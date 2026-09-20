Il y avait un lapin sur le terrain à Dallas. Ces 12 derniers mois environ, la Major League Soccer a offert son lot de scènes animalières. L’an dernier, on a eu un raton laveur. Plus tôt cette année, c’était un écureuil. Et samedi soir, c’était un lapin rapide qui tournait en rond au Toyota Stadium.

Le plus important ? C’était la chose la moins bizarre de toute la soirée. Par où commencer ? Samedi a été l’une de ces soirées complètement folles, où les règles se tordent et où les matches de football perdent tout sens de la réalité. On dit parfois que la MLS est « ivre », et samedi l’a encore prouvé, avec en plus Inter Miami contre San Diego FC encore à venir dimanche.

Tout a vraiment commencé à Kansas City, où le Sporting KC a retrouvé des couleurs avant de redescendre sur terre. Puis cela s’est poursuivi en Nouvelle-Angleterre, où un adolescent a fait vivre un calvaire à Orlando City. Ensuite, le chaos s’est propagé à San Jose, Houston et Saint-Louis. Il n’y a ni queue ni tête dans cette ligue. Et le football psychédélique de samedi en a été la preuve parfaite. GOAL revient sur les principaux faits marquants de la soirée de samedi...