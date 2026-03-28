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Emanuele Tramacere

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Abodi prend la défense de Dimarco : « Une polémique absurde, il n'y a rien de provocateur là-dedans »

Italie
Bosnie Hérzégovine
F. Dimarco
Coupe du Monde - Qualification UEFA - 2ème Tour
Bosnie Hérzégovine vs Italie

La célébration d'un petit groupe de joueurs de l'équipe d'Italie, dont Federico Dimarco, à l'issue du match Pays de Galles-Bosnie, qui a vu les Bosniaques se qualifier pour la finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Italie aux tirs au but, est devenue virale.


En Bosnie, la polémique a pris de l'ampleur, la presse et les supporters locaux parlant d'« Italiens arrogants », mais pour défendre le défenseur latéral de l'Inter et les Azzurri, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, est intervenu aujourd'hui au micro de la Gazzetta dello Sport, tentant de désamorcer la polémique médiatique autour de la sélection de Gattuso.


  • PRÉSENTE À BERGAME

    « Je suis un peu enroué parce que j'ai crié jeudi soir... À Bergame, il y avait à la fois le ministre, qui s'efforçait de garder un calme raisonnable, et Andrea, qui misait sur une exubérance bien élevée. À la mi-temps, Gattuso a dû leur adresser un message sans équivoque, car dès leur retour sur le terrain, les joueurs de l'équipe nationale se sont lâchés et ont donné le meilleur d'eux-mêmes. »

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  • LA BOSNIE ET UN STADE HOSTILE

    « Je pense que toutes les conditions sont réunies, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan psychologique, pour faire bonne figure. Bien sûr, nous jouerons dans un stade hostile, comme c’est normal, mais la présence des supporters italiens sera certainement passionnée et bruyante. Et des millions de cœurs battront fort depuis l’Italie, et je suis certain que les garçons les sentiront bien. Il n’y a plus grand-chose à apprendre désormais, il ne reste plus qu’à puiser dans nos ressources les plus profondes et nos sentiments les plus profonds. Le résultat final ne peut être qu’un seul : l’Italie le 12 juin au Canada. »

  • POLÉMIQUE ABSURDE

    « La vidéo de la célébration qui est devenue virale ? Je ne trouve pas qu'il y ait eu un enthousiasme démesuré, je ne sais même pas ce qu'ils avaient en tête à ce moment-là. Je ne comprends pas pourquoi on a accordé une importance excessive à cette célébration ; il s'agit de jeunes qui venaient de terminer le match, je ne vois rien de répréhensible ni de provocateur là-dedans. Essayons de passer à autre chose, nous avons déjà suffisamment de choses objectivement compliquées, cette polémique n'a aucun sens. »

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