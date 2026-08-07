La campagne de recrutement estivale d’Arsenal a été productive, avec Bruno Guimaraes sur le point de rejoindre Piero Hincapie, Illan Meslier et Christos Tzolis à l’Emirates. Cependant, la recherche d’un ailier de très haut niveau s’est révélée bien plus compliquée pour Mikel Arteta. Le club du nord de Londres a récemment vu Chelsea s’attacher les services de Morgan Rogers, tandis que sa poursuite de Bradley Barcola a rencontré un obstacle majeur, la star du Paris Saint-Germain ayant, selon certaines informations, décidé de privilégier un transfert à Anfield plutôt qu’à l’Emirates.

Le coup le plus dur a peut-être été l’effondrement de leur ambitieuse tentative de recruter Vinicius Junior. Arsenal suivait de près la situation du Brésilien au Real Madrid, dans l’espoir de profiter de son contrat arrivant à expiration. Ces rêves se sont envolés lorsque l’ailier a officiellement annoncé une énorme prolongation de contrat qui le lie au Bernabeu jusqu’en juin 2032.



