Orlando City serait en pourparlers pour recruter Antoine Griezmann, star de l'Atlético Madrid et de l'équipe de France
Travailler sur l'accord
Orlando City serait en pourparlers depuis un certain temps déjà, le directeur sportif du club, Ricardo Pereira, ayant effectué « plusieurs » voyages en Espagne afin de conclure un accord pour l'un des plus grands joueurs français de tous les temps. À 34 ans, Griezmann a sans doute dépassé son apogée, mais il reste un élément important de l'équipe de Diego Simeone, qui est sur le point de se qualifier pour la finale de la Copa del Rey.
Un intérêt de longue date pour la MLS
Griezmann, quant à lui, n'a jamais caché sa fascination pour la culture américaine ni son intérêt pour la MLS. On le voit souvent assister à des événements sportifs aux États-Unis, et il a clairement exprimé ses projets d'avenir :
« Tout le monde sait que la MLS est mon rêve et mon objectif », a-t-il déclaré dans une interview accordée à AS à la fin de l'année dernière.
L'Inter Miami aurait également été intéressé par la signature de Griezmann, mais n'aurait pas pu avancer dans les négociations car le club compte déjà trois joueurs désignés dans son effectif.
L'un des joueurs les plus titrés de tous les temps
Griezmann possède un palmarès impressionnant, tant en club qu'en sélection nationale. Le milieu offensif a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en sept matches avec la France lors de la Coupe du monde 2018 remportée par son pays. Il a terminé troisième du Ballon d'Or en 2016 et 2018, et a été nommé quatre fois dans l'équipe type de la saison de la Liga. Il est le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético et a disputé 137 matches avec l'équipe de France.
Une transaction difficile à conclure
Cela dit, obtenir la signature de Griezmann ne sera pas chose facile pour les Lions.
Le Français est sous contrat jusqu'à la fin de la saison 2026-27, tandis que l'Atleti est sur le point de disputer la finale de la Copa Del Rey. Il peut assurer sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant le Club Bruges demain. Plusieurs sources ont déclaré à The Athletic que le club n'avait pas l'intention de le laisser partir avant l'ouverture du mercato européen le 15 juin. En raison du décalage entre les mercatos, Orlando ne serait pas autorisé à le recruter avant le 13 juillet.
