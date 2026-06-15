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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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À armes égales, le courage des Pharaons a dispersé les plans des Diables rouges

FEATURES
Analysis
Belgique vs Egypte
Belgique
Egypte
Coupe du monde
H. Hassan
E. Ashour
Belgique
Égypte
É.-U.

La performance exceptionnelle de l'équipe dirigée par Hossam Hassan dépasse les attentes des Égyptiens.

Quand on affronte une équipe classée neuvième au niveau mondial et comptant dans ses rangs des joueurs de l'envergure de Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku, un match nul peut sembler un résultat positif. Pourtant, la prestation des Pharaons lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 laisse penser qu’ils méritaient mieux : ils ont décroché un point, mais ils étaient tout proches d’une victoire de prestige.

Le score final (1-1) ne reflète pas entièrement ce qui s’est passé sur le terrain. Sur le plan tactique et organisationnel, l’équipe d’Égypte a livré l’un de ses matchs les plus aboutis – surtout en première mi-temps – de ces dernières années, forçant la Belgique à renoncer à bon nombre de ses atouts habituels et à perdre ses repères.

  • Hossam Hassan a livré une performance de haut vol.

    Hossam Hassan a aligné Zico sur l’aile droite et Imam Ashour sur l’aile gauche, tandis que Mohamed Salah et Omar Marmoush alternaient les positions en attaque.

    La clé de ce dispositif ne résidait pas tant dans le schéma lui-même que dans sa mise en œuvre. L’Égypte a défendu haut, loin de sa propre surface, empêchant la Belgique de s’installer dans le cœur du jeu. 

    Ni De Bruyne ni Onana n’ont eu le temps et l’espace habituels pour construire le jeu, contraignant les Belges à se replier sur les ailes ou à lancer des ballons en profondeur. Autre point clé : l’Égypte n’a pas défendu de façon passive. Après une perte de balle, la pression était immédiate, puis, une fois le ballon récupéré, les transitions étaient rapides et structurées, avec Salah, Marmoush, Zico et Ashour, offrant une véritable dimension offensive sans se contenter de se replier.

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  • Imam Ashour : l’homme clé de la percée

    Ce but ne doit pas uniquement à la qualité de la frappe. Il est le fruit d’une idée tactique précise : l’insertion d’Imam Ashour dans les demi-espaces et en profondeur dans la défense belge, plutôt que de rester sur la ligne. Ces appels ont déstabilisé la Belgique et conduit au but inscrit, à la 19e minute, suite à une passe décisive de Mohamed Salah conclue d’une frappe fulgurante qui a fait trembler les filets des Diables Rouges, ébranlant au passage la confiance de Courtois et de ses coéquipiers.

    En phase défensive, le milieu égyptien s’est aussi montré essentiel, multipliant les replis pour épauler Ahmed Fathou et se muant, au besoin, en cinquième défenseur lors des temps de pression belge.

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  • Du courage, pas de la témérité : la magie du jeu sans ballon

    L’impression dominante de la rencontre est que l’Égypte n’a pas joué pour simplement « survivre ». Le tir de Zico repoussé par Courtois, les occasions d’Imam Ashour et les nombreuses percées de Salah et Marmoush attestent que la sélection a abordé le match avec l’intention de rivaliser, non de résister.

    Nombreux sont les observateurs à avoir jugé, après la rencontre, que l’Égypte avait été la meilleure équipe pendant de longues périodes et qu’elle avait gâché assez d’occasions pour tuer le match.

    Sur le plan tactique, les Pharaons ont constamment fermé les angles de passe et empêché les Belges de pivoter aisément au milieu de terrain. Mohamed Hani a pu compter sur le soutien permanent de Zico pour contenir Doku, tandis que Fathou était couvert par Imam Ashour et Hamdi Fathi. Cette discipline a donné l’impression que la Belgique était désorganisée pendant la première mi-temps, au point de boucler les 45 premières minutes sans imposer sa domination habituelle ni se créer le nombre attendu d’occasions dangereuses. On peut donc affirmer que l’Égypte a livré une première période proche de la perfection tactique.

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  • Un impact immédiat : Lukaku a changé la donne.

    Ce que l’équipe égyptienne avait réussi à faire en première mi-temps s’est avéré plus difficile en seconde période. L’entrée en jeu de Romelu Lukaku a donné une toute autre dimension au jeu belge. D’un coup, les Belges disposaient d’un point d’ancrage offensif dans la surface, et les centres ainsi que les passes en profondeur ont pris une importance accrue. Moins d’une minute après son entrée, sa simple présence et sa pression ont créé le chaos dans la surface égyptienne, provoquant un csc de Mohamed Hani. Dans le même temps, les passes lancées par De Bruyne depuis l’arrière ont gagné en tranchant, et des espaces, inexistants avant la mi-temps, se sont ouverts.

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  • Schober, l’homme des grands moments

    Si Hossam Hassan a été l’homme du match sur le plan tactique et Imam Ashour l’homme du match sur le plan officiel, Mostafa Shubair a, lui, été l’homme du match sur le terrain. Le gardien égyptien a repoussé plusieurs tentatives dangereuses à des moments clés et a préservé l’équilibre de son équipe sous la pression belge. Sa présence a donné beaucoup de confiance à la défense, notamment lorsque le rythme des attaques belges s’est intensifié dans la dernière demi-heure. 

    Sur le plan des remplacements, le staff technique a également fait mouche en opérant des choix pertinents et parfaitement adaptés à l’évolution de la rencontre. Le remplacement d’Imam Ashour, dont les courses avaient diminué, l’entrée de Rami Rabia pour contrer l’impact de Lukaku, et la réorientation de Zizo dans un rôle à la Zico ont maintenu l’équilibre collectif. Même le remplacement de Salah après 75 minutes s’est avéré justifié, tant son travail au cœur des transitions offensives et de la construction entre les lignes avait été intense.

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  • Le message le plus important

    Au-delà du score, l’Égypte a adressé un message fort au reste de la poule. Les Pharaons n’ont pas seulement résisté à la Belgique, ils l’ont également bousculée et ont imposé leur rythme pendant de longues périodes.

    Sous une température de 31 °C et devant plus de 66 000 spectateurs, les Pharaons ont joué d’égal à égal avec l’une des meilleures nations européennes et se sont créés suffisamment d’occasions pour inscrire ce deuxième but qui aurait pu sceller l’issue de la rencontre. Ce nul n’est donc pas seulement un point au classement : c’est un véritable signal technique. Bien organisée, courageuse et capable à la fois de défendre et de projeter le ballon, l’Égypte a affiché une claire conscience de son plan de jeu. Si les Pharaons maintiennent ce niveau de performance face à l’Iran et la Nouvelle-Zélande, l’objectif ne sera plus seulement de franchir le premier tour, mais de briller également en phase à élimination directe.

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