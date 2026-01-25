Malgré une dynamique européenne rassurante, le climat reste lourd à Anfield. Derrière les sourires de façade, l’avenir d’Arne Slot suscite de plus en plus d’interrogations au sein du Liverpool FC. Les contre-performances répétées en championnat ont ravivé les critiques autour du technicien néerlandais, dont la position apparaît désormais précaire. En coulisses, la direction ne se contente plus d’observer, elle anticipe. Et selon plusieurs signaux concordants, Liverpool aurait déjà identifié un successeur potentiel à Arne Slot, prêt à entrer en scène au moindre faux pas.
Arne Slot out, Liverpool a trouvé son remplaçant
- Getty Images Sport
Arne Slot fragilisé par la Premier League
Sur la scène européenne, Arne Slot peut encore s’appuyer sur des résultats solides. La récente victoire de prestige face à l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions (0-3) a confirmé la capacité de Liverpool à répondre présent dans les grands rendez-vous continentaux. Les Reds sont d’ailleurs bien positionnés pour intégrer le top 8 de la compétition, un objectif majeur de la saison sous Arne Slot.
Mais en Premier League, le constat est bien plus préoccupant pour Arne Slot. Battu 3-2 sur la pelouse de Bournemouth ce weekend, Liverpool enchaîne une série de cinq matches sans victoire. Si les Reds occupent toujours la quatrième place, cette position flatteuse masque un retard conséquent : sept points sur Aston Villa, troisième, et quatorze longueurs sur Arsenal, leader. Une situation qui alimente un climat de défiance autour d’Arne Slot.
- Getty Images Sport
Arne Slot sous la menace d’un limogeage à Liverpool
La pression populaire et médiatique ne faiblit pas, et Arne Slot sait que son crédit s’érode semaine après semaine. Si la direction de Liverpool n’a pas encore officiellement acté une séparation, elle prépare néanmoins l’après-Arne Slot avec méthode. Selon la presse espagnole, notamment AS, les dirigeants des Reds estiment qu’un ou deux nouveaux mauvais résultats pourraient précipiter la fin de l’aventure d’Arne Slot sur le banc d’Anfield.
Dans cette optique, Liverpool a déjà initié des contacts exploratoires afin de ne pas se retrouver pris de court. Cette anticipation illustre la fragilité actuelle d’Arne Slot, dont l’avenir immédiat dépendra largement d’un calendrier à venir particulièrement exigeant en championnat.
- AFP
Liverpool discute déjà avec Xabi Alonso
Toujours selon AS, repris par Foot Mercato, Liverpool a pris la température auprès d’un profil prestigieux pour succéder à Arne Slot. Il s’agit de Xabi Alonso, ancien milieu emblématique des Reds, récemment libre après son départ de Madrid. Les dirigeants liverpuldiens auraient directement interrogé le technicien basque sur sa disponibilité en cas de départ d’Arne Slot.
La réponse aurait été positive. Xabi Alonso se montrerait très intéressé par un retour à Anfield, un stade où il a évolué pendant cinq saisons et laissé une empreinte durable. En interne, son profil coche toutes les cases pour tourner la page Arne Slot : connaissance du club, crédibilité tactique et forte adhésion populaire.
- Getty Images
Les prochaines semaines décisives pour Arne Slot et Liverpool
Si Arne Slot bénéficie encore d’un sursis, le calendrier à court terme pourrait sceller son sort. En Ligue des Champions, Liverpool affrontera Qarabag dans une rencontre abordable, mais la Premier League s’annonce autrement plus impitoyable pour Arne Slot. Les Reds devront successivement défier Newcastle, Manchester City et Sunderland, une série de matches à haut risque.
Ces échéances pourraient bien constituer les derniers actes de l’ère Arne Slot à Liverpool. En cas de nouveaux faux pas, la direction semble prête à activer son plan B. Tout indique que la succession d’Arne Slot est déjà en marche et qu’Anfield se prépare, en silence, à un tournant majeur.