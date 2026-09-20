Tour d’horizon de la MLS : les nouveaux internationaux américains Frankie Westerfield et Cavan Sullivan mènent le Philadelphia Union à la victoire contre le Sporting Kansas City, Peyton Miller fait vivre un calvaire à Orlando City et Denis Bouanga atteint de nouveaux sommets avec le LAFC
Il y avait un lapin sur le terrain à Dallas. Ces 12 derniers mois environ, la Major League Soccer a offert son lot de scènes animalières. L’an dernier, on a eu un raton laveur. Plus tôt cette année, c’était un écureuil. Et samedi soir, c’était un lapin rapide qui tournait en rond au Toyota Stadium.
Le plus important ? C’était la chose la moins bizarre de toute la soirée. Par où commencer ? Samedi a été l’une de ces soirées complètement folles, où les règles se tordent et où les matches de football perdent tout sens de la réalité. On dit parfois que la MLS est « ivre », et samedi l’a encore prouvé, avec en plus Inter Miami contre San Diego FC encore à venir dimanche.
Tout a vraiment commencé à Kansas City, où le Sporting KC a retrouvé des couleurs avant de redescendre sur terre. Puis cela s’est poursuivi en Nouvelle-Angleterre, où un adolescent a fait vivre un calvaire à Orlando City. Ensuite, le chaos s’est propagé à San Jose, Houston et Saint-Louis. Il n’y a ni queue ni tête dans cette ligue. Et le football psychédélique de samedi en a été la preuve parfaite. GOAL revient sur les principaux faits marquants de la soirée de samedi...
Andre Luiz sait un peu jouer, mais Philly est trop fort
Sporting KC n'a donc pas obtenu Mo Salah. C'était un peu décevant. L'intérêt du club pour l'Égyptien semblait assez sérieux, et il avait besoin de renfort offensif à peu près sous n'importe quelle forme. Il s'avère qu'Andre Luiz était un remplaçant loin d'être médiocre. Pendant 20 minutes, il a pratiquement, à lui seul, malmené Philadelphie, en inscrivant un doublé et en faisant courir l'Union dans tous les sens. L'équipe menait 3-0 à la pause et filait tranquillement vers la victoire.
Mais l'Union a réagi. L'équipe a marqué quatre fois en neuf minutes, avec les nouveaux venus de l'USMNT Cavan Sullivan et Frankie Westerfield, tous deux impliqués sur des buts, et Neil Pierre jouant lui aussi un rôle non négligeable. Cette équipe est terriblement forte en ce moment. Et oui, KC peut parfois sembler un peu friable. Mais on ne peut battre avec autorité que ce qui se présente en face. Et Philadelphie l'a fait.
Denis Bouanga entre dans l'histoire du LAFC
Le duo offensif Son Heung-Min-Denis Bouanga était censé être l’un des plus efficaces de MLS. Lors de la fin de la saison dernière, au cours de laquelle Son a annoncé son arrivée à Los Angeles avec style et Bouanga a trouvé son rythme offensif, il y avait des raisons de croire que ces deux-là pouvaient, à eux seuls, porter l’équipe du sud de la Californie jusqu’à la MLS Cup.
Pourtant, cette saison ne s’est pas vraiment déroulée comme prévu. Les buts se sont plutôt taris pour Son, et le LAFC a été bien trop perméable derrière. Le match de samedi a montré le meilleur comme le pire de l’équipe de Marc Dos Santos. Son a marqué après 34 minutes. À la 36e, Aaron Long a été expulsé. Puis Bouanga a inscrit un but, devenant au passage le meilleur buteur de l’histoire du LAFC en saison régulière. Ensuite sont apparues les faiblesses. Le LAFC s’est écroulé en fin de match, encaissant deux buts dans les 20 dernières minutes face à une équipe de San Jose en perte de vitesse. Ce match nul 2-2 a été démoralisant, du genre à montrer par éclairs à quel point cette équipe peut être bonne, tout en rappelant cruellement ses limites.
Marco Reus redonne un peu de vie au Galaxy
La saison du LA Galaxy a été mouvementée. Cette équipe est encore sous le choc de la perte de Riqui Puig, qui a désormais manqué près de deux ans après deux opérations au genou. Le club s'est séparé de Gabriel Pec, un élément clé de son parcours jusqu'au sacre en MLS Cup en 2024. Marco Reus, à son arrivée à l'automne de l'année du titre, était censé être la dernière pièce du puzzle, un joueur de luxe au sein d'une équipe parfaite. Désormais, il est la seule superstar, prêt de Chucky Lozano mis à part.
Et samedi soir, le joueur de 37 ans a prouvé qu'il restait encore de la magie dans ses jambes. Reus a marqué un but, offert une passe décisive, créé plus d'occasions que n'importe qui d'autre et dirigé le jeu depuis une position de milieu offensif. Le Galaxy est venu à bout d'une équipe de Minnesota United habituellement solide, et a décroché une victoire dont il avait grandement besoin.
Peyton Miller montre toute sa classe
La qualité de Peyton Miller n’a jamais fait le moindre doute. C’est pour cela qu’il figure dans la liste des 28 joueurs retenus par Mauricio Pochettino pour le stage d’automne. Le jeune joueur est très positif, très direct. Oui, son poste exact fait encore un peu débat. Il peut être ailier, il peut être latéral. Mais à l’heure actuelle, il a 18 ans et déborde d’énergie. Avant le match de samedi contre Orlando, il a qualifié l’entraîneur principal Marko Mitrovic de « meilleur entraîneur du championnat ».
Il est assurément dans la course. Miller pourrait aussi être l’un des meilleurs joueurs. Il l’a montré avec deux superbes buts lors du 4-2 infligé à Orlando. Sa prestation était plus que nécessaire. La recrue phare Jack Harrison devrait manquer quelque temps en raison d’une blessure. New England avait besoin que quelqu’un prenne le relais. Miller a répondu présent à la perfection.
St. Louis poursuit sur sa lancée
Au bout de 10 matches de la saison 2026, St. Louis ne comptait qu’une seule victoire. Les problèmes étaient nombreux, tout comme les questions sur l’effectif capable d’y répondre. Yoann Damet est le plus jeune entraîneur du championnat. Corey Wray n’est pas le dirigeant le plus expérimenté en coulisses. Cette équipe paraissait déséquilibrée, hésitante et en manque d’inspiration.
Ils ont réagi en se séparant de deux de leurs meilleurs joueurs. Puis, ils se sont mis à gagner. Beaucoup. Et après avoir arraché Rafa Navarro à Colorado pour une indemnité de transfert record entre deux clubs de la ligue, St. Louis est désormais l’une des meilleures équipes de MLS, voire l’histoire de la saison. L’équipe reste sur 16 victoires de suite et doit être considérée comme une candidate au titre. Le succès 3-1 contre Toronto, qui aurait pu être plus large si le drapeau du hors-jeu s’était montré un peu plus clément, a montré à quel point cette équipe pourrait encore être performante.
Les Red Bulls stupéfient le New York City FC au Yankee Stadium
Les Red Bulls abordaient la saison avec beaucoup d'attentes après l'arrivée de Michael Bradley, une icône de l'USMNT, au poste d'entraîneur. Et, au départ, cela s'est justifié, puisque l'équipe de Bradley, qui comptait plusieurs grands espoirs adolescents, a obtenu des résultats. Pourtant, elle a marqué le pas après la pause liée à la Coupe du monde, ce qui a suscité de réelles inquiétudes concernant ses espoirs de play-offs.
Une victoire contre votre rival peut alors agir comme un véritable électrochoc. Julian Hall, également appelé avec l'USMNT pour le rassemblement d'automne, a porté le coup fatal après avoir intercepté une mauvaise passe de James Sands avant de tromper le gardien américain Matt Freese. C'est le genre de victoire qui peut relancer une équipe après sa sortie des places qualificatives pour les play-offs. Les Red Bulls restent désormais sur deux victoires de suite et occupent la huitième place, synonyme de barrage.