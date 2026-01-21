Liverpool : Slot se voit remplacé par Xabi Alonso

Le Néerlandais avait mené les Reds au titre de Premier League dès sa première saison à Anfield, mais la tâche s'est avérée plus ardue lors de sa deuxième saison. Alonso, quant à lui, a récemment quitté le Real Madrid après avoir peiné à imposer sa vision tactique au sein de l'effectif constellé de stars du Bernabéu.

Le nom d'Alonso circulait déjà comme pressenti pour le poste d'entraîneur de Liverpool depuis ses débuts comme coach de l'équipe réserve de la Real Sociedad. Il a ensuite impressionné avec le Bayer Leverkusen, contribuant au doublé historique du club allemand en 2024 avant de rejoindre Madrid un an plus tard.

Cependant, le légendaire milieu de terrain espagnol a eu du mal à convaincre les Merengues et a quitté le club en début de mois après la défaite de son ancienne équipe face à Barcelone en finale de la Supercoupe d'Espagne.

Alonso a été pressenti pour plusieurs postes en Premier League, mais il ne devrait pas examiner sérieusement les propositions avant juin.

Après avoir remporté le titre de Premier League dès sa première saison à Anfield, Slot a été mis à rude épreuve lors de sa seconde campagne à la tête de l'équipe. Un mercato estival conséquent, marqué par les arrivées de Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Milos Kerkez et Jeremie Frimpong, n'a pas encore porté ses fruits, les Reds occupant actuellement la quatrième place du championnat anglais, à 14 points du leader, Arsenal.

Les Merseysiders sont également 11èmes au classement de la Ligue des Champions, mais peuvent sérieusement améliorer leur position européenne en battant Marseille mercredi soir. Avant le match, Slot a été interrogé sur ses échanges avec Alonso, récemment limogé, et a répondu avec une pointe d'humour.

Il a déclaré : « Oui, il m'a appelé et m'a dit : "Que penses-tu de l'équipe ? Je vais prendre la relève dans six mois, peux-tu m'en dire un peu plus ?" » Ou peut-être plus tôt, peut-être qu'il prendra la relève demain.

« C'est la question la plus bizarre qu'on m'ait jamais posée. »