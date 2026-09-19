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« Quitter Manchester pour New York ! » : Pep Guardiola galvanise le New York City FC avant le crève-cœur du derby
Guardiola occupe le devant de la scène dans le derby de New York
L'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a volé la vedette avant le match en tant qu'invité d'honneur du New York City FC pour son Hudson River Derby face aux New York Red Bulls. Profitant de son année sabbatique, le technicien espagnol a troqué le derby de Manchester contre la rivalité la plus féroce de New York au Yankee Stadium.
Guardiola a joué les chauffeurs de salle avant la rencontre, déclenchant les emblématiques cheminées du stade du NYCFC au bord du terrain pour enflammer le public local.
En coulisses, des images ont capté Guardiola en visite dans le vestiaire du NYCFC pour adresser directement à l'équipe un discours énergique et motivant avant le coup d'envoi.
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Les occasions manquées hantent les hôtes après le cri de ralliement de Guardiola
Malgré l’enthousiasme d’avant-match suscité par Guardiola, l’équipe de Pascal Jansen a eu du mal à concrétiser sa dynamique par des buts lors d’une première période dominée. Le milieu de terrain Aiden O'Neill et l’attaquant Luighi ont tous deux gaspillé des occasions prometteuses au cours de la première demi-heure.
Luighi s’est illustré avec une course éblouissante le long de la ligne de but en prenant le meilleur sur Tim Parker, mais les hôtes n’ont pas su capitaliser sur l’occasion qui en a découlé.
Ethan Horvath a réalisé un bel arrêt pour repousser Hannes Wolf, tandis que Luighi a ensuite ouvert son pied sur une autre occasion nette, sans trouver le cadre.
Hall profite d’une erreur pour sceller la victoire dans le derby
Les occasions gâchées se sont révélées coûteuses pour le NYCFC, puisque les Red Bulls ont débloqué la situation à la 57e minute. L’attaquant Julian Hall a profité d’une passe en retrait trop molle de James Sands, a contourné le gardien Matt Freese avant de pousser le ballon dans le but vide.
Le NYCFC a poussé avec agressivité pour égaliser, en faisant entrer Alonso Martinez et Benie Traore depuis le banc pour renforcer son attaque.
Traore a tiré au-dessus de la barre transversale, tandis que le gardien des Red Bulls, Horvath, a détourné au-dessus de la barre une tête puissante de Thiago Martins pour préserver l’avantage.
- Getty Images Sport
Les Red Bulls restent fermes pour s’adjuger le derby. Que se passe-t-il ensuite ?
Malgré une pression tardive et plusieurs tentatives dans le temps additionnel de Traore, Tayvon Gray et Andres Perea, les Red Bulls ont tenu bon pour s’assurer une courte victoire 1-0. Ce résultat permet aux Red Bulls de s’adjuger le droit de fanfaronner dans le derby de l’Hudson River au Yankee Stadium.
Pour le NYCFC, cette défaite laisse l’équipe face à ses occasions manquées, malgré le soutien de prestige de Guardiola dans les tribunes.
Les deux équipes tournent désormais leur attention vers les matches restants de la saison régulière de MLS.
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