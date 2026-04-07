Arbeloa, provocateur : « S'il y a une équipe capable de gagner à Munich, c'est bien le Real Madrid »

Alvaro Arbeloa, l'entraîneur du Real Madrid, estime que son équipe aurait eu besoin d'un peu de chance pour éviter la défaite face au Bayern Munich lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions, et concentre désormais ses efforts sur le match retour prévu la semaine prochaine.

Le Bayern Munich s'est imposé 2-1 mardi soir au stade Santiago Bernabéu, l'antre du Real Madrid, faisant ainsi un pas important vers les demi-finales de la Ligue des champions.

Luis Díaz et Harry Kane ont inscrit les deux buts du Bayern Munich à la 41e et à la 46e minute, tandis que Kylian Mbappé a marqué le seul but du Real Madrid à la 74e minute.

Le match retour est prévu mercredi prochain à l'Allianz Arena, afin de déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions et affrontera le vainqueur de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Liverpool.







