Selon le journal espagnol Marca, Grimaldo est la priorité de l’Atlético Madrid. Le club colchonero se tournerait vers lui après le transfert imminent de Marc Cucurella, cible initiale, du Chelsea FC vers le rival madrilène.
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Après le forfait d’un coéquipier en sélection, Alejandro Grimaldo pourrait-il rejoindre un grand club espagnol ?
Ces derniers jours, l’Atlético aurait mené des discussions intenses avec l’entourage de Grimaldo. Le joueur de Leverkusen, qui évoque depuis longtemps un retour en Espagne, serait nettement moins onéreux que son coéquipier en sélection, Cucurella.
Alors que le Real s’apprête à débourser environ 55 millions d’euros pour recruter Cucurella, Grimaldo serait, selon plusieurs sources, disponible pour un peu plus d’un cinquième de cette somme. À un an de l’expiration de son contrat, fixée à l’été 2027, Leverkusen ne réclamerait que douze millions d’euros pour cet expert des coups francs.
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Alejandro Grimaldo pencherait pour l’Atlético plutôt que pour le Barça ou le Real.
Arrivé en 2023 en provenance de Benfica, Grimaldo a immédiatement été l’un des artisans majeurs du titre de champion d’Allemagne conquis à la surprise générale par le Bayer Leverkusen lors de sa première saison.
Au cours des deux exercices suivants, l’Espagnol de 30 ans est resté l’un des joueurs clés de Leverkusen, qui ne participera toutefois pas à la Ligue des champions la saison prochaine. Depuis plusieurs saisons déjà, des rumeurs de transfert concernant Grimaldo circulent régulièrement ; le Real Madrid et le FC Barcelone sont notamment cités comme destinations possibles. Le gaucher avait d’ailleurs déjà porté les couleurs du Barça dans les équipes de jeunes et en équipe réserve.
Actuellement, Grimaldo participe à la Coupe du monde en Amérique du Nord avec la sélection espagnole. Titulaire potentiel au poste de latéral gauche, il est toutefois devancé par Cucurella et est resté sur le banc lors du match d’ouverture, un match nul 0-0 contre le Cap-Vert.