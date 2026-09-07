Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Harry Kane failure GFXGOAL
Karim Malim

Traduit par

73 buts, ça ne suffit pas ? Kane se heurte à la règle la plus impitoyable du Ballon d'Or

H. Kane
FEATURES
Angleterre vs Espagne
Angleterre
Espagne
UEFA Nations League A
Croatie vs Angleterre
Croatie
Bayern Munich vs Bodoe/Glimt
Bayern Munich
Bodoe/Glimt
Ligue des Champions
Bayer Leverkusen vs Bayern Munich
Bayer Leverkusen
Bayern Munich
Bundesliga
C. Ronaldo
L. Messi
Angleterre
Espagne
Croatie
Allemagne
Norvège
Portugal
Argentine
Arabie saoudite
Égypte
Maroc

L'Anglais face à la porte close : détient-il la clé ?

À l'approche du moment où sera dévoilée la liste restreinte des candidats au Ballon d'Or, dont l'annonce est prévue mardi, Harry Kane se retrouve au cœur de la course à la plus prestigieuse récompense individuelle du football mondial, après avoir pris la tête des candidats selon les pronostics des bookmakers, fort d'une saison exceptionnelle au cours de laquelle il s'est imposé comme l'un des attaquants les plus prolifiques en matière de buts.

Mais le chemin vers le Ballon d'Or n'est pas pavé de buts uniquement. Tout au long de l'histoire de la récompense depuis sa création en 1956, l'expérience a démontré que le brio individuel, aussi grand soit-il, peut ne pas suffire lorsqu'il s'agit de conquérir les voix des journalistes, car les grands tournois et les titres collectifs jouent souvent un rôle décisif dans la détermination de l'identité du vainqueur.

Et à l'approche de l'annonce de la liste des candidats, une nouvelle course vers la récompense débutera, où un jury international composé d'une élite de journalistes spécialisés prendra en charge le processus de vote, à raison d'un représentant pour chacun des pays dont les sélections figurent parmi les 100 meilleures équipes masculines au monde.

Se pose alors une question qui s'impose avec force : « Kane peut-il briser la règle historique et devenir l'une des rares exceptions dans le palmarès du Ballon d'Or, bien qu'il n'ait jamais occupé une place meilleure que la dixième dans la course à la récompense ? »

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora »

  • TOPSHOT-FBL-FRA-BALLONDOR-GALAAFP

    La Coupe du monde, le sésame dans l'histoire du Ballon d'or

    C'est en 1956 que le magazine « France Football » a lancé le Ballon d'Or, à l'initiative du journaliste Gabriel Hanot. À ses débuts, la compétition était réservée aux joueurs européens, avant que les critères d'éligibilité ne s'élargissent en 1995 pour inclure les joueurs de toutes les nationalités.

    L'Anglais Sir Stanley Matthews fut le premier à soulever le trophée, mais l'influence de la Coupe du monde sur la course au Ballon d'Or a commencé à se manifester clairement dès les premières années, comme l'a rapporté « BBC Sport ».

    En 1958, Raymond Kopa est devenu le premier joueur à remporter le Ballon d'Or lors d'une année marquée par la tenue d'une Coupe du monde, après avoir contribué à mener l'équipe de France jusqu'aux demi-finales de la compétition.

    En 2016, à l'occasion du 60e anniversaire de la création du trophée, « France Football » a réévalué les éditions antérieures à 1995 et a conclu, dans sa révision rétroactive, que la légende brésilienne Pelé aurait dû décrocher la récompense en 1958, après avoir mené son pays à son premier titre de champion du monde alors qu'il n'avait que dix-sept ans.

    Quatre ans plus tard, Josef Masopust a officiellement obtenu le Ballon d'Or après avoir mené l'équipe de Tchécoslovaquie jusqu'à la finale de la Coupe du monde, mais « France Football » a de nouveau estimé, dans sa révision historique, que Garrincha méritait la récompense après avoir conduit le Brésil à la conservation de son titre de champion du monde. Le même scénario s'est répété avec Pelé en 1970, après qu'il eut joué un rôle central en menant le Brésil à son troisième titre mondial.

    Au fil des années, un schéma très clair s'est installé : ont ainsi été sacrés du Ballon d'Or lors des années de Coupe du monde Bobby Charlton en 1966, Paolo Rossi en 1982, Lothar Matthäus en 1990, Zinédine Zidane en 1998, Ronaldo en 2002 et Fabio Cannavaro en 2006, tous champions du monde la même année.

    Même les exceptions ne se sont pas éloignées de ce contexte. Johan Cruyff a remporté le Ballon d'Or en 1974 après avoir mené les Pays-Bas jusqu'à la finale de la Coupe du monde, et Luka Modrić a obtenu la récompense en 2018 après avoir conduit la Croatie jusqu'à la finale.

    • Publicité
  • FBL-FIFA-WORLD-PLAYER-AWARDAFP

    Les titres ne sont pas une condition absolue, mais ils font la différence

    Cependant, remporter la Coupe du monde n'a jamais été une condition indispensable pour décrocher le Ballon d'Or. En 1978, Kevin Keegan a obtenu la distinction bien que l'Angleterre n'ait pas gagné la Coupe du monde, avant que « France Football » n'estime par la suite que l'Argentin Mario Kempes en était le plus digne, après avoir conduit la sélection de son pays au titre et terminé meilleur buteur du tournoi. Le magazine a également conclu, dans sa révision historique, que Diego Maradona était le plus méritant en 1986, et Romário en 1994, tous deux ayant joué un rôle majeur en Coupe du monde.

    De manière générale, ces révisions ont renforcé le fait que la Coupe du monde a toujours exercé une influence considérable sur la course au Ballon d'Or, au point que « France Football » a conclu que si la distinction avait été accessible dès le départ à tous les joueurs de toutes les nationalités, un joueur des sélections sud-américaines sacrées championnes du monde aurait été le lauréat à chaque édition entre 1958 et 1994.

    L'influence des grandes compétitions ne se limite pas à la seule Coupe du monde. L'histoire récente du Ballon d'Or révèle que remporter l'une des grandes compétitions est devenu presque une condition essentielle pour décrocher la distinction. En effet, le titre de la Ligue des champions, de la Coupe du monde, du Championnat d'Europe des nations ou de la Copa América n'a manqué au palmarès des lauréats, lors de leurs années de sacre, qu'à quatre reprises sur les 19 éditions précédentes.

    Ces exceptions révèlent en même temps la dimension exceptionnelle qu'ont atteinte Lionel Messi et Cristiano Ronaldo durant leurs périodes de domination sur la distinction. Messi a été sacré Ballon d'Or en 2010 malgré l'élimination de l'Argentine en quart de finale de la Coupe du monde, et il a également obtenu la distinction en 2012 et 2019 sans remporter aucun grand titre international ou continental.

    Quant à Cristiano Ronaldo, il a remporté la distinction en 2013 bien que la sélection portugaise ait échoué à franchir les barrages qualificatifs pour la Coupe du monde, après avoir livré une saison individuelle époustouflante sous le maillot du Real Madrid. À l'inverse, l'histoire a connu d'autres cas où des exploits exceptionnels n'ont pas suffi.

    Wesley Sneijder a remporté le triplé avec l'Inter Milan et atteint la finale de la Coupe du monde en 2010, tandis que Franck Ribéry a joué un rôle clé dans le triplé du Bayern Munich en 2013, et Mohamed Salah a livré une saison exceptionnelle et record avec Liverpool en 2017-2018 ; mais aucun d'entre eux n'a décroché la distinction.

    Indépendamment du caractère plus ou moins juste de ce système, le vote du Ballon d'Or a coutume de récompenser les joueurs qui laissent leur empreinte dans les plus grandes et les plus importantes compétitions. Et c'est précisément là que réside le problème pour Harry Kane.

  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport

    Kane possède les chiffres, mais il lui manque le plus grand trophée

    Contrairement à Cristiano Ronaldo en 2014 ou Luka Modric en 2018, Kane ne peut pas compter sur un sacre en Ligue des champions comme argument supplémentaire dans son dossier. Le parcours du Bayern Munich dans la compétition européenne s'est arrêté en demi-finale, après une élimination face au Paris Saint-Germain, qui a poursuivi sa route jusqu'au titre.

    Kane ne sera pas le seul joueur à faire face à ce dilemme, puisque plusieurs concurrents aux dossiers solides se distinguent à ses côtés, parmi lesquels Erling Haaland, Kylian Mbappé, Michael Olise, Declan Rice et Jude Bellingham, tous en quête, à leur tour, d'une occasion de briser l'une des tendances les plus fortes qui se sont imposées au trophée ces dernières années.

    Et bien que l'histoire donne clairement l'avantage aux détenteurs des grands titres, le dossier de Harry Kane lors de la saison 2025-2026 semble suffisamment différent pour ouvrir la voie à un scénario exceptionnel. L'attaquant anglais a inscrit 73 buts avec son club et la sélection de son pays au cours de la saison, à raison de 61 buts avec le Bayern Munich et 12 buts sous le maillot de l'équipe d'Angleterre.

    Dans le même temps, le Bayern Munich a remporté les titres de champion d'Allemagne et de la Coupe d'Allemagne, tandis que l'équipe d'Angleterre a terminé la Coupe du monde à la troisième place. Et les chiffres de Kane prennent encore plus de poids lorsqu'ils sont replacés dans un contexte historique plus large.

    Parmi les joueurs représentant des clubs dans les cinq grands championnats européens, seul Lionel Messi a dépassé Kane au total des buts avec le club et la sélection sur une même saison, lui qui a inscrit 82 buts avec le Barça et l'Argentine lors de la saison 2011-2012.

    Ainsi, Kane devance sur cet aspect plusieurs légendes du jeu, dont Gerd Müller qui a inscrit 72 buts lors de la saison 1972-1973, Cristiano Ronaldo qui a marqué 66 buts lors des saisons 2011-2012 et 2014-2015, Ronaldo Nazário qui a réalisé 66 buts lors de la saison 1996-1997, Erling Haaland qui a inscrit 64 buts lors de la saison 2022-2023, et Luis Suárez qui a atteint 64 buts lors de la saison 2015-2016.

    Par conséquent, Kane n'entre pas dans la course comme un simple attaquant ayant réalisé une bonne saison, mais avec des statistiques offensives rares qui le placent parmi les joueurs les plus prolifiques de l'histoire du football moderne.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
  • Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kane face aux stars de l'Espagne

    Mais les chiffres seuls ne suffiront peut-être pas à départager les concurrents. Rodri apparaît comme l'un des principaux rivaux potentiels de Kane, d'autant plus qu'il a livré des prestations remarquables avec la sélection espagnole durant le tournoi et remporté le prix du meilleur joueur de la Coupe du monde, tout en contribuant à conduire son pays vers un deuxième sacre mondial.

    Lamine Yamal entre lui aussi en force dans la course, après avoir ajouté la médaille de la Coupe du monde à une saison remarquable avec le Barça, au cours de laquelle il a participé à la reconquête du titre de champion d'Espagne par le club. De son côté, son jeune coéquipier Pau Cubarsí a reçu le prix FIFA du meilleur jeune joueur, à l'issue d'une série de performances marquantes durant la saison.

    Kylian Mbappé et Lionel Messi devraient également susciter un vif intérêt dans la course au trophée. Mbappé a terminé la Coupe du monde en tant que meilleur buteur du tournoi avec 10 buts, a été sacré meilleur buteur de la Ligue des champions et a en outre dominé le classement des buteurs de la Liga, malgré l'élimination de l'équipe de France avant la finale et une saison conclue par le Real Madrid sans titre majeur.

    Quant à Messi, il a continué d'écrire l'histoire avec la sélection argentine, qu'il a menée en finale de la Coupe du monde pour la deuxième fois consécutive, inscrivant huit buts dans le tournoi, malgré ses 39 ans.

    Ces accomplissements placent les votants devant une équation complexe : faut-il attribuer le prix au joueur le plus prolifique devant le but ? À celui qui a décroché les plus grands trophées collectifs ? Ou bien la combinaison des deux sera-t-elle le facteur décisif ?

  • FBL-GER-CUP-BAYERN MUNICH-OSNABRUECKAFP

    Kane va-t-il écrire une nouvelle page d'histoire ?

    Si Harry Kane parvient à remporter le Ballon d'Or, il entrera dans l'histoire du football anglais par la grande porte. Il deviendrait seulement le cinquième joueur anglais à décrocher le trophée, après Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan et Michael Owen. Il deviendrait aussi le premier joueur représentant un club du championnat allemand à être sacré Ballon d'Or depuis Matthias Sammer en 1996.

    Mais la plus grande performance résiderait dans le fait de briser une tendance historique fortement présente dans l'histoire du trophée depuis des décennies. L'histoire n'accorde pas à Kane un avantage évident, elle place peut-être même devant lui l'un des obstacles les plus difficiles. Cela dit, peu de joueurs sont entrés dans la course au Ballon d'Or avec un dossier individuel d'une telle ampleur en matière de statistiques offensives.

    Au final, la décision sera entre les mains des votants : « Une des saisons les plus prolifiques sur le plan offensif de l'époque moderne suffit-elle à changer les règles du jeu ? », ou bien le Ballon d'Or continuera-t-il de pencher en faveur des détenteurs des grands titres, laissant une fois de plus les performances individuelles de Harry Kane incapables d'ouvrir la porte de la gloire personnelle ?

    La réponse déterminera si Kane deviendra simplement l'auteur d'une saison offensive historique, ou un nouveau nom venant s'ajouter à la liste très fermée des légendes du Ballon d'Or.