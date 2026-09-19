L'ancien entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, a volé la vedette avant le match en tant qu'invité d'honneur du New York City FC pour son Hudson River Derby face aux New York Red Bulls. Profitant de son année sabbatique, le technicien espagnol a troqué le derby de Manchester contre la rivalité la plus féroce de New York au Yankee Stadium.

Guardiola a joué les chauffeurs de salle avant la rencontre, déclenchant les emblématiques cheminées du stade du NYCFC au bord du terrain pour enflammer le public local.

En coulisses, des images ont capté Guardiola en visite dans le vestiaire du NYCFC pour adresser directement à l'équipe un discours énergique et motivant avant le coup d'envoi.











