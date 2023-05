Cardiff relance le dossier Emiliano Sala et attaque à nouveau Nantes en justice

On pensait l'affaire terminée mais Cardiff a décidé de réouvrir le dossier Emiliano Sala pour attaquer Nantes en justice et réclamer une somme folle.

La semaine dernière, le Tribunal Arbitral du Sport avait donné raison au FC Nantes dans le litige qui oppose le club français à son homologue du Cardiff FC suite à la mort d'Emiliano Sala lors de son vol l'emmenant d'un club à l'autre pour finaliser son transfert vers la Premier League. Une décision qui permettait de clore une querelle entamée en 2019. C'est du moins ce que tout le monde pensait jusqu'à ce que L'Équipe révèle ce matin que le club gallois avait décidé de saisir le Tribunal de commerce de Nantes pour continuer sa lutte et réclamer une somme folle en « compensation ».

Cardiff attaque à nouveau Nantes en justice

Débouté de tous ses recours devant la justice suisse habituellement la plus qualifiée pour son côté neutre, le club de Championship refuse d'abandonner ses demandes et souhaite continuer sa lutte sur tous les fronts juridiques possibles. Ce samedi 12 mai, les Gallois ont ainsi réclamé, en guise de dédommagement des « pertes de revenues subies », près de 100M au club nantais auxquels s'ajoutent 10M pour « préjudice réputationnel ».

Le FC Nantes n'est pas la seule cible de Cardiff qui vise également l'intermédiaire Willie McKay et son fils Mark, impliqués dans le transfert et qui seraient à l'origine de la tragédie menant à la mort de l'attaquant argentin. Le club français est pointé du doigt pour avoir engagé l'homme malgré sa faillite en 2015 et son absence d'agrément fédéral. La décision du Tribunal dans ce nouveau volet de l'affaire est attendue pour le 22 juin.