Cependant, remporter la Coupe du monde n'a jamais été une condition indispensable pour décrocher le Ballon d'Or. En 1978, Kevin Keegan a obtenu la distinction bien que l'Angleterre n'ait pas gagné la Coupe du monde, avant que « France Football » n'estime par la suite que l'Argentin Mario Kempes en était le plus digne, après avoir conduit la sélection de son pays au titre et terminé meilleur buteur du tournoi. Le magazine a également conclu, dans sa révision historique, que Diego Maradona était le plus méritant en 1986, et Romário en 1994, tous deux ayant joué un rôle majeur en Coupe du monde.

De manière générale, ces révisions ont renforcé le fait que la Coupe du monde a toujours exercé une influence considérable sur la course au Ballon d'Or, au point que « France Football » a conclu que si la distinction avait été accessible dès le départ à tous les joueurs de toutes les nationalités, un joueur des sélections sud-américaines sacrées championnes du monde aurait été le lauréat à chaque édition entre 1958 et 1994.

L'influence des grandes compétitions ne se limite pas à la seule Coupe du monde. L'histoire récente du Ballon d'Or révèle que remporter l'une des grandes compétitions est devenu presque une condition essentielle pour décrocher la distinction. En effet, le titre de la Ligue des champions, de la Coupe du monde, du Championnat d'Europe des nations ou de la Copa América n'a manqué au palmarès des lauréats, lors de leurs années de sacre, qu'à quatre reprises sur les 19 éditions précédentes.

Ces exceptions révèlent en même temps la dimension exceptionnelle qu'ont atteinte Lionel Messi et Cristiano Ronaldo durant leurs périodes de domination sur la distinction. Messi a été sacré Ballon d'Or en 2010 malgré l'élimination de l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde, et il a également obtenu la distinction en 2012 et 2019 sans remporter aucun grand titre international ou continental.

Quant à Cristiano Ronaldo, il a remporté la distinction en 2013 bien que la sélection portugaise ait échoué à franchir les barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, après avoir livré une saison individuelle époustouflante sous le maillot du Real Madrid. À l'inverse, l'histoire a connu d'autres cas où des exploits exceptionnels n'ont pas suffi.

Wesley Sneijder a remporté le triplé avec l'Inter Milan et atteint la finale de la Coupe du monde en 2010, tandis que Franck Ribéry a joué un rôle clé dans le triplé du Bayern Munich en 2013, et Mohamed Salah a livré une saison exceptionnelle et record avec Liverpool en 2017-2018 ; mais aucun d'entre eux n'a décroché la distinction.

Indépendamment du caractère plus ou moins juste de ce système, le vote du Ballon d'Or a coutume de récompenser les joueurs qui laissent leur empreinte dans les plus grandes et les plus importantes compétitions. Et c'est précisément là que réside le problème pour Harry Kane.