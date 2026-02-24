Le feuilleton dure depuis des années. Cette fois, il prend une tournure concrète. Selon une source proche des négociations citée par l’AFP et confirmant les informations de The Athletic, Antoine Griezmann échange activement avec Orlando City. La MLS n’a jamais semblé aussi proche pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid.
Antoine Griezmann à Orlando City, ça s’accélère !
- (C)Getty Images
Orlando City passe à l’offensive
À 34 ans, Antoine Griezmann pourrait enfin franchir l’Atlantique. Orlando City Soccer Club discute avec l’entourage du Français. Le club floridien détient les « droits de découverte » du joueur, un mécanisme propre à la MLS qui offre une priorité de négociation à une franchise sur un élément ciblé.
Le marché nord-américain reste ouvert jusqu’au 26 mars, avant une seconde fenêtre prévue du 13 juillet au 2 septembre. Le calendrier joue donc un rôle clé dans ce dossier.
- AFP
Un attrait ancien pour les États-Unis
L’intérêt de Griezmann pour les États-Unis ne date pas d’hier. L’ancien vice-capitaine des Bleus, fort de 137 sélections et 44 buts, évoque souvent son admiration pour la culture sportive américaine. Il suit notamment la NBA avec passion.
Champion du monde 2018, il annonce en septembre 2024 la fin de sa carrière internationale. À l’approche de ses 35 ans, qu’il fêtera en mars, l’idée d’un nouveau défi séduit.
- Getty Images
Toujours performant avec l’Atlético
Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2027, le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros ne traverse pas une saison anonyme. Même s’il n’apparaît plus comme un titulaire automatique, il inscrit déjà 12 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues.
Figure emblématique du club madrilène, il porte le maillot rojiblanco de 2014 à 2019 avant un passage au FC Barcelone. Il revient ensuite à Madrid, d’abord en prêt, puis définitivement en 2022. Artisan majeur du sacre en Ligue Europa 2018, il échoue néanmoins en finale de Ligue des champions en 2016 et termine deuxième de Liga en 2018 et 2019.
Actuellement quatrième du championnat après 25 journées, l’Atlético accuse 13 points de retard sur le FC Barcelone. Le club affronte le Club Bruges en barrage retour de Ligue des champions après un match aller spectaculaire (3-3).
- Getty Images Sport
La MLS veut frapper fort avant 2026
En Amérique du Nord, la MLS démarre sa saison 2026. Orlando s’incline 2-1 face au New York Red Bulls lors de la première journée. Le championnat espère capitaliser sur l’exposition du Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.
La ligue attire déjà des figures majeures comme Lionel Messi à l’Inter Miami, ou encore Hugo Lloris et Heung-min Son au Los Angeles FC. L’arrivée d’Antoine Griezmann renforcerait encore son attractivité. Le dossier avance. Rien n’est signé. Mais pour la première fois, le rêve américain de Griezmann semble à portée de main.