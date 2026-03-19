Arsenal se précipite pour répondre à la demande concernant Max Dowman après les performances sensationnelles de ce jeune prodige

Grâce à son superbe but en solo et à sa contribution globale, il a été comparé à des légendes du football telles que Lionel Messi et Kaká. Une source au sein du club a déclaré au Sun : « Nous avons été submergés par la demande soudaine de maillots de Max, et c’est fantastique de voir autant de supporters vouloir arborer son nom sur leur maillot. » L'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, devrait laisser Dauman sur le banc pour la finale de la Carabao Cup de dimanche contre Manchester City à Wembley, alors que les Gunners tentent de réaliser le quadruplé.

Arteta a insisté sur le fait que la contribution de Dowman contre Everton avait été « extraordinaire », ajoutant que les spectateurs présents au stade n'oublieraient jamais ce dont ils avaient été témoins. Il a déclaré : « Pendant de nombreuses années encore, ceux qui étaient au stade aujourd’hui diront : “J’étais au stade, j’étais à l’Emirates ce jour-là, quand ce jeune de 16 ans a marqué ce but à un moment si crucial de la saison.” » Dowman, dont les chances d'intégrer la sélection pour la Coupe du monde restent minces, saura aujourd'hui dans quelle équipe d'Angleterre il sera sélectionné.