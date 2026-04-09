Arsenal dévoile sa toute première collaboration historique avec la marque londonienne Good Squish

Cette collection marque un tournant pour Arsenal Women, célébrant le lien qui unit le club à ses supporters, alors que le club du nord de Londres démontre une nouvelle fois sa puissance commerciale.

« Cette collection reflète le parcours que nous suivons en tant que club et la culture que nous continuons à développer autour d’Arsenal Women », déclare Russo à propos de ce lancement. « Elle incarne les valeurs que nous défendons, la fierté que nous ressentons et le lien qui nous unit à notre communauté. Cette gamme vise à célébrer le rôle que nous jouons tous pour faire avancer cette équipe et construire ensemble l’avenir. »