aussi le faire quand le vent d’automne souffle de face.
Karim Adeyemi : statistiques de performance au BVB
Matchs officiels Buts Passes décisives Cartons jaunes Deuxièmes cartons jaunes Cartons rouges 146 36 25 27 1 1
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