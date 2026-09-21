Lionel Messi a continué d'écrire de nouveaux chapitres de sa carrière hors du commun, après avoir ajouté un nouveau but sur coup franc à son palmarès, se rapprochant un peu plus d'un nouveau trône historique, malgré son âge avançant et l'approche de la dernière étape de sa carrière footballistique.

Messi a inscrit un but sur coup franc lors du match nul entre l'Inter Miami et San Diego sur le score de 2-2, dans le cadre de la 26e journée du championnat américain, atteignant ainsi 75 buts sur coups francs tout au long de sa carrière, et se retrouvant à seulement 3 buts d'égaler le record, et à 4 buts de s'installer seul en tête.









Messi à la poursuite d'un chiffre légendaire

Selon le journal catalan « Sport », Messi a grimpé seul à la deuxième place au classement des joueurs ayant le plus marqué sur coups francs, après avoir dépassé le Brésilien Jair Rosa Pinto, auteur de 74 buts.

Le Brésilien Marcelinho Carioca domine le classement historique avec 78 buts sur coups francs, ce qui signifie que Messi n'a besoin que de 3 buts pour égaler ce chiffre, et de 4 buts pour le dépasser et s'installer seul en tête.

Cette statistique se fonde sur les buts inscrits sur coups francs directs lors de matches de championnat de première division, en excluant les buts olympiques et les coups francs indirects, selon les registres sur lesquels s'appuient un certain nombre d'historiens et de statisticiens.

Cette nouvelle performance place Messi devant plusieurs légendes du football dans ce classement, puisqu'il devance déjà des noms prestigieux tels que Roberto Dinamite, Siniša Mihajlović, Juninho Pernambucano et Marcos Assunção.

Messi a par ailleurs pris une large avance sur son rival historique Cristiano Ronaldo, qui compte 64 buts sur coups francs, tandis que Ronaldinho et Diego Maradona en possèdent chacun 59.

Ainsi, il ne manque plus à Messi que quatre buts sur coups francs pour s'installer seul en tête d'un nouveau classement historique, une performance de plus qu'il pourrait ajouter à une carrière riche en records.

Et avec un contrat qui le lie à l'Inter Miami jusqu'en 2028, la star argentine dispose encore du temps nécessaire pour atteindre le record.