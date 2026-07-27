Garnacho a été prêté par Chelsea à Aston Villa pour une saison, avec une option d’achat estimée à environ 42,5 millions de livres sterling, payable l’été prochain en cas de transfert définitif.

L’international argentin a expliqué que la perspective de disputer la Ligue des champions avait été décisive, une remarque qui ressemble à une pique subtile envers Chelsea, absent des coupes européennes après sa 10^e place en Premier League la saison passée.

L’attaquant espère que son arrivée à Villa Park relancera sa carrière, après une période difficile à Stamford Bridge où il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire.