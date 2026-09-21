Lionel Messi a poursuivi sa belle forme avec l'Inter Miami, après avoir inscrit un superbe but sur coup franc direct lors du match nul de son équipe face à San Diego (2-2), dans le cadre de la Major League Soccer, atteignant ainsi son 20e but cette saison et renforçant sa place de leader au classement des buteurs.

Le but de Messi est survenu à la 23e minute, après un coup franc parfaitement exécuté qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets de San Diego, permettant à l'Inter Miami de revenir dans la rencontre après l'ouverture du score des visiteurs par le Danois Dane Anders Dreyer à la 12e minute.

Dreyer a ajouté son deuxième but à la 82e minute, alors que Luis Suárez avait temporairement donné l'avantage à l'Inter Miami à la 74e minute, d'une superbe frappe sous un angle fermé à l'intérieur de la surface de réparation.

Avec ce nouveau but, Messi a porté son total à 20 buts pour la saison, continuant de trôner en tête des buteurs de la Major League Soccer, tandis que Suárez a atteint la barre des 13 buts sur l'année 2026.

Le duo argentino-uruguayen a contribué ensemble à 33 buts sur les 63 inscrits par l'Inter Miami cette saison.

Ce match nul est intervenu lors de la première rencontre de l'Inter Miami en championnat sous la direction de l'entraîneur argentin Kelly González, seulement quatre jours après le sacre de l'équipe en Coupe des champions à l'issue de sa victoire face au club mexicain de Cruz Azul.

L'Inter Miami a porté son total à 46 points, à égalité avec les New England Revolution, et conserve sa position dans la course aux premières places de la Conférence Est, au cœur d'une forte concurrence avec New England, Houston et Saint-Louis pour les places offrant l'avantage du terrain lors des phases éliminatoires.