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Arbeloa, provocateur : « S'il y a une équipe capable de gagner à Munich, c'est bien le Real Madrid »

Real Madrid vs Bayern Munich
Real Madrid
Bayern Munich
Ligue des Champions
A. Arbeloa
Espagne
Allemagne

L'entraîneur du Real Madrid a confiance en ses joueurs : « Ceux qui ne nous croient pas peuvent rester à Madrid »

Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, estime que son équipe aurait eu besoin d'un peu de chance pour éviter la défaite face au Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et concentre désormais ses efforts sur le match retour prévu la semaine prochaine.

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 mardi soir au stade Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid, faisant ainsi un pas important vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Luis Díaz et Harry Kane ont inscrit les deux buts du Bayern Munich à la 41e et à la 46e minute, tandis que Kylian Mbappé a marqué le seul but du Real Madrid à la 74e minute.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.



  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Le Real Madrid paie le prix de ses erreurs

    « Je pense que c'est une défaite que nous aurions pu éviter si la chance nous avait un peu souri », a déclaré Arbeloa aux médias après le match. « Nous avons commis deux erreurs que nous aurions dû éviter, et face à des équipes comme celle-ci, on paie le prix de ces erreurs. »

    Il a ajouté, selon le journal « Marca » : « S’il y a une équipe capable de gagner à Munich, c’est bien le Real Madrid. Nous sommes le Real Madrid, et nous savons à quel point il est difficile de s’imposer là-bas, mais nous ferons tout notre possible. »

    Il a souligné : « Tous les buts sont le fruit d’erreurs, en général. Quand on tente de construire une attaque, il faut être prêt à presser rapidement en cas de perte de balle. Sinon, ce qui nous est arrivé se reproduira ; nous n’avions pas assez de joueurs pour couvrir ces erreurs, ce qui nous a coûté les deux buts ».

    Lire aussi : UEFA désigne l'homme du match Real Madrid - Bayern Munich



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    L'absence de Choumani

    Arbeloa a commenté l'absence du milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, pour le match retour, après qu'il a reçu un carton jaune aujourd'hui, en déclarant : « C'est une grande perte à cause du carton que l'arbitre lui a donné, mais nous avons confiance en nos remplaçants. »

    Il a ajouté : « Je ne comprends pas non plus pourquoi le joueur du Bayern Munich (Jonathan Tah) n’a pas été expulsé pour la faute qu’il a commise sur Mbappé. Ce sont des décisions difficiles à comprendre. »

    Il a poursuivi : « Je compte sur les joueurs de mon équipe pour le match retour. J'admire leur ambition et leur volonté de ne pas perdre. Je suis très confiant dans notre capacité à aller en Allemagne et à gagner. »

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    Le retour de Bellingham

    Au sujet de l'absence de Jude Bellingham dans le onze de départ depuis son retour de blessure, Arbeloa a déclaré : « Ce n'est pas que je ne souhaite pas aligner Jude, mais il a été absent des terrains pendant longtemps. »

    Il a ajouté : « Je ne remets pas en cause ma confiance en lui. Il est logique de le réintégrer progressivement. Nous avons besoin d’un joueur comme lui, capable de dribbler et de dépasser les adversaires. Il a une forte personnalité, je le vois s’améliorer, et il nous sera très utile à Munich. »

    Bellingham est entré en jeu à la 62e minute, en remplacement du jeune Tiago Petarš.

  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    Le match retour

    À propos du match retour à l'Allianz Arena : « Nous avons montré que nous étions capables de leur faire mal et de marquer des buts. Nous avons eu de nombreuses occasions d'en marquer davantage. »

    Arieloa a poursuivi : « Que ceux qui ne nous croient pas restent à Madrid, mais nous irons à Munich avec toute notre force pour gagner. »

    Lire aussi : Encore une fois... Les supporters du Real Madrid s'en prennent à Vinícius


  • Mbappé et Carreras

    Arbeloa a déclaré à propos de Mbappé : « J'ai vu un joueur extrêmement engagé, capable de renverser le cours d'un match et d'être ce qu'il est : le meilleur joueur du monde. Nous voulons voir le Mbappé qui veut être Mbappé tous les jours. »

    Quant au latéral gauche Álvaro Carreras, qui a souffert tout au long des deux mi-temps face à l'ailier du Bayern Michael Olise, Arbeloa a précisé : « Il a affronté l'un des meilleurs joueurs du monde, et ce n'est pas facile d'affronter un joueur comme Olise. Ma confiance en lui reste intacte. »

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