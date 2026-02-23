Orlando City serait en pourparlers pour recruter Antoine Griezmann, star de l'Atlético Madrid et de l'équipe de France

Griezmann, quant à lui, n'a jamais caché sa fascination pour la culture américaine ni son intérêt pour la MLS. On le voit souvent assister à des événements sportifs aux États-Unis, et il a clairement exprimé ses projets d'avenir :

« Tout le monde sait que la MLS est mon rêve et mon objectif », a-t-il déclaré dans une interview accordée à AS à la fin de l'année dernière.

L'Inter Miami aurait également été intéressé par la signature de Griezmann, mais n'aurait pas pu avancer dans les négociations car le club compte déjà trois joueurs désignés dans son effectif.