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Arsenal se tourne vers un attaquant surprise de Barcelone après avoir manqué l’énorme transfert de Vinicius Junior
Arsenal se heurte à des frustrations dans sa recherche d’un attaquant
La campagne de recrutement estivale d’Arsenal a été productive, avec Bruno Guimaraes sur le point de rejoindre Piero Hincapie, Illan Meslier et Christos Tzolis à l’Emirates. Cependant, la recherche d’un ailier de très haut niveau s’est révélée bien plus compliquée pour Mikel Arteta. Le club du nord de Londres a récemment vu Chelsea s’attacher les services de Morgan Rogers, tandis que sa poursuite de Bradley Barcola a rencontré un obstacle majeur, la star du Paris Saint-Germain ayant, selon certaines informations, décidé de privilégier un transfert à Anfield plutôt qu’à l’Emirates.
Le coup le plus dur a peut-être été l’effondrement de leur ambitieuse tentative de recruter Vinicius Junior. Arsenal suivait de près la situation du Brésilien au Real Madrid, dans l’espoir de profiter de son contrat arrivant à expiration. Ces rêves se sont envolés lorsque l’ailier a officiellement annoncé une énorme prolongation de contrat qui le lie au Bernabeu jusqu’en juin 2032.
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Arteta désigne Torres comme plan B
Leurs cibles prioritaires n’étant plus accessibles, Arsenal « explore » désormais une piste menant à Torres, selon CaughtOffside. L’ancien joueur de Manchester City est bien connu d’Arteta et offre la polyvalence qu’Arsenal recherche dans le dernier tiers du terrain. Alors que Torres a été fortement associé à un transfert au PSG, l’opération n’a pas encore été finalisée.
Le journaliste de CaughOffside Mark Brus a apporté un éclairage sur les discussions internes du club concernant le joueur de 26 ans. Brus a expliqué : « Deux sources distinctes m’ont dit qu’Arsenal avait également contacté les représentants de Torres afin d’être tenu informé de ses mouvements cet été. D’autres affirment toutefois qu’il s’agit davantage d’un cas où Arsenal a discuté en interne de l’ancien attaquant de Manchester City et surveille sa situation de loin. »
Torres met la pression sur la direction du FC Barcelone
Le joueur lui-même a jeté de l’huile sur le feu en mettant Barcelone au défi de prouver qu’il veut le conserver. Lors de la tournée de pré-saison du club aux États-Unis, Torres a clairement indiqué qu’il s’attend à ce que le Barça entame des discussions s’il estime sa contribution à sa juste valeur. S’exprimant auprès de Sportico, Torres a déclaré : « Le Barça doit montrer qu’il me veut. Ils peuvent venir négocier, et au final, tout sera discuté. »
L’Espagnol a également reconnu le caractère flatteur du fait d’être lié à d’autres grands clubs européens. Évoquant les rumeurs autour de son avenir et la possibilité d’un transfert au Parc des Princes, l’attaquant a déclaré : « Chaque fois que ces équipes te veulent, c’est quelque chose de positif. » Cependant, Torres reste en position de force en raison de la durée de son contrat actuel, ajoutant : « J’ai un contrat avec le Barça. C’est vrai qu’en football, on ne sait jamais ce qui peut arriver, mais la bonne chose, c’est que, puisque j’ai un contrat, je peux attendre et décider par moi-même. »
- AFP
Course à la signature de l’Espagnol qui s’annonce disputée
Arsenal n'est pas le seul club de Premier League à suivre la situation au Spotify Camp Nou. Son rival local Tottenham Hotspur a également été annoncé comme intéressé par Torres. La direction du club devrait continuer à suivre de près l'évolution de la situation, en évaluant l'opportunité de concrétiser cet intérêt par une offre formelle avant la date limite.
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