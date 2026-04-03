أrbeloa : l’Espagne n’est pas raciste… et l’exclusion de Mbappé est une « décision évidente »

Interrogé sur le fait de savoir s’il avait été surpris par la situation de Jude Bellingham, joueur de l’équipe, il a déclaré : « Son cas était un peu particulier, car il a joué quelques minutes face à l’Atlético, mais (Thomas) Tuchel a décidé de ne pas l’aligner maintenant. Ils ne voulaient pas prendre de risque. Jude est suffisamment intelligent pour faire de bons entraînements, et il est prêt à aider demain. Nous avons besoin qu’il retrouve progressivement le rythme de la compétition. »

Et sur la question de savoir s’il était prévu que Bellingham joue avec l’Angleterre, il a ajouté : « Je n’avais aucun plan, c’est la décision du sélectionneur de chaque équipe nationale. Mais ce n’est pas un problème qu’il ne joue pas, comme ça n’aurait pas été un problème s’il avait joué. Je suis content de son retour, et nous allons travailler à le réintégrer progressivement. »

Concernant la polémique autour de l’examen par le club du mauvais genou de Mbappé, Arbeloa a commenté : « Ce que Kylian a dit ces derniers jours est clair : ces informations sont totalement fausses. Il est temps de cesser de parler de son genou et de se concentrer sur ses buts, et qu’il retrouve le niveau qu’il a déjà montré auparavant. »

À propos des déclarations de Mbappé selon lesquelles il est un joueur qui accomplit moins de tâches défensives que d’autres dans l’équipe, l’entraîneur a répondu : « Kylian a un grand esprit d’engagement, et il sait parfaitement ce que je lui demande. Il en va de même pour Vinícius. Les attaquants défendent moins que les défenseurs, comme ils attaquent davantage. Mais nous avons besoin d’une équipe engagée au quotidien, les 25 joueurs. À ce stade, nous devons terminer les matchs sans économiser le moindre effort, et ensuite ce type de joueurs fera la différence grâce à son talent. »

Et sur la question de savoir si Mbappé s’était senti déçu d’avoir été sur le banc lors du derby de Madrid avant la trêve internationale, Arbeloa a commenté : « Non, pas du tout. Nous avons toujours eu une relation de communication directe. Nous avons parlé de la plupart des choses. Et ma décision concernant la composition était une décision évidente. »