AFP
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Lionel Messi entre dans l’histoire avec son 101e but, mais la frustration grandit à l’Inter Miami après un nul spectaculaire contre le San Diego FC
Messi buteur lors d’un match nul frustrant
Messi a inscrit son 101e but pour l’Inter Miami, mais le club floridien a été tenu en échec par San Diego (2-2) dimanche. L’Argentin a enroulé un coup franc dont il a le secret pour effacer l’ouverture du score rapide d’Anders Dreyer.
Suarez semblait avoir offert les trois points à Miami lorsqu’il a marqué à la 74e minute. Cependant, Dreyer a signé un doublé en fin de match pour assurer le partage des points en Floride.
Ce résultat a marqué le quatrième match nul consécutif de l’Inter Miami en MLS. Il s’agit aussi d’un début frustrant en championnat pour le nouvel entraîneur Gonzalez, dont l’équipe occupe la troisième place de la conférence Est, à 11 points du leader Nashville.
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Gonzalez fustige les horreurs défensives de Miami
Malgré le génie offensif de Messi et Suarez, Gonzalez s'est montré très critique envers la performance défensive de son équipe. Le nouveau patron affichait un visage frustré sur la ligne de touche après que Dreyer a exploité un ballon dans le dos de la défense des Herons.
« Cela fait quatre jours que nous sommes ici et nous n'avons pas pu nous entraîner correctement. Défensivement, nous devons vraiment être beaucoup plus solides », a déclaré Gonzalez, dans des propos relayés par ESPN.
« Nous ne pouvons pas commettre de telles horreurs défensives, elles coûtent très cher. Cette dernière situation n'aurait jamais dû arriver. C'est surréaliste d'être en position de gagner le match, tout en étant tout près de le perdre. Nous n'avons évité la défaite que parce que notre gardien nous a sauvés. »
La complaisance s’installe dans l’effectif
La superbe frappe de Messi en première période a été son 20e but en championnat de la saison et son huitième coup franc depuis son arrivée en MLS en 2023. Elle est intervenue seulement quelques jours après qu'il a atteint la barre des 100 buts avec le club lors d'une victoire en Campeones Cup face à Cruz Azul. Cependant, Gonzalez a laissé entendre que les récents succès ont pu avoir un impact négatif sur la concentration de ses joueurs.
« Je pense que la Campeones Cup a peut-être eu un effet inconscient, surtout en première période, entraînant un peu de complaisance », a admis l'entraîneur.
« Dans un club où nous sommes obligés de gagner chaque match que nous jouons, nous devons être à la hauteur. Du côté positif, nous avons fait de bonnes choses, mais je dois peaufiner l'aspect défensif parce que c'est vraiment ce qui m'inquiète le plus. »
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Quel avenir pour l’Inter Miami ?
L’Inter Miami va désormais se tourner vers un déplacement crucial sur la pelouse du Columbus Crew dimanche prochain. L’équipe sera désespérée à l’idée de mettre fin à sa série de matches nuls et de réduire l’écart en tête du classement. De son côté, San Diego se déplacera pour affronter Austin FC samedi.
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