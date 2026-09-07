À l'approche du moment où sera dévoilée la liste restreinte des candidats au Ballon d'Or, dont l'annonce est prévue mardi, Harry Kane se retrouve au cœur de la course à la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial, après avoir pris la tête des candidats selon les pronostics des bookmakers, fort d'une saison exceptionnelle au cours de laquelle il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques en matière de buts.
Mais le chemin vers le Ballon d'Or n'est pas pavé de buts uniquement. Tout au long de l'histoire de la récompense depuis sa création en 1956, l'expérience a démontré que le brio individuel, aussi grand soit-il, peut ne pas suffire lorsqu'il s'agit de conquérir les voix des journalistes, car les grands tournois et les titres collectifs jouent souvent un rôle décisif dans la détermination de l'identité du vainqueur.
Et à l'approche de l'annonce de la liste des candidats, une nouvelle course vers la récompense débutera, où un jury international composé d'une élite de journalistes spécialisés prendra en charge le processus de vote, à raison d'un représentant pour chacun des pays dont les sélections figurent parmi les 100 meilleures équipes masculines au monde.
Se pose alors une question qui s'impose avec force : « Kane peut-il briser la règle historique et devenir l'une des rares exceptions dans le palmarès du Ballon d'Or, bien qu'il n'ait jamais occupé une place meilleure que la dixième dans la course à la récompense ? »
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