Son transfert avait déjà fait couler beaucoup d’encre. Ses mots, eux, risquent de laisser des traces. Installé aujourd’hui à Al Hilal, Théo Hernandez a choisi de revenir publiquement sur les coulisses de son départ de l’AC Milan. Un départ contraint, douloureux, et surtout mal vécu par le latéral français. À travers une prise de parole très directe, Théo Hernandez livre sa vérité, pointe du doigt certains dirigeants et ferme, sans détour, la porte à un éventuel retour à San Siro.
Al Hilal, Théo Hernandez dézingue l'AC Milan
Théo Hernandez poussé à la sortie par l’AC Milan
Aujourd’hui épanoui à Al Hilal, où il évolue dans un club ambitieux de Saudi Pro League, Théo Hernandez n’a pourtant jamais caché que son départ de l’AC Milan ne relevait pas d’un choix personnel. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Théo Hernandez rappelle avec fermeté qu’il souhaitait poursuivre son aventure en Lombardie. « Je n’ai jamais voulu partir. Ma priorité était de rester », affirme l’international français, encore marqué par les conditions de son transfert.
Sous contrat jusqu’en 2026, Théo Hernandez a vu l’AC Milan accepter une offre d’Al Hilal estimée à 25 millions d’euros. Une décision difficile à accepter pour le joueur, d’autant plus que ses relations avec la nouvelle direction s’étaient progressivement détériorées. Face aux rumeurs évoquant un possible refus de rejoindre Côme lors du dernier mercato hivernal, Théo Hernandez se montre catégorique : « Mon agent ne m’en a jamais parlé ». Il balaie également les accusations concernant ses exigences salariales : « On disait que j’avais réclamé des sommes exorbitantes pour une prolongation, que je poussais pour un transfert, tout est faux. »
Théo Hernandez fracasse la direction milanaise
Dans ses propos, Théo Hernandez insiste sur le tournant majeur qu’a constitué le départ de Paolo Maldini, figure centrale de son arrivée à Milan en 2019. « Quand je suis arrivé il y avait Massara, Boban, Maldini, mon idole », rappelle Théo Hernandez, avant de dresser un constat sévère sur la suite : « Ibra est un joueur top, mais après le départ de Paolo (Maldini), tout a changé en pire. (…) J’aurais mérité un meilleur traitement. Je ne m’y attendais pas. »
Le latéral gauche français explique avoir ressenti une véritable pression interne pour quitter le club. Théo Hernandez révèle notamment des échanges directs avec la direction, lourds de conséquences : « Certains coéquipiers m’encourageaient à rester mais quand un dirigeant t’appelle et te dit : “Si tu restes, tu seras écarté de l’équipe”, qu’est-ce que tu peux faire ? Je cherche autre chose. » Un épisode qui a précipité sa décision de tourner la page, malgré son attachement au club.
Théo Hernandez n’était plus à sa place à Milan
Deux ans après le départ de Paolo Maldini, Théo Hernandez avoue que cette période reste un véritable traumatisme. « Je me suis senti perdu », confie-t-il, évoquant un club qui, selon lui, a perdu une partie de son âme. Le défenseur raconte également un épisode symbolique vécu à Milanello : « L’année dernière, Calabria et moi sommes arrivés à Milanello avec le maillot de Paolo, ça n'a pas été bien pris. »
Pour Théo Hernandez, ce départ a marqué une fracture profonde dans l’identité du club. « Ils ont viré une légende pour rien. À part Ibra, on sent le manque de “milanismo”. » Des mots lourds de sens, qui traduisent une rupture émotionnelle autant que professionnelle avec l’AC Milan, désormais perçu comme un club transformé, loin de celui qui l’avait accueilli et valorisé.
Théo Hernandez ferme la porte à un retour…pour l’instant
Installé à Al Hilal, Théo Hernandez semble désormais regarder vers l’avenir, sans nostalgie affichée pour Milan. Interrogé sur l’hypothèse d’un retour sous le maillot rossonero, le Français se montre catégorique. Sa réponse claque comme une sentence : « Tant qu’il y aura certaines personnes au club, je ne reviendrai pas. » Une déclaration sans ambiguïté, qui acte une rupture définitive avec une partie de la direction actuelle.
À 28 ans, Théo Hernandez ouvre donc un nouveau chapitre de sa carrière en Arabie saoudite, loin des tensions milanaises. Mais ses mots, eux, résonnent encore en Italie. En réglant ses comptes publiquement, le latéral gauche d’Al Hilal a mis en lumière les fractures internes d’un AC Milan en quête d’identité, tout en rappelant qu’il n’avait jamais souhaité quitter le club qu’il considérait comme sa maison.