Plus de sept ans après le drame qui a bouleversé le football mondial, l’affaire Emiliano Sala connaît son épilogue judiciaire. Opposé à Cardiff City, le FC Nantes vient d’obtenir gain de cause devant le Tribunal de commerce de Nantes. Le club gallois, qui réclamait une indemnisation colossale, a vu l’ensemble de ses demandes rejetées. Une décision forte qui clôt un long bras de fer juridique et apporte un dénouement à un dossier aussi sensible que complexe.
Affaire Emiliano Sala, Nantes remporte la bataille face à Cardiff
- AFP
La justice dédouane Nantes pour le transfert tragique d’Emiliano Sala
Saisi en 2023, le Tribunal de commerce de Nantes a rendu son verdict ce lundi dans l’affaire Emiliano Sala. Selon les informations rapportées parFoot Mercato, les juges ont estimé que le FC Nantes n’avait commis aucune faute dans le cadre du transfert de l’attaquant argentin vers Cardiff, intervenu en 2019 avant le crash aérien qui lui a coûté la vie.
Cette décision intervient après une audience déterminante tenue en décembre 2025, marquant une étape clé dans ce dossier.Pour les magistrats, aucun élément ne permet d’établir un lien de responsabilité entre le club nantais et les circonstances du drame lié à Emiliano Sala, ce qui justifie le rejet total des demandes formulées par la partie adverse.
- Getty Images Sport
Les arguments de Cardiff rejetés
De son côté, Cardiff City avait tenté de faire valoir un préjudice financier estimé à 122 millions d’euros. Le club gallois avançait que la disparition d’Emiliano Sala avait eu un impact direct sur ses performances sportives, notamment dans la lutte pour le maintien en Premier League lors de la saison 2018-2019.
Les dirigeants gallois avaient également pointé du doigt le rôle de l’agent Willie McKay, considéré comme un intermédiaire dans le transfert. Ils soutenaient que l’organisation du vol à l’origine du drame impliquait indirectement le FC Nantes. Une argumentation que la justice n’a pas retenue dans le dossier Emiliano Sala.
- AFP
Nantes reconnu comme partie lésée dans l’affaire Sala
Dans son analyse, le tribunal a clairement établi que le FC Nantes n’était pas responsable de l’organisation du vol ayant conduit au décès d’Emiliano Sala. Les juges ont notamment estimé que Willie McKay, bien qu’impliqué dans la transaction, ne pouvait être considéré comme l’organisateur du trajet aérien.
En conséquence, l’absence de lien direct entre le club français et les circonstances du drame a conduit à une conclusion nette : Cardiff n’a subi aucun préjudice imputable au FC Nantes dans cette affaire Emiliano Sala. Une décision qui renverse totalement la position initiale du club britannique.
- AFP
Cardiff condamné à indemniser le FC Nantes
Au terme de cette procédure, la justice a même estimé que le préjudice était du côté nantais, d’après Foot Mercato. Cardiff City a ainsi été condamné à verser un total de 480 000 euros au FC Nantes, dont 300 000 euros pour le préjudice subi et 180 000 euros correspondant aux frais de justice engagés dans l’affaire Emiliano Sala.
Ce jugement, prononcé en présence de la mère du joueur, Mercedes Taffarel, marque la fin d’un feuilleton judiciaire particulièrement éprouvant. Après des années de procédures et de tensions, cette décision vient clore un dossier douloureux lié à Emiliano Sala, laissant place à une forme de conclusion, même si les cicatrices demeurent.