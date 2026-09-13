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Lobotka Napoli Bologna Getty

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Allegri s’impose d’une courte tête et chasse les fantômes : Naples, 1-0 contre Bologne

SSC Naples vs Bologne
SSC Naples
Bologne
Serie A

Revivez avec nous EN DIRECT la quatrième journée de Serie A.

4e journée de Serie A

Napoli-Bologne 1-0

Buteur : 66' Lobotka (N)



Trois points sur la plus petite des marges. Le Napoli de Massimiliano Allegri n'avait pas d'autre choix, après trois revers consécutifs entre le championnat, contre Côme et l'Inter, et la Ligue des champions, contre Arsenal, ainsi que l'unique victoire arrachée contre le Genoa lors de la première journée : à 18 heures au Maradona, Bologne a été battu 1-0 grâce au but de Lobotka sur une passe décisive de Favasuli, homme du match. Le Bologne de Domenico Tedesco, qui restait sur un nul arraché in extremis contre Sassuolo, subit une troisième défaite lors du match comptant pour la quatrième journée de Serie A. Napoli compte 6 points.




  • FBL-ITA-SERIEA-NAPOLI-BOLOGNAAFP

    LES BUTS ET LES TEMPS FORTS

    89' - Encore l’intenable Favasuli, qui s’échappe sur la droite et tente une frappe croisée : Pessina capte le ballon.


    86' - Bologne tente d’égaliser : Libra lance Mbangula, mais la frappe de l’ancien de la Juventus est trop axiale.


    70' - Occasion pour le but du break de Napoli : Pessina est brillant pour repousser le ballon piqué de Hojlund, bien servi par la passe décisive de Lobotka.


    66' - NAPOLI OUVRE LE SCORE, LOBOTKA ! Magnifique centre venu de la droite de Favasuli, le Slovaque, en une touche, brûle Libra et trompe Pessina, pour signer le 1-0.


    51' - Favasuli déborde parfaitement sur la droite, centre en retrait et Heggem est brillant pour devancer Hojlund au dernier moment, alors que ce dernier était prêt à pousser le ballon au fond.


    46' - Le nouvel entrant Lang tente immédiatement sa chance : puissant tir du droit et ballon qui termine à côté.


    39' - Bernardeschi tente de surprendre sur coup franc, mais Milinkovic-Savic parvient à s’interposer.


    18' - Napoli tout près de l’ouverture du score : centre du gauche venu de la droite de Politano, Pessina sort mal et Hojlund le devance de la tête, mais manque le cadre de très peu.


    14' - Napoli encore dangereux : superbe frappe de loin de De Bruyne, ballon qui passe au-dessus.


    8' - But de l’ouverture du score refusé à Bologne ! Centre du gauche sur coup franc depuis le milieu de terrain de Ferguson, Theate place sa tête seul au cœur de la surface et bat Milinkovic-Savic. Le VAR appelle l’arbitre, qui annule pour une position de départ hors jeu du défenseur belge, de quelques centimètres seulement.


    3' - Très grosse occasion pour Napoli ! De Bruyne centre depuis la droite, Vergara place sa tête en devançant Holm et envoie le ballon juste au-dessus de la barre.

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  • LA FEUILLE DE MATCH

    Naples-Bologne 1-0

    Buteurs : 66e Lobotka (N)


    NAPLES (4-3-3) : Milinkovic-Savic ; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola ; Gilmour, Lobotka, De Bruyne (88e Olivera) ; Politano (46e Favasuli), Hojlund (75e Lucca), Vergara (46e Lang). Entr. Allegri

    BOLOGNE (4-2-3-1) : Pessina ; Holm, Heggem, Theate, Miranda ; Pobega (46e Libra), Ferguson, Amondarain (66e Moro) ; Bernardeschi (82e Mbangula), Piccoli (58e Odgaard), Cambiaghi (82e Enem). Entr. Tedesco


    Averti : Amondarain (B)

    Expulsés : -

    Passes décisives : Favasuli (N)

    Arbitre : Bonacina

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