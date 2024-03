Aubameyang est l’attaquant que l’OM attendait depuis longtemps, mais pour se hisser à la hauteur de Drogba il doit guider le club vers la gloire

Son arrivée à l’OM avait été accueillie avec scepticisme, mais depuis quelques mois le Gabonais démontre qu’il est bien un attaquant hors pair.

A Marseille, son nom aujourd’hui est sur toutes les lèvres. Et comment peut-il en être autrement lorsqu'à lui seul il pèse plus d’un tiers des buts de son équipe cette saison, toutes compétitions confondues (23 sur 64) ? Lui, c’est Pierre-Emerick Aubameyang. Et à 34 ans, il est en train de prouver qu’il fait partie de la caste des plus grands attaquants. Peut-être même le meilleur qu’ait connu le club phocéen depuis deux décennies.

La question de savoir si « Aubame » est le numéro 9 le plus prolifique qu’ait joué sous les couleurs phocéennes au 21e siècle est en effet tout à fait légitime. Evidemment, il y a un certain DD passé par la cité phocéenne qui garde une place à part dans le cœur des supporters olympiens, mais s’il continue sur sa lancée le Gabonais peut très bien contester à l’Ivoirien l’étiquette du buteur le plus impactant ayant fait vibrer le Vélodrome depuis Jean-Pierre Papin.

Et il a tout pour continuer dans cette voie. Car l’ancien stéphanois semble inarrêtable en ce moment. Tout est réuni pour qu’il signe l’une des campagnes les plus prolifiques de sa carrière, si ce n’est la plus prolifique. Et s’il venait à décrocher un trophée en prime, celui que l’OM attend désespérément depuis 2012, alors la consécration sera totale.