Alexia Putellas : le retour de la reine pour exorciser le cauchemar de l'Euro

Après sa terrible blessure avant l'Euro 2022, la superstar du Barça arrive au sommet de son art, prête à prendre enfin sa revanche.

La veille du coup d'envoi de l'Euro 2022, la nouvelle est tombée, brutale. Alexia Putellas, alors incontestablement la meilleure joueuse du monde, venait de subir une terrible rupture des ligaments croisés. La star du FC Barcelone abordait l'été en état de grâce, auréolée d'un triplé avec les Catalanes et d'une finale de Ligue des Champions. Une saison qui allait lui valoir un deuxième Ballon d'Or, un deuxième titre de meilleure joueuse FIFA et le prix de Joueuse de la saison de l'UEFA. Mais elle aurait sans doute tout échangé contre une chance de disputer cet Euro avec l'Espagne.

Et la Roja aurait bien eu besoin de sa magie, lors d'un tournoi qui s'est achevé pour elle en quart de finale face à l'Angleterre. Les Espagnoles ont poussé les Lionesses dans leurs retranchements, mais ont fini par craquer, rejointes au score par Ella Toone à la 84e minute avant que Georgia Stanway ne scelle leur sort en prolongation. Ce fut le premier des grands moments qu'Alexia Putellas allait manquer durant sa convalescence. Et même après son retour, elle n'a pas toujours pu tenir le premier rôle. Lorsque l'Espagne a pris sa revanche sur l'Angleterre un an plus tard en finale de la Coupe du Monde, la double Ballon d'Or n'est entrée en jeu que dans les arrêts de jeu de la seconde période.

Mais à l'aube de l'Euro 2025, tout cela appartient au passé. Non seulement Putellas est de nouveau en pleine possession de ses moyens, mais elle est surtout revenue au sommet de son art. Comme il y a trois ans, elle aborde ce tournoi après une saison où elle s'est imposée comme l'une des meilleures joueuses du monde, si ce n'est la meilleure. Et elle est bien déterminée à aider l'Espagne à triompher en maintenant ce niveau de performance.