Il y a quatre ans, les Westphaliens avaient déboursé 30 millions d’euros pour arracher à Salzbourg celui qui n’avait alors que 20 ans. Une somme très importante pour le Borussia, rares sont les joueurs qui ont coûté plus cher au club dans son histoire. Il s’agissait d’investir dans une promesse pour l’avenir proche, mais aussi à long terme.

Mais, on peut désormais le constater aisément : l’investissement n’a pas porté ses fruits comme le BVB l’espérait. Voilà l’aveu douloureux que Dortmund doit se faire. Adeyemi n’est jamais devenu un cadre incontestable chez les Schwarz-Gelben, il a même toujours été très loin de ce statut.

Il est néanmoins devenu international à Dortmund et a, par moments, livré des performances brillantes. Sous les ordres de l’entraîneur Niko Kovac, Adeyemi est toutefois récemment devenu un réserviste à temps partiel, et non un point d’ancrage incontestable du jeu offensif. Il n’y est parvenu avec aucun de ses entraîneurs au BVB. Lors de la dernière saison de Bundesliga, l’ailier n’a disputé en moyenne que 42 minutes par match.