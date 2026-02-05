Après son soutien à la Palestine, Pep Guardiola recadré sèchement à Manchester

À la veille d’un match de Carabao Cup face à Newcastle, Pep Guardiola avait profité d’une conférence de presse pour dénoncer ce qu’il perçoit comme une indifférence globale face aux drames humains. Le manager de City n’avait pas mâché ses mots, évoquant plusieurs conflits majeurs et appelant à une prise de conscience collective.

« Jamais, jamais dans l’histoire de l’humanité nous n’avons eu accès à autant d’informations, ni vu aussi clairement qu’aujourd’hui : le génocide en Palestine, ce qui s’est passé en Ukraine, en Russie, au Soudan, partout dans le monde », avait-il lancé. « Tout cela se déroule en face de nous. Est-ce qu’on veut ouvrir les yeux ? Voilà notre problème en tant qu’êtres humains ».

Une déclaration forte, prolongée par un discours très émotionnel. « Ça me fait mal », avait-il confié au sujet de « ces pères, ces mères, ces enfants, ces vies brisées sans que personne ne ressente la moindre compassion ». Avant d’ajouter : « Si c’était l’autre camp, ça me ferait mal aussi. Je suis désolé, je me lèverai, je serai toujours là. Toujours. Tuer des milliers d’innocents ? Ça me fait mal. C’est aussi simple que ça. C’est tout ».