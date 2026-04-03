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أrbeloa : l’Espagne n’est pas raciste… et l’exclusion de Mbappé est une « décision évidente »

Majorque vs Real Madrid
Majorque
Real Madrid
LaLiga
A. Arbeloa
Kylian Mbappé
J. Bellingham
Espagne vs Egypte
Espagne
Egypte
Matchs Amicaux
Espagne
France
Angleterre
Égypte

L’entraîneur espagnol met en garde contre les matchs disputés après la trêve internationale.

Álvaro Arbeloa, entraîneur du Real Madrid, a défendu l’Espagne après des accusations de racisme à la suite de chants scandés par les supporters contre l’islam lors du match amical de l’Égypte. Il a également évoqué sa décision d’écarter Kylian Mbappé de la composition du derby de Madrid avant la trêve internationale.

Le Real Madrid se prépare à affronter le Real Majorque à l’extérieur demain, samedi, en Liga, avec l’objectif de réduire l’écart avec le leader, le FC Barcelone, à un point, avant que le Barça ne rencontre, le soir même, l’Atlético de Madrid dans une affiche de haut niveau.

Arbeloa a tenu une conférence de presse ce vendredi matin pour parler du match contre Majorque, de sa vision de l’équipe lors des deux derniers mois de la saison, ainsi que de Kylian Mbappé, de la présence de Bellingham et d’autres joueurs.

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  • 9 finales

    Arbeloa a déclaré en conférence de presse : « Tous les internationaux sont revenus en bonne santé, et c’est l’objectif numéro un. La trêve a été très positive pour la plupart d’entre eux, d’autant plus qu’ils ont eu du temps de jeu. »

    Il a ajouté : « Nous sommes désormais parfaitement conscients de la difficulté du match de demain, car Majorque a besoin de points autant que nous. Nous sommes prêts. Jouer à l’extérieur après la trêve n’est jamais facile. Il reste neuf finales, et demain est la première. »

    Interrogé sur le fait de savoir s’il avait suivi les performances de tous les internationaux pendant la trêve, il a répondu : « Nous devons évidemment suivre tout le monde. J’ai échangé avec certains d’entre eux et j’ai félicité Arda Güler. Je sais ce que signifie la Coupe du monde pour lui, et aussi pour son pays. Je suis très heureux, et heureux de le voir heureux. »

    Quant à savoir s’il envisageait d’apporter des changements à la composition de l’équipe pour le match de demain, il a expliqué : « Je pense à aligner la meilleure équipe possible pour gagner le match. Nous avons trois matches en six jours, tous de très haut niveau, et il n’y a pas le droit à l’erreur. Demain, j’alignerai la meilleure composition possible. Cela dit, comme je le dis toujours : nous aurons besoin de tout le monde, et c’est ce que les matches ont montré. »

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  • Bellingham et Mbappé

    Interrogé sur le fait de savoir s’il avait été surpris par la situation de Jude Bellingham, joueur de l’équipe, il a déclaré : « Son cas était un peu particulier, car il a joué quelques minutes face à l’Atlético, mais (Thomas) Tuchel a décidé de ne pas l’aligner maintenant. Ils ne voulaient pas prendre de risque. Jude est suffisamment intelligent pour faire de bons entraînements, et il est prêt à aider demain. Nous avons besoin qu’il retrouve progressivement le rythme de la compétition. »

    Et sur la question de savoir s’il était prévu que Bellingham joue avec l’Angleterre, il a ajouté : « Je n’avais aucun plan, c’est la décision du sélectionneur de chaque équipe nationale. Mais ce n’est pas un problème qu’il ne joue pas, comme ça n’aurait pas été un problème s’il avait joué. Je suis content de son retour, et nous allons travailler à le réintégrer progressivement. »

    Concernant la polémique autour de l’examen par le club du mauvais genou de Mbappé, Arbeloa a commenté : « Ce que Kylian a dit ces derniers jours est clair : ces informations sont totalement fausses. Il est temps de cesser de parler de son genou et de se concentrer sur ses buts, et qu’il retrouve le niveau qu’il a déjà montré auparavant. »

    À propos des déclarations de Mbappé selon lesquelles il est un joueur qui accomplit moins de tâches défensives que d’autres dans l’équipe, l’entraîneur a répondu : « Kylian a un grand esprit d’engagement, et il sait parfaitement ce que je lui demande. Il en va de même pour Vinícius. Les attaquants défendent moins que les défenseurs, comme ils attaquent davantage. Mais nous avons besoin d’une équipe engagée au quotidien, les 25 joueurs. À ce stade, nous devons terminer les matchs sans économiser le moindre effort, et ensuite ce type de joueurs fera la différence grâce à son talent. »

    Et sur la question de savoir si Mbappé s’était senti déçu d’avoir été sur le banc lors du derby de Madrid avant la trêve internationale, Arbeloa a commenté : « Non, pas du tout. Nous avons toujours eu une relation de communication directe. Nous avons parlé de la plupart des choses. Et ma décision concernant la composition était une décision évidente. »

  • اللouer après la trêve internationale est compliqué

    À propos de la situation d’Éder Militão, Arbeloa a déclaré : « Il reviendra. Lorsqu’il sera à 100 %, c’est probablement le meilleur défenseur central du monde. Je n’ai pas encore eu l’occasion de l’entraîner, mais c’est un défenseur exceptionnel. Grâce à ses qualités et à son leadership, il nous aidera énormément. C’est un joueur qui fait la différence, et nous sommes très heureux de son retour. »

    Arbeloa a ensuite été interrogé pour savoir s’il pensait mériter de continuer comme entraîneur la saison prochaine, quoi qu’il arrive au cours des deux prochains mois. Il a répondu : « Ça ne me préoccupe pas. Je serai ici jusqu’au dernier jour, comme je l’ai toujours dit. Je veux aider cette équipe à continuer de gagner des titres… peu importe qui sera assis sur ce banc. C’est la seule chose qui compte. »

    À propos de sa vision de la situation de l’équipe lors des deux derniers mois de la saison, il a déclaré : « Nous sommes là où nous voulions être : en lice pour le championnat et la Ligue des champions. Mais pour l’instant, nous devons penser à Majorque. Nous jouons chaque match comme une finale, et il n’y a pas de place pour l’erreur. »

    Il a ajouté : « Le match contre Majorque est très difficile, et il a déclenché chez moi 714 sonnettes d’alarme, à cause des circonstances, de l’adversaire, et parce que jouer après une trêve est toujours compliqué. Mais j’ai confiance en l’équipe, à travers les entraînements. Je les vois motivés et concentrés pour se battre pour tout. Nous savons que ce ne sera pas facile, mais nous sommes le Real Madrid, et nous devons le prouver à chaque match. Car lorsque vient le printemps, ce club donne toujours le meilleur de lui-même. »

  • L’Espagne n’est pas raciste.

    Concernant son commentaire sur les événements regrettables qui ont marqué le match amical entre l’Espagne et l’Égypte, Arbeloa a répondu : « Je pense que l’Espagne n’est pas un pays raciste ».

    Il a ajouté : « Si c’était le cas, il y aurait des problèmes chaque week-end. Il faut éradiquer certains comportements, et ce sont des choses que je ne peux pas changer à moi seul. Mais je continuerai à défendre ce principe ».

    Il a poursuivi : « L’Espagne doit continuer à lutter contre ces agissements, mais c’est un grand pays et très tolérant. Il ne faut pas généraliser, mais il faut poursuivre le même combat avec la même force ».

  • Blague de Vinícius

    Interrogé sur le plan le plus adapté pour Ibrahim Díaz, Arbeloa a déclaré : « Qu’il continue à jouer. Il a traversé une période difficile, mais il a réussi à la surmonter et a prouvé la qualité du joueur qu’il est. Nous avons une équipe exceptionnelle, et nous aurons besoin de tout le monde ».

    À propos de Vinicius Junior, il a dit : « Bien, bien. Il est clair que Carletto (Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil) ne lui a pas accordé beaucoup de repos ! (rires) ».

    Puis il a conclu : « Les exigences du Real Madrid sont très similaires à ce qu’il vit avec la sélection brésilienne. Il a disputé un grand nombre de matchs, et nous déciderons plus tard ce qui est le mieux pour lui ».