Al Hilal, Théo Hernandez dézingue l'AC Milan

Aujourd’hui épanoui à Al Hilal, où il évolue dans un club ambitieux de Saudi Pro League, Théo Hernandez n’a pourtant jamais caché que son départ de l’AC Milan ne relevait pas d’un choix personnel. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Théo Hernandez rappelle avec fermeté qu’il souhaitait poursuivre son aventure en Lombardie. « Je n’ai jamais voulu partir. Ma priorité était de rester », affirme l’international français, encore marqué par les conditions de son transfert.

Sous contrat jusqu’en 2026, Théo Hernandez a vu l’AC Milan accepter une offre d’Al Hilal estimée à 25 millions d’euros. Une décision difficile à accepter pour le joueur, d’autant plus que ses relations avec la nouvelle direction s’étaient progressivement détériorées. Face aux rumeurs évoquant un possible refus de rejoindre Côme lors du dernier mercato hivernal, Théo Hernandez se montre catégorique : « Mon agent ne m’en a jamais parlé ». Il balaie également les accusations concernant ses exigences salariales : « On disait que j’avais réclamé des sommes exorbitantes pour une prolongation, que je poussais pour un transfert, tout est faux. »