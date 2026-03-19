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Arsenal se précipite pour répondre à la demande concernant Max Dowman après les performances sensationnelles de ce jeune prodige
Une demande sans précédent à l'Emirates
Les grands joueurs ont des noms pré-imprimés prêts à être thermocollés sur les maillots, mais le personnel de la boutique a dû composer le nom de Dowman à l’aide de lettres détachées utilisées pour la personnalisation, selon The Sun. Les employés ont préparé quotidiennement des lots de lettres « Dowman » afin de pouvoir répondre à la demande. La ruée vers le maillot de l'attaquant est phénoménale, beaucoup se rendant à la boutique dès le coup de sifflet final samedi. Le nom de Dowman ne figure même pas parmi les options sur le mur des noms de joueurs à l'intérieur de la boutique « Armoury » d'Arsenal à l'Emirates. Cela va bientôt changer suite à l'ascension fulgurante de Dowman vers la célébrité.
- Getty Images Sport
Arteta salue un adolescent « extraordinaire »
Grâce à son superbe but en solo et à sa contribution globale, il a été comparé à des légendes du football telles que Lionel Messi et Kaká. Une source au sein du club a déclaré au Sun : « Nous avons été submergés par la demande soudaine de maillots de Max, et c’est fantastique de voir autant de supporters vouloir arborer son nom sur leur maillot. » L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, devrait laisser Dauman sur le banc pour la finale de la Carabao Cup de dimanche contre Manchester City à Wembley, alors que les Gunners tentent de réaliser le quadruplé.
Arteta a insisté sur le fait que la contribution de Dowman contre Everton avait été « extraordinaire », ajoutant que les spectateurs présents au stade n'oublieraient jamais ce dont ils avaient été témoins. Il a déclaré : « Pendant de nombreuses années encore, ceux qui étaient au stade aujourd’hui diront : “J’étais au stade, j’étais à l’Emirates ce jour-là, quand ce jeune de 16 ans a marqué ce but à un moment si crucial de la saison.” » Dowman, dont les chances d'intégrer la sélection pour la Coupe du monde restent minces, saura aujourd'hui dans quelle équipe d'Angleterre il sera sélectionné.
Des visages familiers aperçus dans le nord de Londres
L'attaquant de Brentford, Dango Ouattara, se trouvait mardi soir parmi le public de l'Emirates Stadium. Ouattara, âgé de 24 ans, était aux côtés des supporters d'Arsenal dans les tribunes supérieures lorsque les Gunners ont battu le Bayer Leverkusen 2-0. L'ailier polyvalent, qui représente le Burkina Faso au niveau international, ne semblait pas être un invité du club. Ce n'est pas la première fois que des joueurs se rendent au stade de leur propre initiative pour voir Arsenal jouer. En 2024, Riccardo Calafiori s'était rendu à l'Emirates en tant que supporter sept mois avant de conclure son transfert vers le club.
- AFP
Légendes et festivités à Colney
Arsenal a reçu la visite d’une légende du football la semaine dernière. La légende brésilienne Romario s’est rendue vendredi dernier au centre d’entraînement du club pour enregistrer une interview avec Gabriel Jesus. L’ancien attaquant a pris de court de nombreux journalistes lorsqu’il est entré nonchalamment dans la salle de conférence de presse avec son entourage pour prendre un café. Romario était présent au nom de sa chaîne YouTube, qui compte plus de 500 000 abonnés, et Eberechi Eze faisait partie des joueurs d'Arsenal qui ont saisi l'occasion de le rencontrer. Romario n'était pas la seule personnalité célèbre présente la semaine dernière, puisque le grand joueur italien Leonardo Bonucci était présent lors de la victoire de mardi contre le Bayer Leverkusen.
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