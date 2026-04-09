Arsenal Women
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Arsenal dévoile sa toute première collaboration historique avec la marque londonienne Good Squish
Une première historique pour Arsenal Ladies
Surnommée « Fashion FC » en raison de ses nombreuses collaborations et partenariats avec d'autres marques, l'équipe féminine des Gunners occupe cette fois-ci le devant de la scène grâce à son association avec la marque londonienne d'accessoires Good Squish, une initiative qui ne manquera pas de séduire l'un des publics les plus passionnés du monde du football.
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Une nouvelle collection très variée
Arsenal et Good Squish viennent de dévoiler une vaste collection de 13 pièces qui répond à tous les besoins pour les jours de match, comprenant notamment un t-shirt court, un survêtement, des écharpes et une gamme des chouchous faits main emblématiques de Good Squish. On y trouve également une collection capsule spéciale conçue par Alessia Russo, attaquante des Gunners et de l'équipe d'Angleterre.
« Construisons ensemble l’avenir »
Cette collection marque un tournant pour Arsenal Women, célébrant le lien qui unit le club à ses supporters, alors que le club du nord de Londres démontre une nouvelle fois sa puissance commerciale.
« Cette collection reflète le parcours que nous suivons en tant que club et la culture que nous continuons à développer autour d’Arsenal Women », déclare Russo à propos de ce lancement. « Elle incarne les valeurs que nous défendons, la fierté que nous ressentons et le lien qui nous unit à notre communauté. Cette gamme vise à célébrer le rôle que nous jouons tous pour faire avancer cette équipe et construire ensemble l’avenir. »
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Conçu spécialement pour les fans
La collection a été présentée dans le cadre du projet de consultation « Block by Block » d’Arsenal, l’initiative la plus ambitieuse jamais lancée par le club pour son équipe féminine, visant à façonner la culture des jours de match avec sa première génération d’abonnées.
La collection AWFC x Good Squish est désormais disponible sur la boutique en ligne d’Arsenal et à la boutique du club, The Armoury.