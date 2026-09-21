Lionel Messi entre dans l’histoire avec son 101e but, mais la frustration grandit à l’Inter Miami après un nul spectaculaire contre le San Diego FC

Messi a inscrit son 101e but pour l’Inter Miami, mais le club floridien a été tenu en échec par San Diego (2-2) dimanche. L’Argentin a enroulé un coup franc dont il a le secret pour effacer l’ouverture du score rapide d’Anders Dreyer.

Suarez semblait avoir offert les trois points à Miami lorsqu’il a marqué à la 74e minute. Cependant, Dreyer a signé un doublé en fin de match pour assurer le partage des points en Floride.

Ce résultat a marqué le quatrième match nul consécutif de l’Inter Miami en MLS. Il s’agit aussi d’un début frustrant en championnat pour le nouvel entraîneur Gonzalez, dont l’équipe occupe la troisième place de la conférence Est, à 11 points du leader Nashville.