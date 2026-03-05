Getty Images Sport
Alvaro Arbeloa réagit à l'arrivée de Jude Bellingham à Londres alors que le Real Madrid est en proie à une série de blessures
Les stars du Real Madrid se rendent à l'étranger pour se faire soigner
Madrid est actuellement confronté à une grave crise d'effectif à un moment crucial de la saison. Bellingham s'est rendu à Londres pour suivre une rééducation spécialisée suite à une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Kylian Mbappé est retourné en France afin de se remettre d'une blessure au genou qui le gêne depuis le début de l'année.
La décision d'autoriser les deux superstars à quitter l'Espagne pour se faire soigner a suscité des interrogations parmi les fidèles supporters madrilènes, même si Arbeloa s'est empressé de préciser que ces déplacements s'inscrivent dans le cadre d'un plan de rétablissement hautement coordonné visant à permettre au duo de retrouver sa pleine forme le plus rapidement possible.
Gestion des blessures pour Bellingham et Mbappé
Lors de sa conférence de presse avant le match contre le Celta Vigo, Arbeloa a été interrogé sur la gestion des blessures de Bellingham et Mbappé, tous deux en cours de traitement à l'étranger. Il a expliqué qu'ils restaient sous la supervision du personnel médical du club et que leur état s'améliorait.
« Tout ce qui concerne les blessures de Bellingham et Mbappé est parfaitement géré par les services médicaux et le département de préparation physique du Real Madrid. Ils se trouvent à Londres et à Paris avec des professionnels des services médicaux du club. Tout est entièrement supervisé par le Real Madrid », a déclaré Arbeloa.
Les espoirs de titre s'amenuisent au Bernabeu
Le moment où ces blessures sont survenues ne pouvait pas être pire pour l'équipe d'Arbeloa, qui a vu sa défense du titre de championne de Liga trébucher après deuxdéfaites consécutives contre Osasuna et Getafe. Ces résultats ont permis au FC Barcelone de Hansi Flick de prendre quatre points d'avance en tête du classement, ne laissant aucune marge d'erreur au Real Madrid.
Si le club a confirmé que les spécialistes français approuvaient le « traitement conservateur » actuellement administré à Mbappé, l'absence du Français s'est fait cruellement sentir lors de la récente défaite 1-0 contre Getafe. La liste des blessés du Real Madrid s'est également allongée après que Rodrygo ait subi une blessure au ligament croisé antérieur qui a mis fin à sa saison.
Une semaine décisive pour les Blancos
Madrid reprend du service vendredi en accueillant le Celta Vigo au Santiago Bernabeu. Avec quatre points de retard sur Barcelone, une victoire est indispensable pour maintenir la pression sur le leader du championnat avant que le calendrier européen ne s'intensifie.
L'équipe se concentrera ensuite sur le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester City la semaine prochaine. Si Bellingham ne devrait pas revenir dans l'équipe avant avril, il reste un mince espoir que Mbappé puisse participer d'une manière ou d'une autre à cette rencontre européenne.
