Antoine Griezmann à Orlando City, ça s’accélère !

À 34 ans, Antoine Griezmann pourrait enfin franchir l’Atlantique. Orlando City Soccer Club discute avec l’entourage du Français. Le club floridien détient les « droits de découverte » du joueur, un mécanisme propre à la MLS qui offre une priorité de négociation à une franchise sur un élément ciblé.

Le marché nord-américain reste ouvert jusqu’au 26 mars, avant une seconde fenêtre prévue du 13 juillet au 2 septembre. Le calendrier joue donc un rôle clé dans ce dossier.