Achraf Hakimi de retour au Real Madrid ? L'énorme révélation

Achraf Hakimi traverse une période charnière de sa carrière, marquée par une blessure mais aussi par une distinction majeure. Alors qu’il poursuit sa rééducation après une entorse à la cheville, Achraf Hakimi a été couronné Ballon d’Or africain lors d’une cérémonie à Rabat, une consécration qui récompense son influence au Paris Saint-Germain et son rôle incontournable avec les Lions de l’Atlas. Très ému, Achraf Hakimi a exprimé toute sa gratitude : « Une reconnaissance qui couronne des années de travail acharné, de succès et de moments inoubliables. J’exprime ma gratitude à ma famille, à mes coéquipiers et à tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, sur et en dehors du terrain. Votre confiance, votre dévouement et votre soutien me rendent plus fort et me permettent de progresser. Merci à tout le peuple marocain de m’avoir toujours soutenu. J’espère que ce moment inspirera chaque enfant de notre pays et de tout notre continent à croire en ses rêves et à se battre pour les réaliser ».

À cette reconnaissance, s’ajoutent les félicitations appuyées de Nasser Al-Khelaïfi, qui a accompagné Achraf Hakimi lors de la cérémonie : « Pour moi Achraf est un des meilleurs au monde. Et évidemment le meilleur joueur africain. C’est un leader au PSG et le capitaine du Maroc. Nous sommes tous fiers de lui. » Une prise de position forte qui confirme la place majeure d’Achraf Hakimi dans le projet parisien, malgré sa blessure contractée après un tacle de Luis Diaz en Ligue des Champions.