Affaire Emiliano Sala, Nantes remporte la bataille face à Cardiff

Saisi en 2023, le Tribunal de commerce de Nantes a rendu son verdict ce lundi dans l’affaire Emiliano Sala. Selon les informations rapportées parFoot Mercato, les juges ont estimé que le FC Nantes n’avait commis aucune faute dans le cadre du transfert de l’attaquant argentin vers Cardiff, intervenu en 2019 avant le crash aérien qui lui a coûté la vie.

Cette décision intervient après une audience déterminante tenue en décembre 2025, marquant une étape clé dans ce dossier.Pour les magistrats, aucun élément ne permet d’établir un lien de responsabilité entre le club nantais et les circonstances du drame lié à Emiliano Sala, ce qui justifie le rejet total des demandes formulées par la partie adverse.