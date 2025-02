Trois légendes de Milan fracassent Théo Hernandez

L’élimination du Milan AC face au Feyenoord a laissé des traces. Trois figures emblématiques du club ont pointé du doigt un coupable : Théo Hernandez.

Le Milan AC pensait pouvoir renverser la vapeur après une courte défaite à Rotterdam (1-0). À San Siro, tout avait pourtant bien commencé avec un but rapide de Santiago Gimenez. Mais l’histoire a basculé. Une erreur impardonnable, une simulation grossière et un carton rouge. L’image restera : Théo Hernandez quittant le terrain, laissant ses coéquipiers à 10 contre 11. Ce moment a scellé le sort des Rossoneri, éliminés dès les barrages de la Ligue des Champions. Et sur le plateau de Sky Sport, Alessandro Costacurta, Fabio Capello et Zvonomir Boban n’ont rien pardonné.