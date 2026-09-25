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Major League Soccer

Major League SoccerVue d'ensemble

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Mac Allister soutient Messi pour un nouveau Ballon d'Or

Alexis Mac Allister a apporté son soutien à Lionel Messi pour qu’il ajoute un nouveau Ballon d’Or à son palmarès déjà record. Alors que le milieu de Liverpool se prépare à une nouvelle ère avec l’Argentine, il insiste sur le fait que la superstar de l’Inter Miami reste la référence du football mondial malgré son âge avancé.

L. MessiBallon d'Or
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1Nashville SC crestNashville SC26176353213257
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