La célébration d'un petit groupe de joueurs de l'équipe d'Italie, dont Federico Dimarco, à l'issue du match Pays de Galles-Bosnie, qui a vu les Bosniaques se qualifier pour la finale des barrages de la Coupe du monde contre l'Italie aux tirs au but, est devenue virale.





En Bosnie, la polémique a pris de l'ampleur, la presse et les supporters locaux parlant d'« Italiens arrogants », mais pour défendre le défenseur latéral de l'Inter et les Azzurri, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Andrea Abodi, est intervenu aujourd'hui au micro de la Gazzetta dello Sport, tentant de désamorcer la polémique médiatique autour de la sélection de Gattuso.



