Atlético Madrid, c'est officiel : Griezmann a signé à Orlando City

L'Atlético Madrid et l'Orlando City SC ont conclu un accord concernant le transfert d'Antoine Griezmann vers le club américain à compter de la saison prochaine. L'attaquant s'est rendu à Orlando, avec l'autorisation du club, pendant la trêve de deux jours de l'équipe première afin de finaliser son contrat avec le club de Floride.





Le meilleur buteur de l'histoire de notre club relèvera donc un nouveau défi professionnel en MLS l'été prochain, après avoir porté le maillot rouge et blanc pendant 10 saisons.

Griezmann a rejoint notre club en provenance de la Real Sociedad en juillet 2014. Depuis lors, notre numéro 7 est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l'Atlético Madrid avec 211 buts, devant Luis Aragonés, qui en a marqué 173. De plus, ses 488 apparitions sous le maillot rouge et blanc font de lui le quatrième joueur le plus capé de notre club.

Au cours de ces 10 saisons, Griezmann a offert des moments inoubliables à tous les supporters de l'Atlético, remportant jusqu'à présent trois titres avec notre club : la Supercoupe d'Espagne en 2014, ainsi que l'Europa League et la Supercoupe de l'UEFA, toutes deux en 2018.





L'attaquant reprendra l'entraînement cette semaine avec les joueurs de l'Atlético qui ne sont pas partis avec leurs sélections respectives afin de se préparer pour la fin de saison, qui comprend la finale passionnante de la Copa del Rey et les quarts de finale de la Ligue des champions, où nous tenterons de décrocher une place en demi-finale.