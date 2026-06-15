Quand on affronte une équipe classée neuvième au niveau mondial et comptant dans ses rangs des joueurs de l'envergure de Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois et Romelu Lukaku, un match nul peut sembler un résultat positif. Pourtant, la prestation des Pharaons lors de leur entrée en lice à la Coupe du monde 2026 laisse penser qu’ils méritaient mieux : ils ont décroché un point, mais ils étaient tout proches d’une victoire de prestige.
Le score final (1-1) ne reflète pas entièrement ce qui s’est passé sur le terrain. Sur le plan tactique et organisationnel, l’équipe d’Égypte a livré l’un de ses matchs les plus aboutis – surtout en première mi-temps – de ces dernières années, forçant la Belgique à renoncer à bon nombre de ses atouts habituels et à perdre ses repères.