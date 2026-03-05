Alvaro Arbeloa réagit à l'arrivée de Jude Bellingham à Londres alors que le Real Madrid est en proie à une série de blessures

Madrid est actuellement confronté à une grave crise d'effectif à un moment crucial de la saison. Bellingham s'est rendu à Londres pour suivre une rééducation spécialisée suite à une blessure aux ischio-jambiers, tandis que Kylian Mbappé est retourné en France afin de se remettre d'une blessure au genou qui le gêne depuis le début de l'année.

La décision d'autoriser les deux superstars à quitter l'Espagne pour se faire soigner a suscité des interrogations parmi les fidèles supporters madrilènes, même si Arbeloa s'est empressé de préciser que ces déplacements s'inscrivent dans le cadre d'un plan de rétablissement hautement coordonné visant à permettre au duo de retrouver sa pleine forme le plus rapidement possible.