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Major League Soccer
Major League SoccerVue d'ensemble
Major League Soccer, calendrier et résultats
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vendredi 18 septembre
samedi 19 septembre
Classements
MLS Est
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Nashville SC
|26
|17
|6
|3
|53
|21
|32
|57
|2
|New England Revolution
|26
|14
|4
|8
|45
|33
|12
|46
|3
|Inter Miami CF
|26
|12
|10
|4
|63
|48
|15
|46
|4
|Charlotte FC
|26
|12
|7
|7
|47
|37
|10
|43
|5
|Chicago Fire FC
|25
|11
|6
|8
|45
|38
|7
|39
Plus
MLS Ouest
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Vancouver Whitecaps
|25
|15
|4
|6
|56
|23
|33
|49
|2
|Houston Dynamo FC
|26
|13
|5
|8
|34
|30
|4
|44
|3
|St. Louis City
|26
|12
|8
|6
|45
|36
|9
|44
|4
|FC Dallas
|26
|12
|8
|6
|49
|42
|7
|44
|5
|San Jose Earthquakes
|26
|12
|6
|8
|46
|38
|8
|42