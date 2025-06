Abdellah Ouazane : la pépite de l'Ajax comparée à Zidane et Bellingham, arrachée par le Real Madrid à seulement 16 ans

À 16 ans, on le compare à Zidane et Bellingham. Voici Abdellah Ouazane, le prodige que le Real Madrid a déjà débauché de l'académie de l'Ajax.

L'Ajax Amsterdam possède l'un des centres de formation les plus réputés et les plus enviés au monde. Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Clarence Seedorf, Edgar Davids, Patrick Kluivert, Wesley Sneijder... La liste pourrait s'allonger indéfiniment, mais l'idée est là. D'innombrables stars y ont fait leurs gammes avant de briller de mille feux dans les plus grands clubs européens.

Il n'est donc guère surprenant d'apprendre que l'Ajax pourrait bien avoir déniché une nouvelle pépite en la personne d'Abdellah Ouazane. Ce qui est plus inhabituel, en revanche, c'est que ce talent est sur le point de plier bagage sans avoir disputé le moindre match avec l'équipe première du mythique club néerlandais. Et pas pour n'importe où : direction le Real Madrid.

Alors, qui est cette nouvelle superstar potentielle sortie de la chaîne de production de l'Ajax ? Et est-il vraiment destiné à réussir au Santiago Bernabéu ? GOAL vous dit tout ce que vous devez savoir sur le phénomène Ouazane.