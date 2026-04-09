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Krishan Davis

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Arsenal dévoile sa toute première collaboration historique avec la marque londonienne Good Squish

Arsenal Women
CULTURE
Fashion
Arsenal
A. Russo

Alors que la marque du club ne cesse de gagner en popularité, les Arsenal Women se sont lancées dans leur toute première collaboration dans le domaine de la mode.

  • Une première historique pour Arsenal Ladies

    Surnommée « Fashion FC » en raison de ses nombreuses collaborations et partenariats avec d'autres marques, l'équipe féminine des Gunners occupe cette fois-ci le devant de la scène grâce à son association avec la marque londonienne d'accessoires Good Squish, une initiative qui ne manquera pas de séduire l'un des publics les plus passionnés du monde du football.

    La collection Good Squish estd’ores et déjàdisponible sur la boutique officielle Arsenal DirectShop.

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  • AWFC ArsenalArsenal Women

    Une nouvelle collection très variée

    Arsenal et Good Squish viennent de dévoiler une vaste collection de 13 pièces qui répond à tous les besoins pour les jours de match, comprenant notamment un t-shirt court, un survêtement, des écharpes et une gamme des chouchous faits main emblématiques de Good Squish. On y trouve également une collection capsule spéciale conçue par Alessia Russo, attaquante des Gunners et de l'équipe d'Angleterre.

  • « Construisons ensemble l’avenir »

    Cette collection marque un tournant pour Arsenal Women, célébrant le lien qui unit le club à ses supporters, alors que le club du nord de Londres démontre une nouvelle fois sa puissance commerciale.

    « Cette collection reflète le parcours que nous suivons en tant que club et la culture que nous continuons à développer autour d’Arsenal Women », déclare Russo à propos de ce lancement. « Elle incarne les valeurs que nous défendons, la fierté que nous ressentons et le lien qui nous unit à notre communauté. Cette gamme vise à célébrer le rôle que nous jouons tous pour faire avancer cette équipe et construire ensemble l’avenir. »

  • Arsenal AWFC Arsenal Women

    Conçu spécialement pour les fans

    La collection a été présentée dans le cadre du projet de consultation « Block by Block » d’Arsenal, l’initiative la plus ambitieuse jamais lancée par le club pour son équipe féminine, visant à façonner la culture des jours de match avec sa première génération d’abonnées.

    La collection AWFC x Good Squish est désormais disponible sur la boutique en ligne d’Arsenal et à la boutique du club, The Armoury.

    Rendez-vousdès maintenantsur Arsenal DirectShoppour découvrir la collection Good Squish.

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