Après le forfait d’un coéquipier en sélection, Alejandro Grimaldo pourrait-il rejoindre un grand club espagnol ?

Arrivé en 2023 en provenance de Benfica, Grimaldo a immédiatement été l’un des artisans majeurs du titre de champion d’Allemagne conquis à la surprise générale par le Bayer Leverkusen lors de sa première saison.

Au cours des deux exercices suivants, l’Espagnol de 30 ans est resté l’un des joueurs clés de Leverkusen, qui ne participera toutefois pas à la Ligue des champions la saison prochaine. Depuis plusieurs saisons déjà, des rumeurs de transfert concernant Grimaldo circulent régulièrement ; le Real Madrid et le FC Barcelone sont notamment cités comme destinations possibles. Le gaucher avait d’ailleurs déjà porté les couleurs du Barça dans les équipes de jeunes et en équipe réserve.

Actuellement, Grimaldo participe à la Coupe du monde en Amérique du Nord avec la sélection espagnole. Titulaire potentiel au poste de latéral gauche, il est toutefois devancé par Cucurella et est resté sur le banc lors du match d’ouverture, un match nul 0-0 contre le Cap-Vert.