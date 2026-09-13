89' - Encore l’intenable Favasuli, qui s’échappe sur la droite et tente une frappe croisée : Pessina capte le ballon.





86' - Bologne tente d’égaliser : Libra lance Mbangula, mais la frappe de l’ancien de la Juventus est trop axiale.





70' - Occasion pour le but du break de Napoli : Pessina est brillant pour repousser le ballon piqué de Hojlund, bien servi par la passe décisive de Lobotka.





66' - NAPOLI OUVRE LE SCORE, LOBOTKA ! Magnifique centre venu de la droite de Favasuli, le Slovaque, en une touche, brûle Libra et trompe Pessina, pour signer le 1-0.





51' - Favasuli déborde parfaitement sur la droite, centre en retrait et Heggem est brillant pour devancer Hojlund au dernier moment, alors que ce dernier était prêt à pousser le ballon au fond.





46' - Le nouvel entrant Lang tente immédiatement sa chance : puissant tir du droit et ballon qui termine à côté.





39' - Bernardeschi tente de surprendre sur coup franc, mais Milinkovic-Savic parvient à s’interposer.





18' - Napoli tout près de l’ouverture du score : centre du gauche venu de la droite de Politano, Pessina sort mal et Hojlund le devance de la tête, mais manque le cadre de très peu.





14' - Napoli encore dangereux : superbe frappe de loin de De Bruyne, ballon qui passe au-dessus.





8' - But de l’ouverture du score refusé à Bologne ! Centre du gauche sur coup franc depuis le milieu de terrain de Ferguson, Theate place sa tête seul au cœur de la surface et bat Milinkovic-Savic. Le VAR appelle l’arbitre, qui annule pour une position de départ hors jeu du défenseur belge, de quelques centimètres seulement.





3' - Très grosse occasion pour Napoli ! De Bruyne centre depuis la droite, Vergara place sa tête en devançant Holm et envoie le ballon juste au-dessus de la barre.