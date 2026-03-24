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Atlético Madrid, c'est officiel : Griezmann a signé à Orlando City

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L'avenir de l'attaquant français se profile en MLS.

Antoine Griezmann s'envole pour les États-Unis.


Après la défaite 3-2 face au Real Madrid dimanche soir au stade Santiago Bernabéu, l'Atlético Madrid a autorisé l'attaquant français à partir signer un contrat avec Orlando City.


La durée du contrat devrait être de trois ans, jusqu'en 2029.

Le transfert gratuit de la Liga vers la Major League Soccer se concrétisera lors du prochain mercato estival, à la fin de cette saison.

  • LES PREMIERS MOTS

    Griezmann a déclaré : « Je suis impatient de commencer ce nouveau chapitre de ma carrière avec Orlando City. Dès nos premiers entretiens, j'ai perçu une grande ambition et une vision claire de l'avenir, ce qui m'a vraiment impressionné. »

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  • LE COMMUNIQUÉ OFFICIEL

    L'Atlético Madrid et l'Orlando City SC ont conclu un accord concernant le transfert d'Antoine Griezmann vers le club américain à compter de la saison prochaine. L'attaquant s'est rendu à Orlando, avec l'autorisation du club, pendant la trêve de deux jours de l'équipe première afin de finaliser son contrat avec le club de Floride.


    Le meilleur buteur de l'histoire de notre club relèvera donc un nouveau défi professionnel en MLS l'été prochain, après avoir porté le maillot rouge et blanc pendant 10 saisons.

    Griezmann a rejoint notre club en provenance de la Real Sociedad en juillet 2014. Depuis lors, notre numéro 7 est devenu le meilleur buteur de tous les temps de l'Atlético Madrid avec 211 buts, devant Luis Aragonés, qui en a marqué 173. De plus, ses 488 apparitions sous le maillot rouge et blanc font de lui le quatrième joueur le plus capé de notre club.

    Au cours de ces 10 saisons, Griezmann a offert des moments inoubliables à tous les supporters de l'Atlético, remportant jusqu'à présent trois titres avec notre club : la Supercoupe d'Espagne en 2014, ainsi que l'Europa League et la Supercoupe de l'UEFA, toutes deux en 2018.


    L'attaquant reprendra l'entraînement cette semaine avec les joueurs de l'Atlético qui ne sont pas partis avec leurs sélections respectives afin de se préparer pour la fin de saison, qui comprend la finale passionnante de la Copa del Rey et les quarts de finale de la Ligue des champions, où nous tenterons de décrocher une place en demi-finale.

  • LA CARRIÈRE

    Griezmann, qui a fêté ses 35 ans le 21 mars dernier, a pris sa retraite internationale (avec laquelle il a inscrit 44 buts et délivré 38 passes décisives en 137 sélections, remportant la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021) et est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec l'Atlético Madrid. Il y a marqué jusqu'à présent 211 buts et délivré 97 passes décisives en 488 sélections, remportant la Supercoupe d'Espagne en 2014, l'Europa League et la Supercoupe d'Europe en 2018. Son palmarès comprend également la Copa del Rey remportée avec Barcelone en 2021.


  • LES CLASSEMENTS

    À neuf journées de la fin, l'équipe entraînée par Cholo Simeone occupe la quatrième place du classement du championnat espagnol avec 57 points récoltés en 29 journées : à un point de Villarreal, à 12 points du Real Madrid et à 16 points de Barcelone. Ce dernier, après l'avoir éliminé en demi-finale de la Copa del Rey (où il s'est qualifié pour la finale face à la Real Sociedad, l'ancienne équipe de Griezmann), l'affrontera en quarts de finale de la Ligue des champions.


    Orlando City n'a récolté que 3 points lors de ses 5 premiers matchs de Major League Soccer, s'imposant 2-1 contre Montréal et s'inclinant face aux New York Red Bulls (1-2), à l'Inter Miami (2-4), à New York City (0-5) et à Nashville (0-5).


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