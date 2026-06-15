Hossam Hassan a aligné Zico sur l’aile droite et Imam Ashour sur l’aile gauche, tandis que Mohamed Salah et Omar Marmoush alternaient les positions en attaque.

La clé de ce dispositif ne résidait pas tant dans le schéma lui-même que dans sa mise en œuvre. L’Égypte a défendu haut, loin de sa propre surface, empêchant la Belgique de s’installer dans le cœur du jeu.

Ni De Bruyne ni Onana n’ont eu le temps et l’espace habituels pour construire le jeu, contraignant les Belges à se replier sur les ailes ou à lancer des ballons en profondeur. Autre point clé : l’Égypte n’a pas défendu de façon passive. Après une perte de balle, la pression était immédiate, puis, une fois le ballon récupéré, les transitions étaient rapides et structurées, avec Salah, Marmoush, Zico et Ashour, offrant une véritable dimension offensive sans se contenter de se replier.

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