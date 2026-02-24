Goal.com
Antoine GriezmannGetty Images
Patrick Tchanhoun

Antoine Griezmann à Orlando City, ça s’accélère !

Griezmann aux États-Unis ? Les discussions avancent avec Orlando City. Le rêve américain prend forme.

Le feuilleton dure depuis des années. Cette fois, il prend une tournure concrète. Selon une source proche des négociations citée par l’AFP et confirmant les informations de The Athletic, Antoine Griezmann échange activement avec Orlando City. La MLS n’a jamais semblé aussi proche pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid.

  • antoine-griezmann(C)Getty Images

    Orlando City passe à l’offensive

    À 34 ans, Antoine Griezmann pourrait enfin franchir l’Atlantique. Orlando City Soccer Club discute avec l’entourage du Français. Le club floridien détient les « droits de découverte » du joueur, un mécanisme propre à la MLS qui offre une priorité de négociation à une franchise sur un élément ciblé.

    Le marché nord-américain reste ouvert jusqu’au 26 mars, avant une seconde fenêtre prévue du 13 juillet au 2 septembre. Le calendrier joue donc un rôle clé dans ce dossier.

  • FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICOAFP

    Un attrait ancien pour les États-Unis

  • Antoine Griezmann Atletico MadridGetty Images

    Toujours performant avec l’Atlético

    Sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2027, le meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros ne traverse pas une saison anonyme. Même s’il n’apparaît plus comme un titulaire automatique, il inscrit déjà 12 buts en 35 matchs toutes compétitions confondues.

    Figure emblématique du club madrilène, il porte le maillot rojiblanco de 2014 à 2019 avant un passage au FC Barcelone. Il revient ensuite à Madrid, d’abord en prêt, puis définitivement en 2022. Artisan majeur du sacre en Ligue Europa 2018, il échoue néanmoins en finale de Ligue des champions en 2016 et termine deuxième de Liga en 2018 et 2019.

    Actuellement quatrième du championnat après 25 journées, l’Atlético accuse 13 points de retard sur le FC Barcelone. Le club affronte le Club Bruges en barrage retour de Ligue des champions après un match aller spectaculaire (3-3).

  • Atletico de Madrid v FC Barcelona - Copa Del ReyGetty Images Sport

    La MLS veut frapper fort avant 2026

    En Amérique du Nord, la MLS démarre sa saison 2026. Orlando s’incline 2-1 face au New York Red Bulls lors de la première journée. Le championnat espère capitaliser sur l’exposition du Mondial 2026, organisé aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

    La ligue attire déjà des figures majeures comme Lionel Messi à l’Inter Miami, ou encore Hugo Lloris et Heung-min Son au Los Angeles FC. L’arrivée d’Antoine Griezmann renforcerait encore son attractivité. Le dossier avance. Rien n’est signé. Mais pour la première fois, le rêve américain de Griezmann semble à portée de main.

