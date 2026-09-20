Unser Wett-Experte rechnet damit, dass PSG von der schwachen Form Marseilles profitiert und dieses Duell für sich entscheidet.

Sichere dir alle Details zum Interwetten Bonus Code

Finde die absolut besten Sportwetten Anbieter in Deutschland

Der große Vergleich der besten Sportwetten Bonus Angebote

Die besten Wetten für Marseille vs PSG

Halbzeit mit den meisten Toren für PSG – 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2,27 bei Interwetten

Torschütze – Amine Gouiri zu einer Quote von 3,55 bei Interwetten

Unsere Analyse: Form beider Teams

Ergebnis-Wett-Tipp : Marseille 1:2 PSG

: Marseille 1:2 PSG Torschützen-Wett-Tipp: Marseille – Amine Gouiri; PSG – Ousmane Dembélé, Ferran Torres

Nach der ersten Europa-League-Partie am Donnerstag wurde die Saison für Marseille im Laufe der Woche noch schwieriger. OM musste sich Besiktas mit 1:4 geschlagen geben und setzte damit die eigene Negativserie fort. Nach der Verpflichtung von Bruno Genesio als neuem Cheftrainer im Sommer hatte man sich bei Marseille deutlich mehr erwartet.

Marseille ist der Start in die Saison nicht gelungen, und nun muss sich die Mannschaft auf den französischen und europäischen Meister im Stade Vélodrome am Sonntagabend einstellen. OM steckt in einer Serie von drei Ligue-1-Niederlagen in Folge und liegt deshalb nach vier Spieltagen nur auf Platz 13 der Tabelle. Dieses Wochenende bietet den Hausherren allerdings die Gelegenheit, sich zurückzumelden und PSG zu ärgern, solange die Pariser nicht in Bestform sind.

Auch die Pariser sind holprig in die neue Saison gestartet. Besonders auswärts tut sich PSG in dieser Spielzeit schwer und musste bis zur vergangenen Woche auf den ersten Ligasieg der Saison warten. Dazu kam in der vergangenen Woche ein 6:1-Kantersieg gegen Slovan Bratislava zum Auftakt der Champions League. Luis Enrique hofft, dass seine Mannschaft davon nun profitieren kann. Aktuell steht PSG sieben Punkte schlechter da als zur gleichen Zeit in den vergangenen beiden Spielzeiten.

Die Titelverteidiger reisen als Tabellensiebter nach Marseille. Diese Platzierung ist man selbst so früh in der Saison nicht gewohnt. Dennoch muss sich die Auswärtsform verbessern, wenn PSG in der Tabelle klettern und die Meisterschaft verteidigen will.

Voraussichtliche Aufstellungen für Marseille vs PSG

Marseille : De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Højbjerg, Harit, Gomes, Abdelli, Paixão, Gouiri

: De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Højbjerg, Harit, Gomes, Abdelli, Paixão, Gouiri PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Torres

PSG wird nach der Halbzeit stärker

PSG ist relativ verhalten in die Ligue-1-Saison gestartet. Es liegt nicht daran, dass die Pariser es nicht versucht hätten, ihre Effizienz im Abschluss war jedoch ein Problem. In den vier bisherigen Spielen gelangen ihnen lediglich sechs Tore, was unter dem Niveau liegt, das man von diesem Team erwartet.

Les Rouges et Bleu neigen dazu, eher im zweiten Durchgang zu treffen als im ersten. Vier der sechs Saisontore erzielte PSG nach dem Seitenwechsel, was 67 % der Gesamtausbeute entspricht. Bei den Auswärtsspielen fällt dieser Wert noch deutlicher aus.

Auswärts in der Liga erzielten die Gäste in dieser Saison 80 % ihrer Tore nach der Pause. Sie brauchten offenbar die Ansprache in der Kabine, um noch einmal zuzulegen, und auch wenn das für Enrique nicht ideal ist, bleibt es eine Realität. Ein Tipp auf eine starke zweite Halbzeit der Pariser ergibt daher durchaus Sinn.

Marseille vs PSG Wette 1: Halbzeit mit den meisten Toren für PSG – 2. Halbzeit zu einer Quote von 2,20 bei Interwetten

Die Auswärtsbilanz spricht für die Gäste

Obwohl PSG nur eines von drei Auswärtsspielen in dieser Saison gewinnen konnte, gehen die Pariser als klarer Favorit nach Marseille. Das dürfte weniger an der eigenen Form liegen als an jener der Gastgeber. OM hat die vergangenen vier Pflichtspiele in Folge verloren, drei davon in der Ligue 1.

Da die drei Niederlagen gegen Teams aus der aktuellen Top vier kamen, verspricht diese Partie auch aus Sicht der Pariser keine leichte Aufgabe. PSG stellte in der vergangenen Saison die beste Auswärtsbilanz der Liga und verlor nur vier der 17 Auswärtsfahrten. Die Qualität im Kader reicht aus, um auch in Marseille als Sieger vom Platz zu gehen.

In vier der vergangenen fünf direkten Duelle in allen Wettbewerben setzte sich PSG gegen die Gastgeber durch. Bei den letzten zehn Besuchen im Stade Vélodrome verlor der Titelverteidiger nur einmal und feierte dabei sieben Siege. Dennoch gibt es Hoffnung für Genesios Mannschaft, die Abwehr von PSG zu durchbrechen: Die Pariser blieben nur einmal in vier Ligue-1-Partien ohne Gegentor und kassierten in dieser Serie sechs Treffer.

Marseille vs PSG Wette 2: 1X2 & Beide Teams treffen – PSG & Ja zu einer Quote von 2,27 bei Interwetten

Der Mann in Form verdient Vertrauen

Ist PSG im Spiel, fällt es leicht, auf einen der eigenen Angreifer als Torschütze zu setzen. Ferran Torres hat sich für die Pariser seit seinem Wechsel als echter Gewinn erwiesen. Ousmane Dembélé traf in der vergangenen Woche in der Champions League doppelt, während Kvicha Kvaratskhelia zuletzt ruhiger als gewohnt agierte.

Doch es ist der Mann auf der gegenüberliegenden Seite, der zuletzt in ausgezeichneter Torform war. Amine Gouiri hat in den ersten vier Saisonspielen bereits die Hälfte seiner gesamten Torausbeute aus der vergangenen Ligue-1-Saison erreicht. Der algerische Angreifer erzielte in dieser Saison vier Tore in ebenso vielen Ligaspielen, verglichen mit acht Toren in 22 Einsätzen in der vergangenen Spielzeit.

Da Gouiri während der Woche im Europapokal nur 23 Minuten auf dem Platz stand, dürfte Genesio ihn gegen den Titelverteidiger von Beginn an bringen. Neben seiner Position an der Spitze der Torschützenliste liegt er im xGOT-Wert (erwartete Tore bei Schüssen aufs Tor) mit 3,4 auf Platz drei der Liga. Zudem übertrifft er bereits seinen xG-Wert (erwartete Tore) von 2,49, weshalb wir davon ausgehen, dass er am Sonntagabend trifft.

Marseille vs PSG Wette 3: Torschütze – Amine Gouiri zu einer Quote von 3,55 bei Interwetten

+