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Alejandro Garnacho lance une pique subtile à Chelsea après avoir officialisé son transfert à Aston Villa
Les ambitions européennes à l'origine du transfert de Villa
Garnacho a été prêté par Chelsea à Aston Villa pour une saison, avec une option d’achat estimée à environ 42,5 millions de livres sterling, payable l’été prochain en cas de transfert définitif.
L’international argentin a expliqué que la perspective de disputer la Ligue des champions avait été décisive, une remarque qui ressemble à une pique subtile envers Chelsea, absent des coupes européennes après sa 10^e place en Premier League la saison passée.
L’attaquant espère que son arrivée à Villa Park relancera sa carrière, après une période difficile à Stamford Bridge où il n’a pas réussi à s’imposer comme titulaire.
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Garnacho explique sa décision
Après avoir officialisé son transfert, Garnacho a expliqué que la perspective de disputer la Ligue des champions avait été décisive.
« Je pense qu’il est également important de disputer des compétitions européennes », a-t-il déclaré. « Je cherchais un club où je pourrais reprendre confiance et essayer de redevenir le joueur que j’étais il y a quelques années, lors de mes débuts à Manchester United.
J’ai suivi la victoire en Ligue Europa la saison dernière, et rejoindre ce club pour disputer la Ligue des champions est également important pour moi ; c’est la meilleure compétition qui soit. Nous allons y participer cette saison. Je suis vraiment heureux et j’espère que nous pourrons réaliser quelque chose d’important. »
Des difficultés à Chelsea et son départ de Manchester United
Ce transfert dans les Midlands intervient après une période difficile pour l’ailier, dont la carrière est sur le déclin depuis son départ d’Old Trafford. Son départ de Manchester United a été marqué par des tensions, notamment à la suite d’un désaccord avec l’ancien entraîneur Ruben Amorim. La situation a atteint son paroxysme lorsque Garnacho a réagi avec agacement après avoir été écarté du onze de départ pour la finale de la Ligue Europa 2025.
Son passage à Chelsea s’est toutefois révélé complexe : il a peiné à s’acclimater à la vie londonienne et n’a pas réussi à convaincre les différents entraîneurs. Sous les ordres d’Enzo Maresca puis de Liam Rosenior, Garnacho n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire régulier. La saison dernière, l’ailier n’a été aligné que 14 fois d’entrée en Premier League avec les Blues, un total nettement inférieur à ses attentes.
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Un renouveau de carrière sous la houlette d'Emery
Garnacho place désormais tous ses espoirs en Unai Emery pour l’aider à retrouver le style qui avait fait de lui l’un des jeunes talents les plus redoutés d’Europe. L’entraîneur espagnol a déjà fait ses preuves dans la mise en valeur des joueurs offensifs, et Garnacho a révélé qu’une conversation personnelle avec Emery avait joué un rôle déterminant dans sa décision de partir vers le nord. « J’ai parlé avec Unai avant de venir ici, et c’est lui qui m’a donné cette confiance, cette confiance nécessaire pour être ici », a conclu le joueur.
Son défi immédiat consiste à s’imposer dans l’équipe d’Emery et à prouver qu’il peut toujours performer au plus haut niveau. Avec la Ligue des champions qui attend Aston Villa cette saison, il disposera de la tribune dont il estime avoir besoin pour relancer sa carrière.
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