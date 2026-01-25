Arne Slot out, Liverpool a trouvé son remplaçant

Sur la scène européenne, Arne Slot peut encore s’appuyer sur des résultats solides. La récente victoire de prestige face à l’Olympique de Marseille en Ligue des Champions (0-3) a confirmé la capacité de Liverpool à répondre présent dans les grands rendez-vous continentaux. Les Reds sont d’ailleurs bien positionnés pour intégrer le top 8 de la compétition, un objectif majeur de la saison sous Arne Slot.

Mais en Premier League, le constat est bien plus préoccupant pour Arne Slot. Battu 3-2 sur la pelouse de Bournemouth ce weekend, Liverpool enchaîne une série de cinq matches sans victoire. Si les Reds occupent toujours la quatrième place, cette position flatteuse masque un retard conséquent : sept points sur Aston Villa, troisième, et quatorze longueurs sur Arsenal, leader. Une situation qui alimente un climat de défiance autour d’Arne Slot.