Achraf Hakimi de retour au Real Madrid ? L'énorme révélation

La trajectoire d’Achraf Hakimi semble connaître un nouveau tournant, alors que le défenseur marocain enchaîne succès individuels, blessures et interrogations sur son futur. Entre reconnaissance internationale, ambition sportive et déclaration inattendue de son agent, le nom d’Achraf Hakimi revient avec insistance dans les discussions autour du Real Madrid. Une prise de position qui relance les spéculations et pose une question brûlante : après avoir brillé en Europe et marqué l’année 2025, Achraf Hakimi pourrait-il réellement retrouver le club qui l’a formé ? L’énorme révélation ouvre une séquence décisive.
Une année sensationnelle pour Achraf Hakimi
Achraf Hakimi traverse une période charnière de sa carrière, marquée par une blessure mais aussi par une distinction majeure. Alors qu’il poursuit sa rééducation après une entorse à la cheville, Achraf Hakimi a été couronné Ballon d’Or africain lors d’une cérémonie à Rabat, une consécration qui récompense son influence au Paris Saint-Germain et son rôle incontournable avec les Lions de l’Atlas. Très ému, Achraf Hakimi a exprimé toute sa gratitude : « Une reconnaissance qui couronne des années de travail acharné, de succès et de moments inoubliables. J’exprime ma gratitude à ma famille, à mes coéquipiers et à tous ceux qui travaillent avec moi au quotidien, sur et en dehors du terrain. Votre confiance, votre dévouement et votre soutien me rendent plus fort et me permettent de progresser. Merci à tout le peuple marocain de m’avoir toujours soutenu. J’espère que ce moment inspirera chaque enfant de notre pays et de tout notre continent à croire en ses rêves et à se battre pour les réaliser ».
À cette reconnaissance, s’ajoutent les félicitations appuyées de Nasser Al-Khelaïfi, qui a accompagné Achraf Hakimi lors de la cérémonie : « Pour moi Achraf est un des meilleurs au monde. Et évidemment le meilleur joueur africain. C’est un leader au PSG et le capitaine du Maroc. Nous sommes tous fiers de lui. » Une prise de position forte qui confirme la place majeure d’Achraf Hakimi dans le projet parisien, malgré sa blessure contractée après un tacle de Luis Diaz en Ligue des Champions.
Une blessure qui freine Hakimi mais n'éteint pas les convoitises
Achraf Hakimi, encore en phase de récupération, a dû mettre entre parenthèses ses contributions aussi bien avec le Paris Saint-Germain qu’avec la sélection marocaine. Le joueur de 27 ans, qui s’entraîne en partie avec Nayef Aguerd d'après Foot Mercato, reste pourtant au cœur de l’actualité. En février, Achraf Hakimi avait prolongé son contrat jusqu’en 2029, un choix que lui-même avait justifié ainsi : « Je crois que la première chose, c’est le projet ambitieux que nous avons ici au club. Ensuite, il y a ce football que le coach nous fait pratiquer, j’aime beaucoup ! Et enfin, il y a encore énormément d’objectifs que je veux atteindre avec le Paris Saint-Germain. J’ai aussi prolongé parce que je me sens bien dans cette équipe, et c’est pour cela que j’essaye de donner le meilleur de moi-même pour le club. »
Pourtant, malgré cet attachement clair au PSG, Achraf Hakimi se retrouve de nouveau évoqué dans les discussions autour du Real Madrid. Le club madrilène, qui n’a jamais cessé de suivre l’évolution de son ancien joueur, pourrait-il être une option future ? La question se pose sérieusement depuis les propos de son agent.
L'appel du pied du clan Hakimi au Real Madrid
La déclaration a fait l’effet d’une onde de choc : interrogé par Sport Mediaset, l’agent d’Achraf Hakimi n’a pas fermé la porte à un départ, malgré le contrat long terme liant le joueur au PSG. « Achraf est complètement concentré sur son rétablissement après sa blessure et sur son retour sur le terrain. Il est heureux à Paris, où il a un contrat jusqu’en 2029, mais dans le football, rien n’est impossible et le Real Madrid est sa maison, où il a commencé chez les équipes de jeunes. » Ces paroles, lourdes de sens, réintroduisent Achraf Hakimi au cœur des intérêts madrilènes et alimentent des spéculations qui ne faiblissent pas.
Si Achraf Hakimi semble encore loin d’un choix définitif, la perspective d’un retour au Real Madrid gagne en crédibilité. Le club espagnol, qui connaît ses qualités, son profil offensif et sa maturité, verrait d’un bon œil l’éventualité de récupérer un joueur désormais considéré comme l’un des meilleurs au monde à son poste. Cette position renforce la pression autour du Paris Saint-Germain, qui doit composer avec l’ambition sportive et les aspirations futures d’Achraf Hakimi.